Pediatría registra el pico de urgencias del año, con más de 800 niños en el puente

La demanda en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria se incrementó hasta un 40% del sábado al lunes, con un total de 5.726 consultas

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 19:48

Comenta

La primera jornada de huelga médica llega después de un puente de gran afluencia en los servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) –realizaron 5. ... 726 consultas en los tres días, un 30% más de actividad– y, especialmente, en las urgencias pediátricas de los hospitales, donde se alcanzó el pico máximo del año, con más de 800 menores atendidos, incluidos varios de gravedad por neumonías y crisis de asma, como apuntan desde Pediatría.

