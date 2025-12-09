Pediatría registra el pico de urgencias del año, con más de 800 niños en el puente

La primera jornada de huelga médica llega después de un puente de gran afluencia en los servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) –realizaron 5. ... 726 consultas en los tres días, un 30% más de actividad– y, especialmente, en las urgencias pediátricas de los hospitales, donde se alcanzó el pico máximo del año, con más de 800 menores atendidos, incluidos varios de gravedad por neumonías y crisis de asma, como apuntan desde Pediatría.

Solo el lunes, los datos del SCS reflejan un total de 322 urgencias infantiles en los hospitales, una cifra que no se había registrado en todo el año y que supone casi un 40% por encima de lo normal. Y es que cabe recordar que, más allá de las fechas, la situación se agrava por la elevada incidencia de infecciones respiratorias, con la gripe propagándose, ahora sí, con más fuerza. Y a la epidemia gripal se añaden otros virus en circulación, como el VRS, causante de las bronquiolitis en los más pequeños, que también ha sido motivo de ingreso estos días en Valdecilla. «Están siendo guardias muy largas», indican desde el servicio. Y la presión sobre el equipo de Valdecilla se verá acrecentada a lo largo de esta semana de huelga por la ausencia de servicios mínimos en las urgencias pediátricas del Hospital de Sierrallana (Torrelavega). «¿Cómo es posible que ocurra esto?», se quejaba un hombre que acababa de descubrir ese vacío tras llevar a su nieta enferma a su centro de salud y encontrarse con que no había pediatra tampoco allí.

El dato 322 urgencias infantiles atendieron los pediatras en los hospitales el lunes, 8 de diciembre 2.203 adultos pasaron por los servicios de Urgencias hospitalarias a lo largo del puente.

En las urgencias hospitalarias de adultos, las cifras se mantuvieron más estables a lo largo del puente de la Constitución –en torno a 765 casos cada día–, aunque se temía el riesgo de atasco hoy, martes, con el inicio de la semana tras el lunes festivo, que siempre es el momento de mayor intensidad. Para evitar el previsible tapón de ingresos pendientes mientras se liberan camas en planta, el fin de semana se reforzaron las guardias para facilitar altas y aumentar la capacidad de hospitalización. Aún así, en Urgencias empezaban la jornada «expectantes» ante el efecto extra que conlleva que la huelga abarque también al ámbito de Atención Primaria.

Colas en Urgencias

El desarrollo de la mañana, con salas y boxes cada vez más llenos, avanzaba que la tarde iba a ser complicada, con horas de espera por delante para quienes acudieran con problemas que no revistan gravedad.Y aunque hubo largas demoras, tanto desde Valdecilla como desde el Hospital de Laredo indicaban que no se había llegado a situaciones de atasco (a falta del tramo de la tarde-noche). La suspensión de las cirugías programadas, que fue una de las consecuencias directas de la huelga, permitió aumentar la disponibilidad de camas para nuevos ingresos. En cambio, más apurados estuvieron en Sierrallana, donde sí se registraron momentos de saturación y no descartaban que se repitieran, al haber pocas altas y mucha demanda.