«Ni hay pelotazo ni contrato a dedo, Santa Clotilde lleva 80 años colaborando con el SCS»

«Ni hay pelotazo sanitario, ni privatización encubierta ni contrato a dedo» en el futuro convenio singular que Sanidad firmará con el Hospital Santa Clotilde ... para los próximos 16 años (prorrogables hasta 20) y que costará 216 millones de euros –cifra calculada a partir de lo que se le está pagando anualmente (casi 15 millones) en los distintos conciertos suscritos con el SCS–. El consejero de Salud, César Pascual, salió este jueves al paso de «la cadena de bulos y desinformación» generada desde la oposición tras la aprobación del expediente de gasto plurianual para «poner la verdad frente al ruido», recordar que el centro de la Orden de San Juan de Dios «lleva colaborando con la sanidad pública desde hace más de 80 años» (y facturando por ese trabajo) y garantizar que, aunque cambie «el modo de gestión», la actividad que asumirá el equipo de Santa Clotilde será la que ya realiza históricamente, pero «tutorizada desde el SCS»: hospitalización de pacientes crónicos, que requieran rehabilitación funcional, cuidados paliativos y cirugías de apoyo a Valdecilla (principalmente de Traumatología y Oftalmología), a lo que se valora añadir pruebas diagnósticas de cribado, aprovechando las nuevas instalaciones de la Unidad de Radiodiagnóstico del centro, inauguradas en enero. Fue precisamente en aquel acto de presentación oficial cuando se anunció la negociación de este convenio singular, el primero que se desarrolla en la región y al que seguirá el del centro Padre Menni (ahora denominado Fundación Hospitalarias Cantabria).

El consejero no dio más detalles del contenido del acuerdo alcanzado con Santa Clotilde, «porque se está trabajando en el documento» (aún sin firmar), que estará listo «en mes y medio». Pero remarcó que «no se privatiza nada de nada. Se integra funcionalmente en la red pública con financiación, fiscalización y supervisión públicas».

Tras la oleada de críticas recibida desde PSOE, IU y Podemos, centró su comparecencia en desmentir la «campaña deliberada de manipulación» por parte de «quienes solo quieren sembrar confusión» a través de «la mentira» y «quienes hablan desde la ignorancia y la mala fe».

Pascual insistió en que el convenio singular es una figura jurídica recogida en la ley de ordenación sanitaria y en las directivas europeas, que tiene aplicación «en todas las comunidades autónomas, salvo en Cantabria», y que «permite integrar en la red pública a entidades sin ánimo de lucro», con el objetivo de «asegurar la continuidad asistencial de servicios que el sistema público necesita». Santa Clotilde, como servicio «complementario y de apoyo», cumple con todos los requisitos para acogerse a esta fórmula de colaboración a largo plazo, en lugar de hacerlo con concursos periódicos. «Valdecilla no podría dedicarse a la patología de alta complejidad sin la cooperación de Santa Clotilde. Sería absolutamente imposible», aseguró.

Para poner de manifiesto la «doble moral» del PSOE, el titular de Salud puso ejemplos concretos de convenios singulares aprobados en comunidades de gobiernos socialistas, como el de Asturias, con un montante que multiplica por seis la cifra del de Cantabria. Y como «los datos matan el mal relato», recordó que durante las dos últimas legislaturas de PRC-PSOE, se abonaron «84 millones» a Santa Clotilde, de los que 19 millones se pagaron «sin contrato» por el error en los pliegos que obligó a cancelar la primera licitación. «Entonces nadie hablaba de privatización ni de pelotazo. Y ahora el PSOE se escandaliza cuando se hace bien, con control. ¿Qué es que solo es privatización cuando gobierna el PP?», planteó. Además, destacó que en esos ocho años de gestión sanitaria bajo la batuta socialista la inversión para el Hospital de Laredo se limitó a 8,5 millones de euros. Otro ejemplo de «la incoherencia» socialista, consideró el consejero.

Lejos de frenar la polémica, sus palabras no tardaron en encontrar réplica. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, denunció que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, «continúe ahora con su plan de privatizar la sanidad pública» -algo que en su opinión empezó en 2011 siendo consejera de Sanidad con «la privatización de todos los servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla»-. Desde IU agradecieron que Pascual haya «confesado públicamente que el Gobierno está privatizando durante 15 años la salud pública, aunque no lo quiera llamar así».

Para contrarrestar la ofensiva política, el PP, a través de diputado autonómico y portavoz de Salud, Miguel Ángel Vargas, repitió la argumentación que había hecho horas antes el consejero: «La colaboración con el Hospital de Santa Clotilde no es ni nueva, ni iniciada por el PP, sino que ha existido también con gobiernos socialistas». Entonces, «¿por qué el PSOE dice que es malo para Cantabria este convenio singular y llama privatizar por la puerta de atrás a aquello que aplica su partido en otras comunidades? ¿Por qué pagaron 84 millones de euros a Santa Clotilde estando en el Gobierno, cuando los precios eran mucho menores, si entienden que es privatizar?».