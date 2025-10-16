El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El convenio se anunció en enero, en la inauguración del servicio de Rayos de Santa Clotilde. R. L.

«Ni hay pelotazo ni contrato a dedo, Santa Clotilde lleva 80 años colaborando con el SCS»

El consejero de Salud, César Pascual, sale al paso de «la cadena de bulo y desinformación» que apuntan a «una privatización encubierta» y aclara que el convenio singular recogerá toda la actividad que ya realiza el centro

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:02

«Ni hay pelotazo sanitario, ni privatización encubierta ni contrato a dedo» en el futuro convenio singular que Sanidad firmará con el Hospital Santa Clotilde ... para los próximos 16 años (prorrogables hasta 20) y que costará 216 millones de euros –cifra calculada a partir de lo que se le está pagando anualmente (casi 15 millones) en los distintos conciertos suscritos con el SCS–. El consejero de Salud, César Pascual, salió este jueves al paso de «la cadena de bulos y desinformación» generada desde la oposición tras la aprobación del expediente de gasto plurianual para «poner la verdad frente al ruido», recordar que el centro de la Orden de San Juan de Dios «lleva colaborando con la sanidad pública desde hace más de 80 años» (y facturando por ese trabajo) y garantizar que, aunque cambie «el modo de gestión», la actividad que asumirá el equipo de Santa Clotilde será la que ya realiza históricamente, pero «tutorizada desde el SCS»: hospitalización de pacientes crónicos, que requieran rehabilitación funcional, cuidados paliativos y cirugías de apoyo a Valdecilla (principalmente de Traumatología y Oftalmología), a lo que se valora añadir pruebas diagnósticas de cribado, aprovechando las nuevas instalaciones de la Unidad de Radiodiagnóstico del centro, inauguradas en enero. Fue precisamente en aquel acto de presentación oficial cuando se anunció la negociación de este convenio singular, el primero que se desarrolla en la región y al que seguirá el del centro Padre Menni (ahora denominado Fundación Hospitalarias Cantabria).

