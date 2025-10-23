Penas de cárcel para dos hombres que se agredieron en la chabola en la que vivían en Santander

DM . Santander Jueves, 23 de octubre 2025, 18:06 Comenta Compartir

La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos años de prisión y a dos años y nueve meses de cárcel a dos hombres que en 2023, tras una discusión, se agredieron mutuamente con una barra de uña y un cuchillo en una chabola, situada en Santander, en la que vivían. Los hechos ocurrieron tras una discusión en la que uno le recriminó al otro que había forzado el candado con el que cerraban la puerta del inmueble. En una sentencia que no es firme, la Sección Primera de la Audiencia absuelve a la novia de uno de ellos, porque no se ha acreditado que participara en los hechos, según informa el Tribunal Superior de Justicia.

