Pepa Bueno y la asociación Cavas, premios Menina 2025 de la Delegación del Gobierno en Cantabria

EFE

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:23

La periodista y presentadora extremeña Pepa Bueno y la asociación Cavas han sido distinguidas con el premio Menina 2025 de la Delegación del Gobierno en Cantabria, por su implicación en la lucha contra la violencia de género y su labor de sensibilización contra esta lacra social. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado que, con este reconocimiento del Ministerio de Igualdad, se quiere ensalzar el trabajo de una profesional de la comunicación como Pepa Bueno, con más de tres décadas de trayectoria profesional de más de tres décadas en medios de comunicación de referencia nacional, donde ha ejercido «un periodismo riguroso comprometido y con perspectiva de género».

El segundo reconocimiento Menina es para el colectivo Cavas, una asociación referente en Cantabria y que, en sus 31 años, se ha convertido en «un recurso esencial» en la atención integral a las víctimas de violencia sexual en la comunidad autónoma. Con un equipo multidisciplinar especializado en apoyo psicológico, jurídico y social, ha acompañado durante más de tres décadas a mujeres, niñas y niños que han sufrido agresiones sexuales.

Casares ha avanzado que estos reconocimientos, que consisten en una escultura en forja de una menina, se entregará el próximo sábado 15 de noviembre, a las 11.00 horas, en un acto en la Fundación Caja Cantabria.

