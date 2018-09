El pequeño comercio da la voz de alarma y alerta de que las ventas «se han estancado» Celedonio Martínez Los minoristas cierran un «mal verano», lastrado por la climatología en julio, un resultado «por debajo de lo esperado» en agosto y un cambio en los hábitos de los consumidores MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Lunes, 24 septiembre 2018, 13:53

El pequeño comercio de Cantabria ha vuelto a levantar la voz de alarma tras los «malos resultados» del verano: «Las ventas se han estancado, hay apatía en el consumo y estamos observando un cambio en los hábitos de los consumidores». ¿Resultado? El pequeño comercio cántabro está, junto al catalán (influenciado por la caída del turismo debido a la situación política), en el furgón de cola del país en cuanto a las ventas de todo el año. Agosto, el mes por excelencia del turismo en la región, sólo ha dejado en las cajas de los establecimientos un mínimo incremento, según las valoraciones de los profesionales (aún no hay datos oficiales). En julio, las ventas cayeron un 2,3% respecto al año anterior lastradas por el mal tiempo (el descenso en el resto de España fue del 0,6%).

Este verano, dicen los propios comerciantes, «se esperaba una recuperación mayor», pero «el consumo está apático». Muchas tiendas llegan a otoño con las rebajas de verano porque no han logrado liquidar el stock. Y es que a pesar de que el turismo estival «siempre ayuda», esta vez no ha sido suficiente para levantar las cajas.

«Está todo inventado, si a uno le va mal, al de al lado le va parecido», asegura Agustín Ordejón, presidente de la Federación de Pymes de Comercio de Cantabria, Fepycan. «El consumo sigue parado. Las estadísticas pueden reflejar un pequeño incremento de las ventas en el global del año, es cierto, pero es debido a que meten sectores como las ventas de vehículos, que nos descuadran el resultado final. Pero la realidad es que el pequeño comercio sigue mal, muy mal. A pesar de que la economía ha crecido, la gente no lo nota en el bolsillo».

Los profesionales alertan además de que la caída del comercio coincide con un cambio de tendencia en el consumo. Según apunta Gonzalo Cayón, secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria, Coercan, los sectores en alza son gastronomía, viajes, ocio y tecnología; «pero ahora no se apuesta por ropa y calzado. Hoy por hoy, cualquier joven tiene un buen teléfono móvil, pero viste con cuatro trapos».

«El comercio minorista ha experimentado este verano un ligero empeoramiento en cuanto a ventas y una mejoría en cuanto al empleo», explica Cayón. «Las empresas que permanecen a flote lo han logrado gracias a una agresiva apuesta por la venta online; no hay otra solución». añade. Y es que «el nivel adquisitivo es más bajo que nunca, está por los suelos. Y eso que el turismo que recibimos en Cantabria es de calidad, –no tenemos hoteles de 'todo incluido', y los visitantes hacen gasto», sostiene Javier Güemes, representante de los Comerciantes del Centro. «El turismo estival ha ayudado ligeramente al comercio, pero menos de lo esperado». De cara al otoño, «mis perspectivas no son buenas. Para persistir hay que especializarse y dar un trato exclusivo y un servicio de calidad», añade. «Pero lo triste de esta ciudad es que los jóvenes no quieren seguir con el comercio, un sector muy bonito. En la medida que nos vamos jubilando nos iremos quedando sin comercio. No hay relevo generacional», lamenta Güemes.

«No sé si habrá que cerrar»

África Fernández, propietaria de la tienda Dándara en la calle Hernán Cortés, recuerda «con cuánta ilusión» abrió su negocio. El mismo que hoy no sabe si al final «terminaré por cerrar porque la situación no está siendo fácil», asegura. «La recuperación no ha llegado al bolsillo del consumidor y lo que tiene se lo gasta en restaurantes». Además, «la lucha contra las grandes superficies e internet deja al comercio local muy tocado». «Solo nos queda reinventarnos cada día y ofrecer un trato personalizado al cliente». Fernández, como sus colegas, también observa «un cambio en la tendencia del consumidor, que gasta más en ocio y gastronomía».

Entre las soluciones para activar el comercio en el centro, esta profesional recuerda que se han puesto en marcha experiencias muy positivas, que «se notaron en las ventas: cortamos la vía a los vehículos, sacamos nuestras tiendas a la calle y preparamos decoraciones especiales. Todo ello para animar el consumo».

Además, en el centro de la ciudad, donde más se vive le ebullición comercial con constantes movimientos de firmas, se mira con atención las actuaciones municipales que pueden activar el consumo, caso de la semipeatonalización de la calle Cervantes. «Hoy lo sufrimos; mañana esperamos beneficiarnos», resumen.

La lluvia no es siempre enemigo para las ventas. En las grandes superficies el mal tiempo «puede ser favorable porque tenemos más afluencia, aunque también provoca que algunos productos de temporada no se vendan», apunta Elena Botín, portavoz de El Corte Inglés. «Nosotros estamos satisfechos con las ventas de verano, que animadas por el turismo, en especial el turismo indiano que año tras año recibimos, han hecho crecer los resultados», asegura.