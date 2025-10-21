La Policía Nacional busca a Francisca, una vecina de Jaén desaparecida en Santander desde el 6 de octubre SOS Desaparecidos ha difundido la imagen de la mujer, de 1.60 de estatura, complexión normal, rubia y de ojos de color miel

Ana del Castillo Santander Martes, 21 de octubre 2025, 14:15

La Policía Nacional busca a Francisca C. R., una vecina de Jaén de 38 años que por motivos de salud estaba siendo sometida a un tratamiento médico en Santander.

La familia habló con ella por última vez el pasado lunes 6 de octubre sin detectar ninguna anomalía, pero desde entonces no han vuelto a saber de ella. Tampoco de la ropa que vestía en el momento de su desaparición.

Francisca tiene una estatura de 1,60, es de complexión normal, pelo rubio y ojos de color miel y necesita medicación.

SOS Desaparecidos, que ya ha publicado el cartel de la búsqueda de Francisca, ha asegurado a este periódico que ha recibido una llamada de avistamiento por la zona de La Albericia, en Santander. «Parece que llevaba una coleta, pero por el momento no tenemos detalles sobre la ropa que vestía», explica Nerea Cachorro, responsable de SOS Desaparecidos en Cantabria.

La familia interpuso la denuncia de su desaparición en la Comisaría de la Policía Nacional de Úbeda (Jaén), que ya ha comunicado el caso a la Jefatura de Cantabria.