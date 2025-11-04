El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Material incautado por la Policía Nacional en la 'Operación Gurtza'.

Material incautado por la Policía Nacional en la 'Operación Gurtza'. CNP

La Policía Nacional desarticula «uno de los grupos más activos dedicados al robo de cobre en el norte de España»

La operación, que se salda con diez detenidos pertenecientes a un clan familiar de origen rumano, ha permitido esclarecer numerosos robos de este material en Cantabria y Navarra

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a diez miembros de un clan familiar de origen rumano presuntamente dedicado al robo con fuerza de grandes cantidades de ... cobre en empresas ubicadas en Cantabria y Navarra. Con esta operación, se da por desarticulado «uno de los grupos más activos dedicados al robo de cobre en el norte de España», responsable de un «importante perjuicio económico» para empresas y servicios industriales de ambas comunidades.

