La Policía Nacional desarticula «uno de los grupos más activos dedicados al robo de cobre en el norte de España»

La Policía Nacional ha detenido a diez miembros de un clan familiar de origen rumano presuntamente dedicado al robo con fuerza de grandes cantidades de ... cobre en empresas ubicadas en Cantabria y Navarra. Con esta operación, se da por desarticulado «uno de los grupos más activos dedicados al robo de cobre en el norte de España», responsable de un «importante perjuicio económico» para empresas y servicios industriales de ambas comunidades.

La investigación, desarrollada durante varios meses y que lleva por nombre 'Operación Gurtza', ha permitido esclarecer numerosos robos cometidos en ambos territorios, con un valor acreditado de lo sustraído que supera los 80.000 euros, además de los «importantes daños» ocasionados en las instalaciones industriales afectadas.

Según ha indicado este martes el Cuerpo en un comunicado, en la operación han participado de forma conjunta la Comisaría General de Policía Judicial, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santander.

9.000 euros en efectivo y un billete de avión a Rumanía

Dentro de la 'Operación Gurtza', los agentes de la Policía Nacional registraron en Pamplona dos domicilios e incautaron «herramientas de ataque» utilizadas para forzar cerramientos, armas prohibidas, documentación vinculada a la actividad delictiva y casi 9.000 euros en efectivo. También, en poder del patriarca del clan, encontraron un billete de avión con destino a Rumanía previsto para el día siguiente y gran parte del efectivo intervenido.

Para la Policía Nacional, el grupo operaba de forma «altamente estructurada» y con un reparto de funciones «claramente definido». Según explica el Cuerpo en el comunicado, los presuntos autores accedían por la noche a recintos empresariales o naves industriales con el fin de robar «grandes cantidades» de cableado de cobre, que posteriormente transportaban en vehículos de gran capacidad hasta puntos de almacenamiento temporal. Desde ese punto, el material era enviado a otros países europeos a través de redes locales de intermediarios, que facilitaban su comercialización en el mercado ilícito.

El dinero obtenido era fragmentado en pequeñas cantidades y transferido mediante la técnica del smurfing —envíos sucesivos por importes reducidos— hacia otros núcleos del clan ubicados principalmente en Rumanía, con el objetivo de eludir los controles financieros y dificultar el rastreo policial.

Por todo lo anterior, los presuntos autores han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Pamplona, mientras la investigación continúa abierta.