El porvenir del comercio tradicional

Un paseo por el centro de cualquier ciudad es suficiente para corroborarlo: el comercio tradicional está desapareciendo. Los escaparates que durante décadas han formado parte del escenario (y de las vidas) de los núcleos urbanos están siendo sustituidos, rápidamente, por vitrinas de multinacionales con las últimas novedades y unos precios sin rival. Es difícil competir. Las pequeñas empresas luchan por reinventarse. Por seguir ahí. Por ser la primera opción del comprador. Algunos heredan los negocios de sus padres y saben cómo sacarlos adelante, otros prefieren no continuar ante un futuro impredecible y un tercer grupo no tiene sucesores en los que delegar.

No sólo las grandes multinacionales y superficies comerciales afectan a las ventas de los minoristas de toda la vida. Internet es una herramienta de compra en auge. Desde alimentos a electrodomésticos, los consumidores más jóvenes optan por llenar el 'carrito' desde la comodidad de su sofá. «La bajada de las ventas ya no la provoca la crisis, sino el cambio en el modelo de adquirir productos», asegura el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria (Coercan), Gonzalo Cayón. El cliente cada vez conoce más detalles sobre el producto que quiere. Busca información, lee opiniones y compara precios en diferentes plataformas. «Muchas veces sabe más que el propio vendedor», añade.

Eduardo González es el heredero y propietario de Mundi Santander, uno de los escaparates más característicos del centro de la ciudad desde hace 70 años. Sus padres iniciaron el negocio en Torrelavega y, pocos años después, se trasladaron a la capital. González no supo siempre que continuaría con el legado. Cuando cumplió 18 años se fue a estudiar Derecho a Oviedo, mientras su hermano ayudaba en la tienda familiar hasta que abrió su propio negocio en 1985. Ese mismo año, él terminó la carrera y su padre le puso en situación: «Tu hermano se ha ido, sólo quedas tú para continuar con Mundi». «Así se empieza. Al principio echas una mano, ayudas... Y poco a poco te introduces del todo», relata. Dolores Guerra, heredera de José Luis Guerra Moda en Torrelavega, coincide con la experiencia de González. «Empecé con 16 años ayudando a mis padres y es un trabajo que, al final te envuelve», explica.

El pequeño comercio se resiente en sus ventas veraniegas El pequeño comercio cántabro está a la cola del país en cuanto a las ventas de todo el año. Agosto, el mes por excelencia del turismo en la región, sólo ha dejado en las cajas de los establecimientos un mínimo incremento, según las valoraciones de los profesionales. En julio, las ventas cayeron un 2,3% respecto al año anterior lastradas por el mal tiempo (el descenso en el resto de España fue del 0,6%). Este verano, dicen los propios comerciantes, «se esperaba una recuperación mayor», pero «el consumo está apático». Muchas tiendas llegan a otoño con las rebajas de verano porque no han logrado liquidar el stock.

González y Guerra se dedican al sector de la moda, uno de los más castigados por la expansión de marcas multinacionales que ofrecen nuevos productos con mucha frecuencia y a precios contra los que no se puede competir. Han tenido que innovar. «Nos hemos especializado. Ahora viajamos, asistimos a ferias y traemos marcas más punteras», indica Guerra. Su empresa, además de la venta de prendas y complementos, también se dedica a la confección. Una línea de negocio que se ha visto muy perjudicada en los últimos años. «Cosíamos en Torrelavega, pero ahora tenemos que colaborar con fabricantes de otros puntos del país porque la cantidad de trabajo es demasiado pequeña como para mantener trabajadores propios aquí», se lamenta.

Don Colchón es uno de esos pequeños negocios del centro de Santander que ve cerca su fin. Juan Ruiz lo regenta desde 2008, cuando su cuñado se jubiló y le traspasó el negocio. «Empecé aquí en plena crisis y la tienda no estaba en su mejor momento. Fui remontando y han sido muchos años buenos, pero en los dos últimos los clientes están bajando», expresa. Tiene un hijo al que siempre le inculcó que estudiase y que buscase un futuro lejos de la tienda. «Le hubiera animado a seguir si supiera que iba a tener el futuro asegurado, pero no es así», cuenta. Considera que internet ha sido la causa principal de este reciente descenso. «La gente joven lo utiliza para hacer todo tipo de compras, algunas personas me consultan sus dudas para luego adquirirlo online». Y es que en tan sólo una década, la forma de trabajar ha cambiado drásticamente en todo tipo de negocios. Así lo aclara el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (Apemecac), Miguel Rincón. «Hay que reinventarse. La propia comunicación ha cambiado, ahora hay que tener presencia en las redes sociales para estar en contacto directo con los clientes».

Tampoco Fru Salazar, de la Mercería Can Can de Santander, cuenta con relevo generacional. Tiene dos hijos, pero ambos están desarrollando su carrera laboral lejos de la pequeña tienda. «Sería una pena que nadie continuase, porque la clientela es estupenda». Ella lleva 22 años al frente, aunque el negocio ya tenía una trayectoria de una década. Las personas que compran allí «ya son vecinas y amigas». Acuden a ella porque les asesora, confían en su opinión y saben que «les vendo lo mejor para sus necesidades». «También les animo a que se lleven prendas a casa para probárselas con calma y sin compromiso», agrega. Que salgan por la puerta satisfechos es garantía de que van a volver. Y de que van a recomendar a sus conocidos que compren allí.

Ausencia de relevo

Muchos pequeños comercios no cuentan con relevo generacional. Pero esto no quiere decir que el negocio no funcione. «Puede ocurrir porque los vendedores no tienen descendencia o porque sus hijos tienen otras aspiraciones», indica el presidente de la Federación de Pymes de Comercio de Cantabria (Fepycan), Agustín Ordejón. Es el caso de Salazar, que valora alargar sus años en la mercería hasta que aparezca alguien interesado en realizar un traspaso. «Es una pena que desaparezcan este tipo de negocios. He comentado a un par de clientas la posibilidad de jubilarme y se han llevado un disgusto porque no sabrían dónde acudir si cerrase», expone.

Aunque las grandes superficies e internet han perjudicado las ventas del pequeño negocio, los minoristas consideran que algunas decisiones de los ayuntamientos también dañan a su actividad económica. «En Santander no hay donde aparcar», dictamina Gutiérrez. Muchos clientes, explica, han dejado de acudir de manera regular porque nunca encuentran un lugar donde estacionar sus coches. «No puede ser que en toda la ciudad no haya ningún parking público», sentencia.

El escenario no es el mejor. La crisis económica ha quedado atrás para ser sustituida por un nuevo modelo de compra a golpe de 'click'. Pero los pequeños comercios luchan por reinventarse. Sus propietarios llevan varias décadas al frente y no es la primera vez que se enfrentan a situaciones difíciles. «Mis clientas son amigas y confían en mí». Es la razón por la que Salazar se plantea seguir con su tienda más allá de la edad de jubilación. «Algunas malas experiencias en las compras por internet han producido un ligero aumento de las ventas físicas», comenta esperanzado Ruiz, que no atraviesa su mejor momento. «El negocio no ha aumentado, pero se mantiene», comenta Gutiérrez, positivo. A Guerra le representa una frase que le dijo recientemente una diseñadora con la que trabaja: «Recorrer el camino de la moda es tan duro como emocionante». Al final, la pasión gana a las adversidades.

Sin relevo

Fru Salazar lleva 22 años al frente de la Mercería Can Can, en Santander. / Daniel Pedriza

Fru Salazar | Mercería Can Can «Mis clientas ya son amigas con las que tengo confianza»

El negocio funciona bien por el trato personalizado que ofrece. Fru Salazar lleva más de 20 años atendiendo a sus clientes en una pequeña mercería ubicada en el Paseo de General Dávila, un lugar al que ya entran como amigas. Aunque la edad de jubilación se acerca, no sabe si alargará su estancia unos años más. «Me gustaría traspasárselo a alguien, porque es un pena cerrar la mercería cuando hay gente que todavía confía en estos pequeños comercios», se lamenta. Su hija estudió Periodismo y su hijo Ingeniería Industrial. Sus empleos están lejos del negocio de su madre, por lo que Salazar buscará un sucesor fuera de su núcleo más cercano.

Juan Ruiz lleva en Don Colchón desde 2008 y se jubilará el año que viene. / Daniel Pedriza

Juan Ruiz | Don Colchón «La crisis no afectó tanto al negocio como internet»

Su cuñado regentaba varias empresas y Ruiz trabajaba con él. En 1985 puso en marcha Don Colchón y en 2008, cuando se jubiló, le traspasó el negocio. «Cuando me hice cargo de la tienda no atravesaba su mejor momento, pero supe aumentar las ventas y mantenerme», narra. Siempre animó a su hijo a estudiar. «Es biólogo y se dedica a ello, es lo que le hace feliz». Siempre tendría un hueco en el comercio de su padre si lo necesitase, aunque los últimos dos años no han sido muy esperanzadores. La venta por internet ha supuesto un duro golpe. Pero a Ruiz sólo le queda un año para jubilarse. «Le he ofrecido el negocio a mi empleado, pero no lo quiere. Intentaré traspasarlo».

Con relevo

Dolores Guerra comenzó a trabajar a los 16 años en el negocio familiar. / Luis Palomeque

Dolores Guerra | José Luis Guerra «Mi hija, de 25 años, continuará cuando yo me jubile»

Guerra no tuvo tiempo de pensar si quería continuar en la tienda familiar. «Empecé a ayudar con 16 años. Poco a poco, te envuelve», asegura. Cuando se casó, a los 25 años, su marido también se introdujo en el negocio. Su hija se mudó a Madrid para estudiar Comunicación Audiovisual pero, cuando terminó, se dio cuenta de que le gustaba más Cantabria que la capital. «Así que ahora, con 25 años, ha vuelto y pronto empezará a trabajar aquí», detalla. Llevan muchos años en el centro de Torrelavega y, para sobrevivir, han tenido que reinventarse. Acuden a ferias, colaboran con marcas punteras y eligen productos diferentes al de las multinacionales.

Los padres de Eduardo Gutiérrez, Edmundo y Pilar, pusieron en marcha Mundi en 1949. / Daniel Pedriza

Eduardo González | Mundi Santander «Empecé ayudando en los veranos... Y no me fui nunca»

Edmundo y Pilar, los padres de Eduardo González, pusieron en marcha Mundi en el año 1949. Pronto celebrarán el 70 aniversario. González empezó a ayudar a sus padres durante los veranos, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Oviedo. Todavía no sabía que su futuro estaba ligado al negocio familiar. Cuando él terminó la carrera, su hermano dejó Mundi para abrir su propia tienda. En ese momento, su padre le propuso que fuera él quién continuase. Reformaron el local en 2015 y abrieron otro punto de venta en 2014, año en el que también tuvieron que cerrar el que se ubicaba en el Paseo Pereda, por el fin de los alquileres de renta antigua. «Nos mantenemos», asegura.