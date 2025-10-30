El PP califica de «chantaje» las exigencias del PRC y aleja el acuerdo para los Presupuestos

La negociación del Presupuesto ha dinamitado la buena relación que existía entre PP y PRC esta legislatura. Ya no existe esa alfombra roja que los ... regionalistas pusieron al Gobierno en la investidura de María José Sáenz de Buruaga y en los dos primeros presupuestos. El ultimátum del PRC al Ejecutivo, para que cumpla en un mes con seis exigencias si quiere sentarse a hablar con ellos, ha caído como una bomba en Peña Herbosa. y la ruptura ya es un hecho. «Es un chantaje, lo que piden es una barrera infranqueable e imposible de cumplir», denunció ayer la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta. La prórroga presupuestaria, por primera vez en los últimos 30 años, parece ahora un escenario más que probable.

En el Gobierno están convencidos de que este cambio de postura en su 'socio en la oposición' se debe al ascenso de Paula Fernández en el partido. Buruaga y su entorno creen que la candidata regionalista se inclina más por políticas de izquierdas que Miguel Ángel Revilla y la mayoría de los alcaldes regionalistas. Y por eso insisten en la existencia de un enfrentamiento interno en un PRC dividido. Hasta el punto de comparar, ayer, a Fernández con Puigdemont por intentar hacer saltar por los aires cualquier posible pacto con el PP.

Sin embargo, el vicesecretario de Organización regionalista, Jesús Ochoa, negó «tajantemente» cualquier división en su partido y pidió al PP que «no manipule la posición» de los regidores del PRC.

Cumplir en un mes

«Ni los propios regionalistas se creen lo que piden en sus propuestas . Todo es una estrategia para justificar el no. Llevan meses trabajando para ello. Lo único que intentan es salvar el liderazgo de Fernández después de que las últimas encuestas solo den 3 diputados al PRC», señaló González Revuelta, quien no quiso detallar qué exigencias en concreto son las que su partido considera imposibles de cumplir. «No vamos a entrar en ese juego», se limitó a contestar.

Las exigencias del PRC que el PP ve imposibles de cumplir Sanidad En el Hospital de Laredo, restitución inmediata del sistema organizativo modificado en febrero que conlleva restablecer la enfermera del turno de noche y la enfermera de esterilización. El PP, único que vota en contra del ‘Plan de Futuro’ El PRC llevó en junio al Parlamento un ‘Plan de Futuro’ en el Hospital de Laredo para acabar con el problema de la reducción de la plantilla de enfermería, lo que provoca que en los turnos de noche y los fines de semana solo haya dos enfermeras en quirófano. La moción fue aprobada por Vox, PSOE y PRC con el voto en contra del PP. Sanidad En el Hospital Tres Mares de Reinosa, puesta en marcha de la dispensación farmacéutica de medicamentos sujetos a visado, y la ampliación del servicio de hospitalización domiciliaria en Campoo, Iguña y Anievas. Abstención del PP en las mociones sobre el Hospital Tres Mares El PP se ha abstenido en las dos ocasiones que se han votado en el Parlamento cuestiones sobre el Hospital Tres Mares. La primera, una proposición del PSOE, enmendada por el PRC, para recuperar los servicios sanitarios en Campoo. Y otra moción del PRC sobre hospitalización domiciliaria. Vox apoyó ambas. Sanidad Presentar de manera inmediata un plan de choque para la prevención del cáncer de mama dotado con 5 millones de euros en los próximos presupuestos, de cara a reforzar el programa en todos los hospitales públicos. El Parlamento aprueba el plan de choque con el voto en contra del PP El PRC presentó la semana pasada una Proposición No de Ley para que Sanidad cité antes de diciembre a todas las mujeres a las que se les han realizado mamografías y necesiten de pruebas complementarias, además de un Plan de Choque para la detección precoz de 5 millones. PSOE y Vox lo apoyaron, el PP votó en contra. Educación Firma inmediata, antes de la presentación del Presupuesto en el Parlamento, del acuerdo de adecuación salarial del personal docente de Cantabria, eliminando la denominada ‘cláusula Silva’. Huelgas y cláusulas que dificultan un acercamiento Trece huelgas en los dos meses del inicio de curso, pero ni Gobierno ni sindicatos docentes son capaces de alcanzar un acuerdo sobre la mejora salarial de los profesores, que Educación vincula obligatoriamente a la aprobación del Presupuesto. En las cuentas están incluidos 17 millones para hacer efectivo ese incremento. Subvenciones Abono inmediato de todas las ayudas y subvenciones que el Gobierno regional debe al sector primario (ganaderos, agricultores y pescadores), correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Rechazo del PP a la reclamación de ayudas del PRC en la Cámara El PRC reclamó en el Parlamento un plan de pagos urgente de todas las ayudas pendientes y la inversión inmediata de los 6 millones de euros de fondos adicionales aprobados en abril de 2024. Todos los grupos menos el PP apoyaron las dos mociones. En la primera se abstuvo y en la segunda votó en contra. Industria La firma inmediata de la opción de compra del polígono de La Vega de Reinosa con el Sepes. Fernández ya había denunciado que en el polígono hay «problemas terribles de empresas que quieren ampliar y se van a ir». Hay partidas para comprar terrenos en los presupuestos Se incorporaron partidas en los presupuestos de 2024 y 2025 de un millón de euros cada año para la compra de los terrenos del polígono de la Vega, pero no se han ejecutado. El Gobierno cántabro, a través de Sicán, asegura que hizo una oferta en abril al Estado por los terrenos, que fue rechazada. * El color verde muestra las exigencias del PRC y el azul la respuesta del PP.

Las reacciones Secretaria autonómica del PP María José González Revuelta RUPTURA: «El PRC lleva meses trabajando en el 'no'.Lo único que intentan es salvar el liderazgo de Paula Fernández» COMPARACIÓN: «Si Paula Fernández se cree que es Puigdemont, lo que puedo asegurar es que la presidenta no es Pedro Sánchez» Vicesecretario de Organización del PRC Jesús Ochoa RAZONES: «El PP miente y busca la confrontación política para no justificar el porqué de su negativa a considerar las mejoras» CONFLICTO: «Niego tajantemente cualquier división en el partido y pido al PP que no manipule la posición de los alcaldes del PRC» Portavoz de Vox en el Parlamento Leticia Díaz PREDISPOSICIÓN: «No cerramos la puerta a nadie. No lo hemos hecho antes ni lo hacemos ahora, aunque el PP nos ha menospreciado LÍMITES: «Nosotros no tenemos líneas rojas, pero sí queremos cambios profundos en el Presupuesto»

El Gobierno tiene un mes como máximo para llegar a un acuerdo salarial con los sindicatos educativos, para firmar la opción de compra del Polígono de la Vega en Reinosa y para presentar un plan de choque para la prevención del cáncer de mama si quiere que el PRC se siente a negociar el Presupuesto. Además, durante el mes de noviembre, el PP debe abonar todas las ayudas y subvenciones pendientes al sector primario, restituir la organización del servicio de enfermería en el Hospital de Laredo, mejorar la dispensación farmeceútica en el Hospital Tres Mares y ampliar el servicio de hospitalización domiciliaria en Campoo., según la lista de exigencias aprobada por la Ejecutiva del PRC y que los populares consideran «irrealizable».

Ante este panorama, el Gobierno cambiará su hoja de ruta de años anteriores. En lugar de pactar primero y presentar después el Presupuesto, ahora será a la inversa. En los próximos días, el Consejo de Gobierno aprobará las cuentas, y será ya con un documento cerrado, y solo abierto a modificaciones limitadas en el pleno de la Cámara, cuando se siente a negociar con los grupos que quieran hacerlo.

El papel de Vox

Y en ese momento entra Vox en escena. Al contrario que en otras comunidades gobernadas por el PP, el Gobierno ha descartado hasta ahora al partido de Santiago Abascal como apoyo para los presupuestos. A Buruaga no le agrada la idea de darse la mano con ellos, pero si se materializa la ruptura con el PRC, esa posibilidad estará sobre la mesa.

De momento, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha dejado «la puerta abierta» a negociar con el PP. «Siempre lo ha estado y lo sigue estando, ha sido el Gobierno el que nos ha menospreciado hasta ahora», señaló. La diputada asegura que no tienen líneas rojas, pero sí unas medidas que suponen «cambios profundos en el Presupuesto» (ver ficha adjunta a este artículo).

Antes de llegar a una hipotética negociación entre PP y Vox, el PRC espera que el Gobierno explique por qué rechaza sus condiciones. «Son perfectamente posibles, positivas para Cantabria, no cuestan más dinero del que ya está presupuestado este año y han sido aprobadas en casi todos los casos por el Parlamento», destacó.

Por su parte, el PSOE cree que el PP que gobierna la región no puede «dar un giro de 180 grados a su política de desmantelamiento de lo público» en un mes, mientras que el PRC, que hasta ahora había apoyado los presupuestos autonómicos, tampoco puede «salvar» con las exigencias que ha hecho a los 'populares' para aprobar las cuentas de 2026 «la nula oposición que ha hecho estos dos años». «Nadie quiere acordar ni pactar con Buruaga su agenda de recortes, el deterioro de lo público y promesas incumplidas», señaló la portavoz socialista, Ainoa Quiñones.

Peticiones de Vox para un acuerdo con el PP Deflactar los impuestos.

Plan de choque fiscal.

Suprimir ayudas a ONG que apoyan la inmigración ilegal.

Plan de retorno de los inmigrantes ilegales.

Recortar ayudas regionales a cooperación al desarrollo.

Rebajar la financiación de sindicatos, partidos y patronal.

Planes de apoyo al campo y suprimir las tasas del pacto verde y la Agenda 2030.

Reducir los gastos políticos de cargos del Gobierno.

Impugnar en los tribunales la resolución para acoger menas en Cantabria y pedir medidas cautelares.

Medidas de apoyo a jóvenes agricultores y ganaderos.

Potenciar las líneas de ayuda a las familias.