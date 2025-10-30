El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Buruaga y Revilla charlan hace justo un año antes de la firma del acuerdo de presupuestos de 2025, en una imagen que se hace difícil ahora Daniel Pedriza

El PP califica de «chantaje» las exigencias del PRC y aleja el acuerdo para los Presupuestos

González Revuelta dice que las propuestas regionalistas «son imposibles» de cumplir y carga contra «el giro a la izquierda» de Paula Fernández | Vox recuerda que no tiene líneas rojas y deja la puerta abierta a una negociación con los populares

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:09

Comenta

La negociación del Presupuesto ha dinamitado la buena relación que existía entre PP y PRC esta legislatura. Ya no existe esa alfombra roja que los ... regionalistas pusieron al Gobierno en la investidura de María José Sáenz de Buruaga y en los dos primeros presupuestos. El ultimátum del PRC al Ejecutivo, para que cumpla en un mes con seis exigencias si quiere sentarse a hablar con ellos, ha caído como una bomba en Peña Herbosa. y la ruptura ya es un hecho. «Es un chantaje, lo que piden es una barrera infranqueable e imposible de cumplir», denunció ayer la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta. La prórroga presupuestaria, por primera vez en los últimos 30 años, parece ahora un escenario más que probable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  2. 2

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  3. 3

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  4. 4

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  5. 5

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    «La ayuda recibida de desconocidos nos hace recuperar la fe en la sociedad»
  8. 8

    El dragado de la bahía frena la erosión de Somo y Loredo y el avance de El Puntal
  9. 9

    Una jueza investiga a Susinos y Serdio por las extracciones para el control del lobo en Cantabria
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP califica de «chantaje» las exigencias del PRC y aleja el acuerdo para los Presupuestos

El PP califica de «chantaje» las exigencias del PRC y aleja el acuerdo para los Presupuestos