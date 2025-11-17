El PP mantiene hoy la cita para negociar el Presupuesto, aunque el PRC no tiene previsto acudir

A. R. G. Santander Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La negociación para intentar sacar adelante el Presupuesto de 2026, en la semana en la que se cierra el plazo para registrar enmiendas a la totalidad ... , tiene hoy una cita que está en el aire. El PP espera este lunes (11.00 horas) en el Parlamento a los regionalistas, que en los dos ejercicios anteriores jugaron el papel de socios preferentes, pero desde el PRC volvieron a decir ayer (igual que en los días previos) que no tienen previsto acudir, salvo que antes de la hora de la reunión se produzca algún movimiento por parte del PP. Y ese movimiento pasa por garantizar el cumplimiento de las condiciones aprobadas por el Comité Ejecutivo Regionalista. En síntesis, si se aceptan habrá convesación. De lo contrario, faltará un interlocutor en la mesa. «Solo es imposible lo que no se quiere hacer», responden los regionalistas al último comunicado del portavoz del PP.

MÁS INFORMACIÓN El PRC presenta una queja en el Parlamento porque el Gobierno no responde a sus preguntas escritas Durante toda la semana pasada, en cada comparecencia para presentar las cuentas de su departamento, los consejeros populares pidieron «responsabilidad y altura de miras» a los grupos de la oposición, un mensaje dirigido especialmente al PRC, que fue con quien pactó el apoyo a los dos primeros presupuestos de la legislatura. De lo contrario, advirtieron, será «un retroceso» para la región. Pero en el PRC interpretan que el balón está en el tejado de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, a quien dirigen esa llamada a la «responsabilidad» e instan a aceptar las condiciones «por el bien de Cantabria». «Si al final no hay presupuestos, ella será la única culpable, por su incapacidad para cumplir, negociar y acordar».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión