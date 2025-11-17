El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El PP mantiene hoy la cita para negociar el Presupuesto, aunque el PRC no tiene previsto acudir

A. R. G.

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

La negociación para intentar sacar adelante el Presupuesto de 2026, en la semana en la que se cierra el plazo para registrar enmiendas a la totalidad ... , tiene hoy una cita que está en el aire. El PP espera este lunes (11.00 horas) en el Parlamento a los regionalistas, que en los dos ejercicios anteriores jugaron el papel de socios preferentes, pero desde el PRC volvieron a decir ayer (igual que en los días previos) que no tienen previsto acudir, salvo que antes de la hora de la reunión se produzca algún movimiento por parte del PP. Y ese movimiento pasa por garantizar el cumplimiento de las condiciones aprobadas por el Comité Ejecutivo Regionalista. En síntesis, si se aceptan habrá convesación. De lo contrario, faltará un interlocutor en la mesa. «Solo es imposible lo que no se quiere hacer», responden los regionalistas al último comunicado del portavoz del PP.

