La Policía interviene ante un intento de okupación en Tanos. Luis Palomeque

PP y Vox dejan a la PAH fuera de las comparecencias de la Ley de Vivienda de Cantabria

El PRC denuncia la «alianza» de ambos partidos en la Comisión para excluir igualmente al Cermi y al Consejo de la Juventud | Sí estarán los Afectados por la Ocupación o la Asociación de Viviendas Turísticas

A. Machín

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:11

La lista se cerró con 21 nombres. Desde el director general del área en cuestión hasta los constructores o el portavoz de la Asociación de ... Viviendas de Uso Turístico, pasando por los representantes de colegios profesionales, asociaciones empresariales, catedráticos... Todos pasarán por el Parlamento de Cantabria para informar sobre el proyecto de Ley de Vivienda. Pero no serán todos los nombres que estaban sobre la mesa. Unos sí y otros no La Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se quedó con 21, pero, a su término, desde el PRC criticaron la «alianza» del Partido Popular y Vox para dejar fuera a «tres colectivos clave»: el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Consejo de la Juventud y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ellos no figuran en una lista en la que sí está, por ejemplo, un representante de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

