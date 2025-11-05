PP y Vox dejan a la PAH fuera de las comparecencias de la Ley de Vivienda de Cantabria

La lista se cerró con 21 nombres. Desde el director general del área en cuestión hasta los constructores o el portavoz de la Asociación de ... Viviendas de Uso Turístico, pasando por los representantes de colegios profesionales, asociaciones empresariales, catedráticos... Todos pasarán por el Parlamento de Cantabria para informar sobre el proyecto de Ley de Vivienda. Pero no serán todos los nombres que estaban sobre la mesa. Unos sí y otros no La Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se quedó con 21, pero, a su término, desde el PRC criticaron la «alianza» del Partido Popular y Vox para dejar fuera a «tres colectivos clave»: el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Consejo de la Juventud y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ellos no figuran en una lista en la que sí está, por ejemplo, un representante de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Será la Mesa de la Comisión de Fomento la que fijará el calendario de las comparecencias, sin que existan límites o fechas acotadas, según informa Europa Press. Habrá comparecencias del Consejo Económico y Social, la Sareb, CEOE, Gesvicán o la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. También de las inmobiliarias, los administradores de fincas, de agentes de la propiedad o de abogados. Una larga lista, en todo caso.

Sin embargo, al PRC le parece «empezar con mal pie» dejar fuera al Cermi, el Consejo de la Juventud y la PAH, «tres colectivos clave» cuya presencia habían solicitado los regionalistas para «escuchar todas las voces directamente afectadas por los problemas de acceso a la vivienda». «Si no escuchamos a los jóvenes, ni a las personas con discapacidad, ni a quienes no pueden hacer frente a los gastos hipotecarios, estamos ignorando la visión de los colectivos que sufren a diario y de modo directo los problemas que la ley debe intentar solucionar», lamentó el portavoz del Grupo, Pedro Hernando.

La lista Entre los que sí estarán, los Afectados por la Ocupación o la Asociación de Viviendas Turísticas

Además de destacar que el PRC votó a favor de todas las comparecencias planteadas por el resto de los grupos –porque «todas las aportaciones deben ser escuchadas»–, Hernando cuestionó que «las dos formaciones de derechas quieran excluir de la participación a las organizaciones que representan a los colectivos más vulnerables», una actitud con la que demuestran «una preocupante falta de voluntad de diálogo y una intención deliberada de ocultar los efectos reales del problema». Hernando, en este sentido, se mostró «muy preocupado» por el rumbo que toma esta iniciativa legislativa a partir del «camino de exclusión» impuesto, dice, por el PP y Vox en lugar de abrir el Parlamento al «diálogo plural y a las aportaciones de todos los colectivos directamente interesados por la futura norma».

A su juicio, una ley de vivienda «no puede construirse de espaldas a la realidad social», máxime cuando Cantabria, indicó, «lidera las tasas de emancipación más bajas de España» y la presión hipotecaria y el precio del alquiler se han convertido en «una barrera infranqueable para miles de familias».

Por todo ello, exigió que el proyecto de una ley tan decisiva que inicia ahora su andadura parlamentaria se tramite, dijo, «con transparencia, participación y garantías para todos los sectores interesados».