PP y Vox rechazan garantizar la subida salarial docente sin la denominada 'cláusula Silva'

El conflicto entre el cuerpo docente y el Gobierno regional a cuenta de la adecuación salarial y su vinculación a los Presupuestos de la Comunidad ... ha vivido este lunes un nuevo capítulo en el marco del Parlamento regional. Tras la visita la semana pasada del consejero del ramo, Sergio, Silva, el Partido Socialista llevó al debate una moción para exigir un acuerdo que propicie una subida «justa, pactada y sin condiciones condicionales presupuestarios» para los docentes de Cantabria, que fue rechazada gracias al frente común realizado por el Partido Popular y Vox.

El portavoz socialista, Jorge Gutiérrez, defendió la moción como «una necesidad urgente para nuestra educación pública», a la par que señaló que la dignidad profesional de los docentes no pueden depender de las «contabilidades ni a estrategias electoralistas». Además, criticó duramente la ya conocida como 'Cláusula Silva', que supedita cualquier mejora salarial a la existencia de Presupuestos, calificándola como «una auténtica tomadura de pelo» y advirtiendo que, «si el gobierno no rectifica, será responsable de un deterioro educativo que ya bien empieza a ser irreversible».

El Partido Regionalista, por su parte, acusó a los responsables del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga de ser «unos auténticos trileros en la negociación social». Tersa Noceda demandó una adecuación salarial «sin cláusulas y que recupere el diálogo social».

Ambos grupos se toparon con un muro. El PP defendió de manera férrea su gestión y el acuerdo ya alcanzado con los docentes en cuanto a cantidades, plazos y horas de formación, tachando la moción de maniobra política. El popular Aguirre afirmó que la postura del PSOE y PRC es «ridícula», especialmente porque subrayó que tanto PSOE como PRC -cuando formaron gobierno- «negaron el pan y la sala de los docentes durante 16 años en materia retributiva». Además, el PP defendió la cláusula condicionante como la «garantía de la garantía» de que la subida salarial se iba a materializar en el tiempo.

Por su parte, Vox justificó su voto en contra bajo la directriz que la moción se centraba en atacar la educación de Cantabria en lugar de buscar la mejora retributiva. «No vamos a votar a favor de esta nueva pretensión de STEC. Ustedes siguen empeñados junto con el sindicato radical de extrema izquierda de intentar desprestigiar la educación Cantabria», afirmo Armando Blanco, andes de puntualizar: «Desde luego, por definición somos partidarios de la subida retributiva de los docentes».

La votación conjunta de PP y Vox fue interpretada por el PSOE como, tal y como señaló Jorge Gutiérrez como un indicio de futuras alianzas. El portavoz socialista subrayo que lo que buscaba el PP en este caso era «cerrar el acuerdo presupuestario con el partido regionalista y abrir un nuevo camino con el con Vox».