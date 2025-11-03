El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

PP y Vox rechazan garantizar la subida salarial docente sin la denominada 'cláusula Silva'

La iniciativa llevada al Pleno del Parlamento por el PSOE únicamente ha contado con los apoyos del PRC

Rafa Torre Poo

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:41

El conflicto entre el cuerpo docente y el Gobierno regional a cuenta de la adecuación salarial y su vinculación a los Presupuestos de la Comunidad ... ha vivido este lunes un nuevo capítulo en el marco del Parlamento regional. Tras la visita la semana pasada del consejero del ramo, Sergio, Silva, el Partido Socialista llevó al debate una moción para exigir un acuerdo que propicie una subida «justa, pactada y sin condiciones condicionales presupuestarios» para los docentes de Cantabria, que fue rechazada gracias al frente común realizado por el Partido Popular y Vox.

