El PRC presentará una enmienda a la totalidad del Presupuesto tras fracasar la tercera reunión con el PP

PP y PRC coinciden en que existe «falta de voluntad» para llegar a un acuerdo que saque adelante el Presupuesto de Cantabria para 2026. Eso ... sí, cada partido acusa a la otra parte de llevar la negociación a una situación de bloqueo. Y también coinciden en que el foco de discordia está en los seis puntos que los regionalistas exigen que cumpla el Gobierno de Cantabria como premisa antes de entrar a hablar del contenido de las Cuentas para el año que viene. Es lo que se extrae de la tercera -y por ahora última reunión- que los equipos negociadores han celebrado este lunes en el Parlamento de Cantabria. Tras poco más de 40 minutos de intercambio de impresiones, los regionalistas se han levantado de la mesa y han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad del Presupuesto. "Ese es el escenario, sin ninguna duda", cuenta el PRC.

“Nosotros no vamos a seguir hacia adelante si no se cumplen con esas cinco premisas aprobadas por una mayoría abrumadora en nuestra última Ejecutiva”, ha apuntado Paula Fernández. La candidata regionalista a las próximas elecciones autonómicas recuerda que el propio PP ha votado a favor de tres de esos durante distintos debates parlamentarios y que esa premisa no es un antojo personal suyo, sino la línea roja que marcó la Ejecutiva regionalista con una “mayoría importantísima”. Para los regionalistas, lo más triste de todo es que todos los asuntos que reclaman son perfectamente asumibles. Que es posible llevarlos a cabo si existe voluntad política.

Y ahí es donde el PP hace un análisis totalmente distinto. “Hemos constatado que el PRC sigue sin pasar pantalla, manteniendo las mismas exigencias imposibles de las cuestiones previas y a las que ya respondimos. Esto es un todo o nada”, lamenta la secretaria general de los populares y presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, que entiende que lo que está haciendo su hasta ahora socio con esta estrategia es buscar una excusa para decir que ‘no’. “No quieren el acuerdo”, ha añadido.

Pese a ello, el PP ha planteado a su interlocutor celebrar una cuarta reunión el viernes, después de que todos los consejeros hayan pasado por el Parlamento para detallar a los diputados el contenido del documento y resolverles las dudas que surjan. Una cuarta reunión a la que, por ahora, el PRC no acudirá. Si los populares no se mueven respecto a su línea roja, ellos tampoco. La enmienda a la totalidad de los de Revilla se sumará a la ya anunciada por el PSOE. Y sigue abierta la puerta de Vox, con la que esta semana volverá a haber conversaciones ahora que la presidenta Buruaga también conoce qué quieren lograr los de Abascal en un hipotético pacto presupuesto.