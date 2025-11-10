El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel Revilla y Paula Fernández, en el Parlamento. Roberto Ruiz

El PRC presentará una enmienda a la totalidad del Presupuesto tras fracasar la tercera reunión con el PP

Los regionalistas lamentan que el Gobierno se niegue a aceptar las exigencias previas que puso su Ejecutiva y los populares afirman que son «imposibles de cumplir» | Ambas partes se acusan de «falta de voluntad» para el pacto

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

PP y PRC coinciden en que existe «falta de voluntad» para llegar a un acuerdo que saque adelante el Presupuesto de Cantabria para 2026. Eso ... sí, cada partido acusa a la otra parte de llevar la negociación a una situación de bloqueo. Y también coinciden en que el foco de discordia está en los seis puntos que los regionalistas exigen que cumpla el Gobierno de Cantabria como premisa antes de entrar a hablar del contenido de las Cuentas para el año que viene. Es lo que se extrae de la tercera -y por ahora última reunión- que los equipos negociadores han celebrado este lunes en el Parlamento de Cantabria. Tras poco más de 40 minutos de intercambio de impresiones, los regionalistas se han levantado de la mesa y han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad del Presupuesto. "Ese es el escenario, sin ninguna duda", cuenta el PRC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  2. 2 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  3. 3

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  4. 4

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  5. 5

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  6. 6

    Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo
  7. 7

    Casa Maestro se asegura una segunda vida
  8. 8

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  9. 9

    Santa Clotilde asumirá pruebas de los cribados de cáncer de mama y de colon a partir de 2026
  10. 10

    Lo que parecía y lo que fue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PRC presentará una enmienda a la totalidad del Presupuesto tras fracasar la tercera reunión con el PP

El PRC presentará una enmienda a la totalidad del Presupuesto tras fracasar la tercera reunión con el PP