Dos mujeres miran el escaparate de una inmobiliaria. Juanjo Santamaría

El precio de la vivienda usada en Cantabria toca techo: 2.045 euros el metro cuadrado

El coste aumentó en el mes de octubre un 19,1% interanual, lo que significa 3,4 puntos por encima de la media nacional | El importe de los pisos de segunda mano también alcanzó su máximo histórico en Santander

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El precio de la vivienda usada en Cantabria se incrementó en octubre un 19,1% en relación con el mismo mes del año anterior hasta ... llegar a los 2.045 euros por metro cuadrado, el máximo histórico de la comunidad autónoma, donde todos los porcentajes posibles se mueven por encima de la media del país. Eso dice, al menos, el último índice de precios inmobiliarios publicado por el portal Idealista, que, además, revela que el coste de una vivienda de esas características también ha alcanzado su techo en la capital, Santander, donde el metro cuadrado cuesta ya 2.950 euros.

