El precio de la vivienda usada en Cantabria toca techo: 2.045 euros el metro cuadrado

El precio de la vivienda usada en Cantabria se incrementó en octubre un 19,1% en relación con el mismo mes del año anterior hasta ... llegar a los 2.045 euros por metro cuadrado, el máximo histórico de la comunidad autónoma, donde todos los porcentajes posibles se mueven por encima de la media del país. Eso dice, al menos, el último índice de precios inmobiliarios publicado por el portal Idealista, que, además, revela que el coste de una vivienda de esas características también ha alcanzado su techo en la capital, Santander, donde el metro cuadrado cuesta ya 2.950 euros.

De acuerdo con este informe, que parte de los datos de los inmuebles a la venta en ese portal, el precio de la vivienda usada en Cantabria experimentó una subida del 19,1% interanual en octubre, 3,4 puntos por encima de la media española (15,7%), situándose en 2.045 euros el metro cuadrado, su récord absoluto. Ese precio aumentó un 1,8% en comparación con el mes anterior, esto es, tres décimas más que en el conjunto del país, y un 6% en términos trimestrales, lo que supone 2,6 puntos por encima de la media nacional.

En la misma tendencia alcista, el precio de la vivienda usada aumentó en octubre en Santander un 17% en relación con el mismo mes del año anterior hasta situarse en los 2.950 euros el metro cuadrado construido, el máximo histórico de la capital, que con esta cifra de récord se coloca novena en el 'top ten' de las capitales de provincia en las que más caro resulta comprar una vivienda usada.

Si bien el informe admite que todas las comunidades autónomas sin excepción muestran precios superiores a los registrados en octubre del año anterior, el estudio resalta que Cantabria es uno de los cuatro territorios que lideran las subidas junto con la Comunidad de Madrid (20,8%), Andalucía (20,6%) y la Región de Murcia (19,9%). Por debajo de la media nacional aparecen, en cambio, las tres comunidades autónomas vecinas de Cantabria, Asturias (15,1%), País Vasco (11,3%) y Castilla y León (5%), en las que los incrementos son más suaves.

Con esas variaciones porcentuales, Baleares (5.115 euros el metro cuadrado) continúa siendo la autonomía donde la vivienda usada está más cara, seguida por la Comunidad de Madrid (4.395) y País Vasco (3.356), mientras que al sur de esa lista, donde vivir de segunda mano es más barato, aparecen por este orden Extremadura (1.001 euros el metro cuadrado), Castilla-La Mancha (1.003) y Castilla y León (1.259). Hacia la mitad de esta tabla, en décimo lugar, concretamente, se asoma Cantabria.

En lo que respecta a las capitales de provincia, la práctica totalidad, 51 de las 52, han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada a lo largo de estos últimos doce meses. Gerona, donde se observa una inusual caída de un 2,9%, es la única excepción.

La subida más pronunciada se detecta en la ciudad de León, donde el precio se ha disparado un 19,9% durante el último año. A la capital leonesa le siguen Madrid (18,1%), Guadalajara (17,5%), Oviedo (17,3%) y Santander (17%), que aparece como la quinta capital de provincia en la que más aumentó el precio. Por el contrario, la ciudad de Ceuta (1,7%) protagoniza el menos ascenso interanual del precio de este tipo de vivienda junto con Huesca (2,7%), Cádiz (2,8%) y Las Palmas y Badajoz (3,9%).

Y ello en base a un estudio que el portal Idealista ha realizado analizando los precios de oferta publicados por sus anunciantes, eliminando de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado y descartando los inmuebles que llevan tiempo en su base de datos sin obtener interacción de los usuarios.