El Presupuesto camina sin acuerdo hacia la primera votación clave en el Parlamento

El Proyecto de Ley de Presupuestos para Cantabria camina sin acuerdo para su aprobación hacia la primera votación clave en el Parlamento de Cantabria. A ... los grupos políticos les quedan cuatro días para agotar el tiempo y decidir si presentan enmiendas a la totalidad. Y, a fecha de hoy, todo indica que el documento deberá enfrentarse a tres peticiones para su devolución al Gobierno regional: la de los socialistas (ya anunciada), la de Vox (supuesta) y la de los hasta ahora «socios preferentes», los regionalistas (anunciada primero, matizada después y pendiente ahora de si hay o no más negociaciones con el PP). Las enmiendas a la totalidad que definitivamente se presenten se votarán en un Pleno del Parlamento regional el día 24. Una votación decisiva para saber si Cantabria contará con Presupuesto, o el Gobierno deberá prorrogar el que está en vigor, lo que implicaría menos posibilidad de gasto y pondría en peligro las nuevas inversiones.

Las claves Aviso del PP Los consejeros que han presentado sus cuentas en la Cámara han alertado del «retroceso» que supondría que no saliera adelante

Llamada al diálogo El Partido Popular emplaza a los regionalistas a seguir con las negociaciones mañana, lunes, a las 11.00 horas, en el Parlamento

¿Y cómo está la situación en estos momentos? Totalmente enrevesada. Con el PP y el PRC, los dos partidos inicialmente llamados a firmar un nuevo acuerdo, enfrascados en una guerra continua de declaraciones y comunicados más centrada en tacticismos políticos que en un interés real por negociar; con el PP y Vox bastante alejados, hasta el punto de que, salvo cambio final, no volverán a sentarse a negociar el documento, y con ambos partidos mirando de reojo a la política nacional y a lo que ocurre tanto en el Congreso de los Diputados como en otras comunidades autónomas;y con el PP y el PSOE sin posibilidad de acuerdo.

La situación resulta curiosa. Mientras los diferentes consejeros del Gobierno han pasado por la Comisión de Economía del Parlamento alertando de los riesgos que supondrían para sus departamentos la no aprobación del Presupuesto, otros dirigentes del PP, incluida su presidenta María José Sáenz de Buruaga, no se han cansado de censurar al PRC su actitud. El PP dibuja un PRC dividido, partido en dos, con su candidataPaula Fernández y su portavoz Pedro Hernando negándose a negociar;y con sus alcaldes ávidos de un acuerdo que les permita ejecutar obras y acercarse a las elecciones de 2027 con los deberes hechos. «La diferencia de criterio entre los cargos del PRC es más que obvia», dijo el viernes Sáenz de Buruaga, para añadir que «la mayoría» del partido ha decidido «girar a la izquierda» por «conveniencias» o «tacticismo electoral», en referencia a Paula Fernández.

La respuesta del PRC

Tanta ha sido la insistencia de los populares en marcar la, a su juicio, división interna del PRC, que esta misma semana tuvo que salir el propio Miguel Ángel Revilla a desmentirlo y a lanzar un mensaje de apoyo sin fisuras a Paula Fernández. «Muerde en hueso en su intento de crear división», dijo Revilla a Buruaga, para recordarla que la posición de la candidata regionalista «ni es un capricho ni una estrategia personal», sino «el mandato inequívoco de la dirección del PRC ante los reiterados incumplimientos del PP en los acuerdos firmados durante los dos últimos años».

Tal es el rifirrafe político que han mantenido populares y regionalistas la última semana que hasta Vox se ha cansado de esta situación y ha declinado la invitación del PP para volver a sentarse a negociar mañana, lunes. «Vox no asistirá a las próximas reuniones para hablar sobre los presupuestos de Cantabria para 2026 porque no quiere ser comparsa en el teatro de PRC y PP», afirmó Leticia Díaz a través de un comunicado de prensa. «Frente al teatro de los de siempre, Vox ha presentado una propuesta sólida que responde a necesidades reales, pero que incomoda al Gobierno de Cantabria porque exige unas reformas estructurales que no está dispuesto a acometer cuando se recauda más que nunca», añadió.

Vistas así las cosas, habrá que esperar al siguiente episodio presupuestario, este lunes en el Parlamento, en el que el PP ha citado de nuevo al PRC, que se mantiene firme en su lista de exigencias «para sentarse a negociar».