Reunión de los representantes del PPy del PRC en el Parlamento de Cantabria para abordar la negociación del Presupuesto para 2026. Daniel Pedriza

El Presupuesto camina sin acuerdo hacia la primera votación clave en el Parlamento

El PP aún no ha logrado el apoyo que necesita para sacar adelante el documento. El día 20 concluye el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, que se votarán el 24

A. S.

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:38

Comenta

El Proyecto de Ley de Presupuestos para Cantabria camina sin acuerdo para su aprobación hacia la primera votación clave en el Parlamento de Cantabria. A ... los grupos políticos les quedan cuatro días para agotar el tiempo y decidir si presentan enmiendas a la totalidad. Y, a fecha de hoy, todo indica que el documento deberá enfrentarse a tres peticiones para su devolución al Gobierno regional: la de los socialistas (ya anunciada), la de Vox (supuesta) y la de los hasta ahora «socios preferentes», los regionalistas (anunciada primero, matizada después y pendiente ahora de si hay o no más negociaciones con el PP). Las enmiendas a la totalidad que definitivamente se presenten se votarán en un Pleno del Parlamento regional el día 24. Una votación decisiva para saber si Cantabria contará con Presupuesto, o el Gobierno deberá prorrogar el que está en vigor, lo que implicaría menos posibilidad de gasto y pondría en peligro las nuevas inversiones.

