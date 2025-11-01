El presupuesto consejería a consejería

Consejería de Salud El dinero para la obra de los protones y 27,9 millones para sanidad concertada

La Consejería de Salud es la que cuenta con mayor dotación dentro del proyecto de Presupuestos. Un total de 1.320 millones de euros en 2026, lo que se traduce en un 6,9% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria. La de estas Cuentas es «la mayor inversión de recursos en la sanidad pública», lo que, para el consejero de Economía, demuestra «la expresión de nuestra voluntad a través de más recursos». El proyecto recoge para el área inversiones y mejoras en las infraestructuras existentes, así como la creación de nuevos proyectos y la continuidad de los que el Gobierno de Buruaga heredó de la anterior legislatura.

La propuesta del Ejecutivo prevé la creación de centros de salud y consultorios rurales con un montante de 1,67 millones de euros en Polanco, Piélagos, San Felices de Buelna y Castro Urdiales. Pero también contempla la mejora o ampliación de los de Cazoña, José Barros (en Camargo), Campoo (en Reinosa), La Maruca, Suances, El Astillero y Covadonga por 7,8 millones de euros. Los hospitales de Sierrallana y Tres Mares juegan un papel clave para las cuentas de la Consejería, las inversiones en ambos centros crecen un 13% con respecto a lo previsto en el ejercicio anterior. Es decir, 128 millones. Entre las actuaciones más importantes en ambos centros se recoge la obra de reforma y ampliación del centro de transformación y distribución eléctrica del Hospital Sierrallana de Torrelavega o la adquisición de equipamiento electromédico para diversos servicios del Hospital Tres Mares de Reinosa.

El Hospital Valdecilla de Santander vuelve a ocupar el papel protagonista en el reparto de recursos económicos. Entre las partidas más importantes destacan 22,96 millones de euros para el convenio de colaboración entre el sector público-privado que se viene dando durante años en el hospital. También dentro de esta cuantía se incluye la ejecución, el estudio de seguridad y salud, la dirección facultativa y obras para la implantación de la Unidad de Protonterapia, con 8,1 millones para la propia unidad y 7,56 para las obras de instalación. Pero aún hay más, el total destinado a la externalización de servicios asciende a 27,9 millones de euros en la sanidad pública.

Además, las Cuentas dedican 7,62 millones de crédito destinado a financiar la dirección facultativa y ejecución de la demolición, segregación y valorización de los residuos del complejo hospitalario de la Residencia Cantabria, un paso más en uno de los proyectos bandera del Ejecutivo para desarrollar el Parque de Innovación en Salud de Cantabria

Consejería de Educación El aumento más «significativo» de los gastos es para el salario docente

La Educación se ha convertido en uno de los ejes para la negociación presupuestaria. Y la Consejería se ha puesto manos a la obra y ha incluido en la cantidad prevista para el personal los 17 millones de euros que supone el primer tramo de la subida acordada –pero no firmada– con la Junta de Personal Docente. Es «el aumento más significativo dentro de los gastos estratégicos», aclaró Agüeros, y con el total destinado a la Educación cántabra, es decir, 784 millones de euros, supone el 22% del Presupuesto para 2026.

El proyecto incluye, tal y como ha adelantado el consejero de Educación anteriormente, reclamaciones más allá del salario como la bajada de ratios en 4º de Primaria y el mantenimiento de la plantilla docente a pesar de la reducción de alumnos. Pero no ha dejado atrás inversiones en infraestructuras y programas novedosos en la región. Las Cuentas prevén un total de 16,8 millones de euros para la ejecución de diversas obras en centros educativos, así como la creación de nuevos espacios. Por ejemplo, con las ampliaciones de los IES Marismas, Valle de Piélagos, Alisal y La Albericia, la construcción de institutos en Ribamontán al Monte y en el norte de Piélagos, la adecuación del nuevo edificio del CEPA Margarita Salas de Cabezón de la Sal y la construcción del nuevo edificio del Conservatorio de Música y Danza y Escuela de Arte de Torrelavega. También se recoge la ampliación del colegio público Marcial Solana de La Concha de Villaescusa, la adecuación de un edificio para Formación Profesional en Potes, la creación de un centro de Educación Especial en Colindres, la construcción de un colegio en Voto y las remodelaciones del gimnasio del IES José Zapatero Domínguez de Castro Urdiales y de los talleres del IES Montesclaros de Reinosa, entre otros.

Consejería de Fomento La vivienda como protagonista con 60,2 millones de euros

Las políticas de vivienda son las principales protagonistas del área de Fomento en el Presupuesto para 2026. Del total del montante para la Consejería, que asciende a 324 millones de euros, el 63% está destinado a este fin. Son un total de 60,2 millones de euros que se invertirán a través de diferentes partidas y programas, además de las medidas que se contemplan en la Ley de Medidas y que consisten en diferentes rebajas fiscales.

Para la promoción y la rehabilitación de viviendas y edificios, la Consejería destina 35,8 millones de euros entre varias partidas que contemplan, por ejemplo un programa de adquisición y puesta a disposición de viviendas para incremento del parque público o la mejora de la accesibilidad de las viviendas del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 y las actuaciones destinadas al fomento de la rehabilitación, la conservación, la seguridad y la eficiencia energética en las viviendas.

Además, para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes sobre parcelas cedidas por entidades locales, la partida asciende a 4,8 millones. También se prevé la rehabilitación de edificios públicos con 1,5 millones de euros.

Otras de las partidas que destacan son la del Plan de Inversiones Municipales, que asciende en este ejercicio a 6,1 millones de euros para financiar proyectos con los ayuntamientos. O la restauración ambiental de espacios mineros, recuperando su biodiversidad natural y propiciando su transformación a sumideros naturales de carbono, con 9,5 millones de euros. En carreteras, además, se prevé la inversión de 23,5 millones en actuaciones dentro el Plan de Carreteras así como 26 millones para distintas gestiones de la Red Autonómica.

Consejería de Cultura y Turismo Último empujón al Mupac, La Lechera y el Reina Sofía

Cultura pondrá el broche final a tres de las principales iniciativas que, año tras año, se incluyen en las cuentas de la región. El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), La Lechera de Torrelavega y el Museo Reina Sofía cuentan con una inversión que supera los 15 millones de euros del presupuesto de la Consejería. En concreto, el pago final del Mupac es de 8,3 millones de euros; el de La Lechera, de 5,1, y la sede asociada del Reina Sofía-Archivo Lafuente, de 2 millones. En este tipo de inversiones, también se incluye una partida de 225.000 euros para reformar el salón de actos del Ateneo de Santander.

Dentro de las principales partidas del área de Luis Martínez Abad, destacan los 5,5 millones de euros destinados a la ejecución de diferentes infraestructuras y mejoras en otras administraciones, como la construcción de un pabellón polideportivo en Argoños, cuya dotación para 2026 asciende a 2,7 millones de euros. Además de un nuevo campo de fútbol en Campoo de Enmedio, la construcción del pabellón polideportivo de Cartes, de los módulos de graderíos cubiertos en el campo de fútbol Nando Yosu de La Albericia (Santander), de una pista de pádel y piscina en Selaya y de unos vestuarios nuevos en Bezana y en Bareyo para dar cobertura a la pista de entrenamiento de atletismo. En las previsiones de infraestructuras deportivas, también recoge 1.084.042 euros para la finalizar la ejecución de las dos nuevas piscinas en Ruente.

Las obras de La Engaña, por su parte, están financiadas tanto por la Consejería de Fomento, como por el área de Cultura, por lo que la mejora del entorno recibe una dotación de 3,3 millones de euros. Y, en el ámbito del Patrimonio, se contemplan 400.000 euros para inversiones de reposición en bienes inmuebles de titularidad de otras administraciones o de la Iglesia Católica que formen parte del Patrimonio Cultural de Cantabria, para su adecuada conservación o restauración, como retablos, imaginería religiosa y otros elementos del patrimonio escultórico.

Consejería de Inclusión Social 120 millones para las estancias concertadas

Las estancias concertadas suman la mayor parte del presupuesto para la Consejería de Inclusión Social, con 120 millones de euros. Pero, además, las cuentas de la Consejería recogen nuevos proyectos y financiación para distintos planes dentro de la Inclusión. El Gobierno destinará 9 millones de euros a la creación de un centro de atención a las personas dependientes con grave deterioro cognitivo, otro de apoyo a los cuidados a lo largo del ciclo vital y la reforma del centro socioeducativo juvenil de Parayas.

Eso sí, una infraestructura diferente al polémico Complejo de Parayas que, en las Cuentas para 2026, tan solo se recoge la redacción de los proyectos técnicos por un importe de 100.000 euros.

Consejería de Presidencia Dinero para consolidar la Ley de Simplificación

La Ley de Simplificación Administrativa marca el presupuesto para la Consejería de Presidencia. De hecho, una gran parte de las dotaciones del área giran en torno a «consolidar» la norma del Gobierno de Buruaga. De hecho, han incluido hasta una encuesta, con una dotación de 394.000 euros para conocer la percepción de calidad de los servicios de soporte y apoyo.

Por otro lado, el parque de bomberos de Camargo recibirá una inversión que duplica la anterior. 400.000 euros con los que el Gobierno pretende «hacer justicia» y equipararlo al resto de parques de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales. También en el ámbito de las emergencias destacan las obras de reforma y creación de parques por 2,28 millones.

Consejería de Economía El último ejercicio con Fondos Europeos

El área de Economía contará con una cuantía total de 50 millones, una caída del importe destinado al área el ejercicio anterior por la disminución de los 750.000 euros de Fondos Europeos. Agüeros ha destacado que en la actual legislatura, se solicitan menos de estos fondos. También, recordó el consejero, que ha desaparecido la partida del Capítulo 8, que estaba presente en anteriores ejercicios, destinada a la deuda con la Fundación Comillas.

Por otro lado, el área prevé distintas inversiones de cara a la divulgación, información, formación, sensibilización y para el acercamiento de la ciudadanía a la Unión Europea, destinando 470.000 euros para aumentar el grado de conocimiento de los cántabros.

Consejería de Industria Fomentar las inversiones y el tejido industrial

El Gobierno de Cantabria destina 100,8 millones de euros al primer Plan de Empleo para mayores de 45 años. Es una iniciativa que se estructura en seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades para el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional.

Forma parte de un plan transversal de la Consejería de Industria con el objetivo de fomentar las inversiones, el tejido industrial y apoyar la contratación indefinida.Además, incluye la subida de la partida de Investigación, Desarrollo e Innovación en un 108%, en el sentido del cumplimiento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación con una dotación total de 93 millones de euros.

Consejería de Desarrollo Rural 2,8 millones para el Plan de Gestión del Lobo

La Consejería de Desarrollo Rural incrementa la partida presupuestaria de la póliza de seguro para abordar el Plan de Gestión del Lobo hasta los 2,8 millones de euros. El proyecto, que se está últimando, incluirá la actualización del baremo de indemnización de daños ocasionados por la fauna silvestre.

Las Cuentas para 2026 contemplan la puesta en marcha de un nuevo Plan de Recría, que en dos años aportará un total de 9 millones de euros y comenzará con 3 millones a partir de enero. También se incluye una partida de 500.000 euros para fomentar la producción de carne de vacuno. Sin olvidar el vacuno de leche, el Gobierno trabaja en un programa de programa de genómica para mejorar la competitividad.

