El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación convocada por la Junta de Personal Docente la semana pasada en Santander. Roberto Ruiz

Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»

Los sindicatos celebran asambleas y votaciones para determinar su estrategia, mientras la pelota «sigue en el tejado de la Consejería»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 07:04

Comenta

«Entendemos que hay que pasar a la ofensiva», adelantó Diegu San Gabriel, portavoz de STEC. Los sindicatos docentes endurecerán el tono ante la falta ... de contacto con la Consejería de Educación tras los trece días de huelga al inicio de curso. Las organizaciones de representación de los docentes se preparan para determinar cuáles van a ser los siguientes pasos en su estrategia para reclamar la adecuación salarial del profesorado. Asambleas, encuentros y votaciones para decidir cómo van a «pasar a la ofensiva». Cada sindicato tiene su fórmula, pero todos comparten una consideración: «La pelota sigue en el tejado de la Consejería».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  2. 2

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  5. 5

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo
  6. 6

    Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96
  7. 7

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  8. 8

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  9. 9 La esquela,el último comunicado oficial
  10. 10

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»

Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»