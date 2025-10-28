Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»

«Entendemos que hay que pasar a la ofensiva», adelantó Diegu San Gabriel, portavoz de STEC. Los sindicatos docentes endurecerán el tono ante la falta ... de contacto con la Consejería de Educación tras los trece días de huelga al inicio de curso. Las organizaciones de representación de los docentes se preparan para determinar cuáles van a ser los siguientes pasos en su estrategia para reclamar la adecuación salarial del profesorado. Asambleas, encuentros y votaciones para decidir cómo van a «pasar a la ofensiva». Cada sindicato tiene su fórmula, pero todos comparten una consideración: «La pelota sigue en el tejado de la Consejería».

Cuatro de las cinco organizaciones de la Junta de Personal Docente coinciden en la hoja de ruta y apuestan por más movilizaciones. «Estamos en una estrategia de unidad y todas las acciones estarán consensuadas. Ahora, pasados los paros de septiembre y octubre, nos reuniremos –la Comisión Permanente– para decidir qué podemos hacer», confirmó Federico de los Ríos, portavoz de ANPE. Una intención que UGT comparte: «Es el momento de analizar el seguimiento, sentarnos y determinar cómo vamos a continuar». Porque como anunciaron al final de la última de la manifestación, la voluntad de negociación sigue ahí, pero no descartan salir de nuevo a la calle. Por su partes, Comisiones Obreras (CC OO), tras su convocatoria por separado mantiene la presión que estableció al romper con el consenso de la Junta: «Hemos solicitado una determinación cuanto antes, pero mientras tanto, la Federación celebrará una asamblea para analizar la huelga, en conjunto y por separado, y definir los siguientes pasos».

Sea cual sea la continuación del conflicto, creen que el consejero y la presidenta «parecen estar muy tranquilos con el daño que están haciendo a la educación pública». Puede ser fruto de haber incluido el primer tramo de la subida en los Presupuestos, una decisión que los sindicatos rechazan rotundamente: «Dudamos de sus intenciones. Y el PRC ha manifestado que es necesario un acuerdo para apoyar las cuentas», critican desde STEC. Incluso consideran que «necesitaremos que año tras año se incluya la partida lo que no garantiza su compromiso». En definitiva, «seguiremos la lucha hasta eliminar la cláusula y firmar un pacto».