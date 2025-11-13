El programa Talento Solidario de la Fundación Botín defiende el impacto de las ONG en España

«Creo que hemos contribuido a la evolución magnífica que ha experimentado el sector social en estos años». Con estas palabras destacó este miércoles Íñigo ... Sáenz de Miera, director general de la Fundación Botín, el papel que juega el programa Talento Solidario impulsado por la institución cántabra. En el marco de la celebración de su 15 aniversario -aunque en realidad lleva 16 años en marcha-, se presentó el estudio ‘El Tercer Sector de Acción Social en España (2008-2024): desarrollo, impacto y retos a futuro’ en la sede ubicada en Madrid.

Una actualización de un documento, previsto en un principio para 2020, que vio cómo la pandemia causada por el covid paralizaba su publicación ante la sociedad. Para ello, el reciente documento elaborado por los expertos Manuel Pérez (IESA-CSIC) y Gregorio Rodríguez (Universidad de Alcalá) ha sido ampliado en estos últimos años para conocer los logros, el impacto, la situación actual y las palancas de proyección futura del Tercer Sector en España.

El informe repasa la evolución de un sector social que durante ese intervalo ha pasado por diferentes momentos críticos, tanto a nivel nacional como internacional: la crisis de 2008, la pandemia de 2020 y los actuales conflictos geopolíticos. «Todo este contexto ha provocado una modificación de la estructura social y económica del país, que ha desembocado en una transformación en la que el Tercer Sector ha tenido que adaptarse a los constantes cambios de escenario».

«Cuando la economía va peor nosotros tenemos que sacar músculo porque hay más gente que nos necesita», puntualizó Sáenz de Miera. «Cuando llega una crisis estamos contribuyendo a que la economía se mejore porque generamos empleo cuando se pierde. Para ello, el propio documento señala cómo el peso del sector social ha crecido, al representar un 1,2% del PIB nacional, además de un crecimiento del 11% en su actividad y un aumento del 15% en el empleo, con cerca de 600.000 personas trabajando en el mismo.

El director general de la Fundación Botín hizo hincapié en el desarrollo del acto, en el que estuvo acompañado por muchas de estas organizaciones, la necesidad de alcanzar la relevancia que esos datos arrojan: «Vamos a intentar hacer un poquito más de ruido». Para ello, desde la institución, se ha promovido y lanzado la campaña ‘SOMOS NADIE’ y así dar a conocer la labor del sector social español y su contribución al desarrollo del país. La iniciativa ha sido elaborada por la agencia Pingüino Torreblanca y cuenta con el apoyo de Atresmedia, el grupo Prisa Media, la Cadena Ser, El Español y JCDecaux.

Menos dependencia pública

En la radiografía del estudio se cifra en más de 28.000 entidades sin ánimo de lucro activas en España, lo que supone un 4% menos que en 2018. La mayoría de ellas, un 78%, corresponden a asociaciones de pequeño tamaño y suelen responder a la resolución de problemas de proximidad.

Otro de los puntos claves es el crecimiento vivido en cuanto a ingresos en estas entidades, un 13%, donde destaca como se ha reducido la dependencia de fondos públicos en 12 puntos, situándose en el 49%, mientras que el endeudamiento se mantiene bajo. Unos datos que Sáenz de Miera ha celebrado: «Es importante no depender del sector público, porque sino se acaba convirtiendo en una subcontrata y no queremos eso».

Si hay algo que es fundamental en esta actividad es la presencia de los voluntarios, donde las cifras han sido muy positivas en este periodo estudiado, ya que casi se han duplicado en los últimos 15 años. En 2023, se registraron 1,5 millones de personas. Casi la mitad de ellas, un 43%, participan de forma casual y un tercio lo realiza de forma estable y con una dedicación de cinco horas semanales.