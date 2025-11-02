El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Saludo entre María José Sáenz de Buruaga y Miguel Ángel Revilla en el pleno de presupuestos del pasado año. Javier Cotera

La prórroga del Presupuesto dejaría maniatado al Gobierno sin nuevas inversiones ni reforma fiscal

La última vez que Cantabria no aprobósus Cuentas fue en los años 1992 y 1994, con Juan Hormaechea como presidente y con un conflicto político agudo en el Parlamento

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:57

Cantabria está abocada a una prórroga del Presupuesto por primera vez en treinta años si PRC y PP no reconducen su enfrentamiento. La negativa de ... María José Sáenz de Buruaga a negociar con Vox y la minoría parlamentaria del PP obligarán al Gobierno a encarar el año 2026 con exactamente el mismo dinero que este año: 3.740 millones de euros. Ni un céntimo más pese a que el documento que el Consejo de Gobierno presentará en la Cámara en los próximos días, tras su registro oficial el pasado viernes, asciende a 3.913 millones.

