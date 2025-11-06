El PSOE no apoyará el Presupuesto del Gobierno de Cantabria: «Es una carta a los Reyes Magos»

Como era previsible, la negociación de esta mañana entre PP y PSOE por el Presupuesto no ha ido a ningún sitio. Después de 40 minutos ... de reunión, el portavoz socialista, Mario Iglesias, anunció a los populares que presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas que el Gobierno quiere aprobar para el año que viene. Ya lo hizo en 2023 y 2024, cuando el PP ni siquiera descolgó el teléfono para llamarles al tener atado un pacto con el PRC, y los socialistas volverán a hacerlo ahora pese a ese encuentro.

«El Presupuesto se parece más a una carta a los Reyes Magos que a unas cuentas reales», criticó Iglesias, quien considera que el documento de 2.913 millones presentado por el Ejecutivo de Buruaga «no responde a las necesidades reales de Cantabria». En concreto, el portavoz socialista se refirió a la sanidad, la educación y la vivienda como principales diferencias entre los modelos de gestión de ambos partidos.

El conflicto docente instalado en «una dinámica negativa y tóxica», la «privatización» de algunos servicios sanitarios, no escuchar a los colectivos más vulnerables para diseñar la Ley de vivienda y el incumplimiento de un puñado de inversiones que «se repiten año tras año sin cumplirse nunca» son algunas de las razones concretas con las que el PSOE ha defendido su negativa tajante a aprobar el Presupuesto.

«No nos podemos fiar de unas cuentas que prometen siempre y nunca ejecutan. Es un Presupuesto inflado, no es real», añadió Iglesias, quien dejó la puerta abierta a apoyar las enmiendas a la totalidad de otros grupos para que alguna salga adelante. Hay que recordar que el empate en votos no es suficiente para que uno de esos vetos salga adelante. Es decir, es necesario que PSOE y PRC sumen sus votos a los de Vox o al del diputado no adscrito Cristóbal Palacio para que una enmienda a la totalidad devuelva el Presupuesto a Peña Herbosa.

Tras la reunión con el PSOE, el PP ya se encuentra negociando con Vox y después lo hará con el PRC.