El PSOE homenajea a Agustín Ibáñez y Maxi Valle en el Día de la Constitución Pedro Casares recuerda a ambos dirigentes socialistas, fallecidos este año, en un acto en Santoña en el que ensalzó «los valores de la Transición, el diálogo y la convivencia»

Javier Gangoiti Torrelavega Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, reivindicó ayer, en un acto del partido celebrado en Santoña con motivo del Día de la ... Constitución, los valores de la Transición y el «abrazo a la democracia» que dio España hace medio siglo, en alusión a la muerte del dictador Francisco Franco, y cristalizando, hace 47 años, la llegada de las libertades en la Constitución de 1978. «Debemos sentir orgullo por todo lo logrado en estos cincuenta años de democracia, el ejemplo que dieron quienes nos precedieron, tan importante para quienes vienen detrás», celebró el líder socialista, también delegado del Gobierno en Cantabria, aludiendo a la importancia de la Transición, que tildó de «ejemplar», y a valores como la convivencia y el diálogo. Porque el 6 de diciembre, dijo, «es la celebración de nuestra convivencia, el recuerdo a tanta gente que renunció a tanto para llegar a acuerdos y la reivindicación de que, hablando, dialogando, entendiéndonos, se llega más lejos». «Y cuando no se avanza, se retrocede», añadiría después.

Arropado por unas 150 personas, el secretario general reivindicó a dos santoñeses referentes: el que fuera delegado del Gobierno entre 2004 y 2011, Agustín Ibáñez, y el alcalde de la villa entre 1983 y 1995, además de senador y director general de Economía, Maxi Valle, «dos demócratas imprescindibles» que han fallecido este año -Ibáñez en septiembre y Valle la semana pasada-. «2025 nos los ha arrebatado cuando más les necesitábamos», declaró Casares, recordando de ellos su vocación de servicio y calidad humana. Entre los asistentes al acto, estuvieron la secretaria general del PSOE de Santoña, Carmen González Caballero, la ex secretaria general del partido Dolores Gorostiaga, el expresidente del Parlamento Miguel Ángel Palacio y exalcaldes de la villa como Puerto Gallego y Sergio Abascal. La líder socialista en Santoña tomaría la palabra también para reivindicar la Constitución del 78. «Hoy, como entonces, defendemos una sociedad abierta y plural. Una España que avanza convencida de que el futuro se construye entre todos», aseveró, asegurando que «este es el Partido Socialista de siempre».

