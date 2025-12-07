El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Abascal, Puerto Gallego, Carmen González, Pedro Casares, Dolores Gorostiaga e Ismael Diego. DM

El PSOE homenajea a Agustín Ibáñez y Maxi Valle en el Día de la Constitución

Pedro Casares recuerda a ambos dirigentes socialistas, fallecidos este año, en un acto en Santoña en el que ensalzó «los valores de la Transición, el diálogo y la convivencia»

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, reivindicó ayer, en un acto del partido celebrado en Santoña con motivo del Día de la ... Constitución, los valores de la Transición y el «abrazo a la democracia» que dio España hace medio siglo, en alusión a la muerte del dictador Francisco Franco, y cristalizando, hace 47 años, la llegada de las libertades en la Constitución de 1978. «Debemos sentir orgullo por todo lo logrado en estos cincuenta años de democracia, el ejemplo que dieron quienes nos precedieron, tan importante para quienes vienen detrás», celebró el líder socialista, también delegado del Gobierno en Cantabria, aludiendo a la importancia de la Transición, que tildó de «ejemplar», y a valores como la convivencia y el diálogo. Porque el 6 de diciembre, dijo, «es la celebración de nuestra convivencia, el recuerdo a tanta gente que renunció a tanto para llegar a acuerdos y la reivindicación de que, hablando, dialogando, entendiéndonos, se llega más lejos». «Y cuando no se avanza, se retrocede», añadiría después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  3. 3

    La última partida en el bar Garay
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  7. 7 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  8. 8 La gran feria del producto cántabro
  9. 9

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  10. 10

    Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PSOE homenajea a Agustín Ibáñez y Maxi Valle en el Día de la Constitución

El PSOE homenajea a Agustín Ibáñez y Maxi Valle en el Día de la Constitución