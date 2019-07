El PSOE tendría el 30% de votos en Cantabria en las generales, según el CIS Imagen de las últimas elecciones en Cantabria. / Daniel Pedriza Cs y PRC empatan en la segunda posición con un 10 % de estimación de voto DM . Santander Martes, 30 julio 2019, 21:16

El PSOE volvería a ser la fuerza más votada en Cantabria si mañana hubiera elecciones generales, con un 30 % de los votos, según la estimación del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que da la segunda posición a Cs (10 %) y con un PRC que tendría otro 10 %.

El barómetro del CIS apunta a que la estimación de voto para el PP es de un 5 % en unos comicios generales, lo mismo que para IU, mientras que para Podemos es de un 2,5 % y Vox no obtendría ningún apoyo. Además, un 15 % no votaría y un 7,5 % no sabe.

Un 40 % de cántabros encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preferiría que el líder socialista, Pedro Sánchez, fuese el presidente del Gobierno en estos momentos, según el barómetro que se ha dado a conocer este martes.

El siguiente en las preferencias de los encuestados de Cantabria para ser presidente del Gobierno está el presidente de Cs, Albert Rivera, con un 17,5 %. Y después se sitúan los líderes del PP, Pablo Casado, (5 %), de Podemos, Pablo Iglesias (5 %), y de Vox, Santiago Abascal (2,5 %).

El barómetro señala además que un 35 % de los encuestados en Cantabria tiene bastante confianza en Pedro Sánchez, mientras que un 27,5 % no tiene ninguna confianza y un 25 % tiene poca.

Por partidos

Según el barómetro del CIS, un 35 % de los encuestados en Cantabria ha considerado que la gestión que está haciendo el PSOE en el Gobierno es regular, un 30 % cree que es buena, y un 20 % la ve mala. Además, para un 5 % es muy mala y un 10 % no sabe.

Para un 5 % el PP lo haría mejor, para un 35 % la gestión sería igual en el caso de los dos partidos, un 50 % piensa que los populares lo harían peor, y un 10 % no sabe.

En el caso de Cs, un 7,5 % de los cántabros cree que su Gobierno sería mejor, un 25 % considera que sería igual, y un 55 % que peor. Un 12,5 % no sabe.

También un 7,5 % entiende que un Gobierno de Podemos lo haría mejor, un 32,5 % igual, y un 50 % peor y un 10 % no sabe.

El barómetro se realizó entre el 1 y el 11 de julio, antes del fracaso de las negociaciones entre PSOE y Podemos y la fallida investidura de Pedro Sánchez el pasado jueves.