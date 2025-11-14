El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gallinas confinadas en la Granja Anero, una explotación avícola de Cantabria. Juanjo Santamaría

¿Se puede contagiar mi mascota? Todas las respuestas sobre la gripe aviar

El sector avícola y la población en general muestra su preocupación ante la expansión de la enfermedad

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:14

El Ministerio de Agricultura, debido a la expansión del virus de la gripe aviar, ha establecido desde este jueves en toda España el confinamiento de ... las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de crías, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne. El sector avícola y la población en general muestra su preocupación ante el propagación de la enfermedad.

