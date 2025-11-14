¿Se puede contagiar mi mascota? Todas las respuestas sobre la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, debido a la expansión del virus de la gripe aviar, ha establecido desde este jueves en toda España el confinamiento de ... las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de crías, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne. El sector avícola y la población en general muestra su preocupación ante el propagación de la enfermedad.

¿A qué aves puede afectar esta enfermedad?

El virus puede afectar a un gran número de especies de aves, incluyendo aves de corral y silvestres. Las aves con una mayor susceptibilidad a la infección son las gallináceas, en tanto que las anátidas (patos, gansos, cisnes…) son susceptibles, pero en muchos casos actúan sólo como portadoras.

¿Qué síntomas muestran las aves afectadas?

El periodo de incubación es de 2 días, seguido de una alta mortalidad que se produce entre los 3 y 5 días. Las lesiones más frecuentemente descritas son: congestión pulmonar, hemorragias y retención de líquidos. El resto de órganos y tejidos tienen una apariencia normal.

¿Cómo se contagian?

Por contacto directo con secreciones de aves infectadas, especialmente heces. También por alimentos, agua, equipo y ropa contaminados, además de por vía aérea.

¿Cómo se propaga la enfermedad de un país a otro?

La enfermedad puede diseminarse de un país a otro a través del tráfico internacional ilegal de aves vivas. También las aves migratorias, incluyendo aves acuáticas y marinas, pueden transportar el virus a largas distancias.

¿Se puede contagiar la gripe aviar de las aves a los seres humanos?

Hasta el momento sólo se han producido contagios en personas expuestas de forma muy directa a aves infectadas, principalmente en corrales, granjas o en mercados de animales vivos, y el número de casos humanos sigue siendo muy reducido en comparación con la cantidad total de aves afectadas.

¿Qué medidas de precaución debe adoptar la población general?

Básicamente se reducen a evitar el contacto con aves silvestres y que, en caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, lo comunique a las autoridades veterinarias de su Comunidad Autónoma para proceder a su retirada y análisis.

¿Puedo contraer la enfermedad comiendo carne de ave o huevos?

Hasta el momento, no hay ninguna evidencia epidemiológica de que el virus de la gripe aviar se transmita a los seres humanos a través de la cadena alimentaria. Los casos en humanos se han producido en personas que han tenido un contacto directo con aves enfermas, pero no por la ingesta de carne o huevos. Por tanto, no hay ningún motivo para cambiar nuestros hábitos de alimentación.

¿Qué síntomas indican si una persona ha contraido la gripe aviar?

En un principio, los síntomas son parecidos a los de una gripe común (fiebre alta de más de 38 grados, dificultad respiratoria, tos, malestar general). Los síntomas pueden agravarse en pocos días, y en algunos casos pueden derivar en neumonía.

¿Se puede transmitir la gripe aviar a las mascotas?, ¿Cómo puedo evitarlo?

La gripe aviar es una enfermedad que afecta a las aves y que, en circunstancias muy excepcionales, se puede transmitir a otros animales. Hasta el momento, se han detectado algunos casos por ejemplo en gatos y otros felinos, aunque en número muy limitado.

Por ello, hay que evitar cualquier tipo de riesgo, conviene que nuestros animales de compañía no entren en contacto con aves silvestres, sobre todo en aquellas zonas en las que se hayan detectado brotes de gripe aviar.

Si mi gato o mi perro han contraído la enfermedad, ¿me la pueden contagiar a mí?

No se ha producido hasta el momento ni un solo caso en el que la gripe aviar se haya transmitido de un gato o un perro a una persona.

¿Tienen riesgo los cazadores?

Con carácter general, la aparición en nuestro país de un brote de gripe aviar conlleva la suspensión temporal de la caza de aves acuáticas en todo el territorio nacional y la caza de cualquier tipo de ave en los municipios incluidos en un radio de diez kilómetros.

¿Se puede viajar a los países afectados por gripe aviar?

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la gripe aviar, hoy por hoy, no supone un motivo para dejar de viajar a los países afectados. A pesar de esto, sí es recomendable seguir unos mínimos consejos sanitarios para evitar cualquier riesgo.

¿Por qué se habla tanto de una posible pandemia de gripe aviar?

Porque el virus actual que afecta a las aves podría mutar y adquirir la capacidad de transmitirse de persona a persona. Esta mutación es la que podría provocar una pandemia de gripe.