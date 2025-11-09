El Puerto prepara su gran salto para 2030 con inversiones por valor de 270 millones Después de consolidar los 7 millones de toneladas de mercancía movida, aspira a llegar a los 8 en los próximos años | El centro logístico de La Pasiega permitirá disponer de más superficie para hacer crecer la actividad

José Ahumada Santander Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

¿Cómo será el Puerto de Santander en 2030? «Nuestro objetivo es seguir siendo para entonces un puerto de referencia en la fachada atlántica europea, líder en eficiencia, sostenibilidad, crecimiento e innovación y con cada vez más peso en la generación del PIB y del empleo en Cantabria». Son palabras de César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), que se apoyan en el plan estratégico que el ente desarrollará hasta la próxima década, estudiando cómo captar nuevos tráficos y clientes, y mientras acomete su proyecto de innovación y descarbonización, a la vez que apuesta de forma decidida por el ferrocarril y la autopista ferroviaria que conecte Madrid, Valladolid, Palencia y Santander, sin renunciar al enlace con Bilbao. Y todo ello al tiempo que el Puerto continúa su profundo proceso de transformación, impulsado por una inversión prevista para los próximos cuatro años de más de 270 millones de euros, procedentes tanto del ámbito público como del privado. El Puerto aspira así a aumentar su peso e influencia en la economía cántabra, a la que ya aporta el 14% de su PIB y el 11% del empleo en la región, gracias a su capacidad tractora.

El tráfico de mercancías en el Puerto ha seguido una evolución creciente en la última década, con las únicas excepciones de los años 2020 y 2022, marcados, respectivamente, por el estallido de la pandemia y el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Esta progresión sostenida, con récords de toneladas movidas en 2021, 2023 y 2024, hacen realistas y razonables los objetivos de consolidar los 7 millones de toneladas movidos por el Puerto, primero, y de alcanzar los 8 en 2028. Los proyectos ya en marcha y los que se acometerán en los próximos años contribuirán al incremento de la actividad portuaria, apoyado en la sincromodalidad, la optimización del espacio y la mejora de la prestación de servicios en los muelles públicos para atraer nuevos negocios, creciendo a través de la inversión.

Más capacidad

«Entre las principales infraestructuras que estamos llevando a cabo para aumentar nuestra capacidad destacan la construcción del muelle de Raos 6, el tacón y la rampa de Raos 9, la ampliación del silo de automóviles o la mejora de varios de los muelles», explica César Díaz. «Además –añade–, estamos desplegando un Plan Comercial tanto en Cantabria como en el resto de nuestra área de influencia, principalmente Castilla y León, que nos permitirá optar a la captación de nuevos clientes».

Ampliar El tráfico de vehículos en el Puerto necesita unas buenas conexiones ferroviarias. Javier Cotera

Para un puerto encajonado como el de Santander, el futuro pasa necesariamente por la entrada en funcionamiento del centro logístico de La Pasiega, que para 2030 ya habrá completado la primera fase de su desarrollo. «Por sus dimensiones, su conectividad, tanto viaria como ferroviaria, su cercanía con el puerto… este espacio industrial supone una oportunidad única de desarrollo para Cantabria, pero también para nuestro puerto. Se trata de un lugar estratégico para la implantación de actividades que precisen del Puerto de Santander para su cadena logística de importación o exportación. También permitirá operaciones de intermodalidad entre el ferrocarril y la carretera, haciendo más sostenible y eficiente la cadena logística, así como para desarrollar operaciones complementarias e incrementar la capacidad de almacenamiento en segunda línea de mercancías portuarias», apunta el presidente de la APS.

De los casi 7,2 millones de toneladas que movió el Puerto en 2024, el 52% correspondieron a mercancía general, el 44,8% a graneles sólidos y el 3,2%, a líquidos. «Entre nuestros objetivos estratégicos se encuentra el de situar a la mercancía general como el tráfico más relevante del puerto, por encima de los graneles sólidos. Esto es algo que hemos conseguido el año pasado por primera vez en la historia del Puerto y su consecuencia directa es un incremento del valor añadido, lo que genera, en consecuencia, más actividad económica y empleo para la región. Y su carácter facilita la previsión de retornos constantes, menos sometidos a las fluctuaciones de otros tráficos, y con ello la planificación a medio y largo plazo».

Las claves Vehículos El silo de automóviles, que estará concluido en 2027, ampliará a 12.800 las plazas de aparcamiento

Contenedores La actividad en la terminal de Boluda ha crecido tanto que ha acelerado sus planes de expansión

Cruceros Sin problemas de masificación, Santander aspira a multiplicar las llegadas de barcos

El tráfico de vehículos es una de las grandes fortalezas del Puerto, y verá asegurada esa robustez gracias a la ampliación del silo de automóviles, que estará concluida para 2027, dotando de 12.800 plazas de aparcamiento a la instalación. Obligado como está a aprovechar cada metro cuadrado de superficie, esta infraestructura brindará un desahogo de espacio, al que también ayudará el aprovechamiento del triángulo curvilíneo de Raos, una superficie de 45.000 metros cuadrados que, en unos meses, pasará a integrarse dentro de la zona de servicio. Igualmente, la APS trabaja, junto al Gobierno de Cantabria, para ir recuperando, de forma progresiva, los más de 100.000 metros cuadrados de terrenos en los que se ubica la Ciudad del Transporte.

Ese horizonte próspero pasa también por la terminal de contenedores de Boluda, a la que el Puerto acaba de conceder otros 20.000 metros cuadrados. Desde su entrada en funcionamiento, en 2023, ha tenido un ritmo de crecimiento tan rápido que se ha visto empujada a acelerar sus planes de expansión. «La terminal de contenedores de Santander está demostrando ser una de las instalaciones logísticas más competitivas de nuestro país ya que, en sólo dos años, ha sido capaz, no sólo de superar las previsiones óptimas, sino de llamar a la puerta del top-10 a nivel nacional y contribuir al fortalecimiento de las empresas de nuestro 'hinterland'. En este tiempo se han conseguido nuevas alianzas, como la existente entre Boluda Lines y Samskip, se han realizado sucesivas inversiones en maquinaria, ampliaciones de campa, de vías portacontenedores, instalaciones o apartadero ferroviario».

Distintas vías. «Disponemos de tráficos muy diversificados que nos permiten afrontar con éxito los vaivenes de la gran incertidumbre mundial que nos ha tocado vivir y que combatimos adaptando nuestro puerto a las necesidades actuales con trabajo y planificación», señala Díaz. «Hoy en día, el Puerto de Santander puede atender cualquier tipo de tráfico, tanto en sus terminales como en sus muelles públicos. Por otro lado, contamos con una cartera fija de clientes, aunque también existen mercancías que varían según el mercado en cada momento. Tráficos como el de vehículos, los contenedores, la carga de proyecto, los áridos, el agroalimentario o el de semirremolques/plataformas son algunos de los que esperamos un buen comportamiento, y se verán reforzados por el importante esfuerzo inversor que estamos desarrollando para seguir acompañando ese crecimiento».

Hay otra área de negocio que se está expandiendo en el Puerto: el tráfico de cruceros. Santander no tiene un problema de masificación de cruceros y cruceristas como el que afecta a otras ciudades turísticas. Con una estación marítima situada en pleno centro de la ciudad que actualmente recibe una veintena de cruceros al año, aún hay mucho margen de crecimiento para un tráfico que repercute de forma muy positiva en la economía regional.

Turistas que gastan más

«El turista internacional que accede a Cantabria a través del Puerto es el que realiza un mayor gasto medio diario (156 euros), frente a los que acceden por carretera (82 euros) o los que lo hacen por el aeropuerto (132 euros). En este sentido, estamos trabajando activamente, en el seno de la marca Santander Cruise Deluxe para promocionar Cantabria como destino de cruceros y hacer de Santander el puerto de referencia en cruceros premium en el norte de España. De momento, el próximo año esperamos alcanzar cifras récord con un mínimo de treinta escalas», indica el presidente del Puerto.

¿Tendrá Santander capacidad de expandir su negocio, como pretende, estando enclavada entre dos puertos tan importantes como Bilbao y Gijón? César Díaz cree que sí. «Cada uno sabemos dónde están nuestras fortalezas e intentamos potenciarlas lo máximo posible. En el fondo es sano que exista esa competencia porque todos nos esforzamos en intentar ofrecer los mejores servicios posibles. Es cierto que, con puertos tan cercanos como Gijón o Bilbao, se solapan en muchos casos las necesidades de logística portuaria de clientes con los que compartimos 'hinterland'. Pero es precisamente ahí donde tenemos que demostrar que contamos con mejores cadenas logísticas y servicios y que somos capaces de conseguir que las empresas se decanten por nuestro puerto. Somos fiables, cercanos y estamos en contacto permanente con nuestros operadores para ofrecer siempre las mejores condiciones y las máximas garantías».

Es difícil, en todo caso, no recordar la estrategia agresiva del puerto de Bilbao, que llegó a acercarse hasta Santander para tratar de captar clientes. «Es un tema que está superado y que no ha vuelto a suceder, por lo que no voy a darle más importancia», zanja Díaz. «Por supuesto que hay competencia. Todos los puertos nos esforzamos por ofrecer los mejores servicios a nuestros potenciales clientes. En nuestro caso, tenemos claro cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades, y dónde me'rece la pena dirigir esfuerzos especiales para mejorar cualitativa y cuantitativamente nuestros tráficos. Podríamos resumirlo de una manera socrática: 'nosce te ipsum' –'conócete a ti mismo'–».

Reporta un error