David Puga, a su salida de los Juzgados de Mieres. DM

'Puga', el peligroso delincuente cántabro que deja su huella violenta

David Puga, conocido en Asturias como 'El Rata', casi mata a un hombre al tirarlo por la ventana en Mieres el pasado mayo por un asunto de celos

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

En su último ataque, el pasado mayo, sembró el pánico en Mieres, donde los vecinos fueron testigos de su salvajismo. Los golpes que se escucharon ... en todo el barrio provenían de un piso de la calle Aller, frecuentado por toxicómanos y donde David Puga Maldonado lanzó a un hombre por la ventana tras propinarle una brutal paliza por un asunto de celos. Conocido como 'El Rata', el peligroso delincuente cántabro de 45 años, que se encuentra actualmente en prisión provisional en el centro penitenciario de Villabona, afronta cuatro años y diez meses de cárcel por estos hechos; pero no es la primera vez que se encuentra entre rejas, pues es bien conocido también en El Dueso. A sus espaldas carga condenas por intento de asesinato y por agresiones machistas a dos exparejas, sobre las que tiene impuestas sendas órdenes de alejamiento.

