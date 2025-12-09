Quejas entre los pacientes: «Si no llego a preguntar, me tiro la mañana esperando a que me atienda el cardiólogo»

Las salas de espera de hospitales y centros de salud de Cantabria estaban «a rebosar» a primera hora de la mañana de este martes. «Es ... lo normal después de un puente», indica una de las sanitarias del Centro de Salud de la calle Vargas. Pero la vuelta de estos días festivos se ha complicado aún más con la convocatoria de huelga médica. En las consultas programadas, especialmente. Valdecilla Sur es un buen ejemplo. Federico había ido a primera hora a su cita con el cardiólogo, «recibí el mensaje recordándome la fecha y la hora», y tras una hora en la sala de espera se enteró de que su médico no estaba: «Si no llego a preguntar, me tiro la mañana esperando». A primera hora, los pacientes asistieron con normalidad, pero a medida que pasó la mañana, los pabellones se fueron vaciando.

Al igual que Federico, muchas de las personas que tenían agendada una consulta con un especialista o su médico de cabecera se han ido del centro sanitario sin que les atiendan. «Me han fastidiado porque para mí supone un esfuerzo venir hasta Valdecilla», critica Federico. Ahora, «tenemos que esperar a que nos manden una carta con la nueva fecha». También afecta a las urgencias. Floren es técnico de ambulancia, sobre las 09.30 horas llegaba al servicio de urgencias de Valdecilla con su segundo servicio del día, «es más de lo habitual para estas horas», a pesar de que «de momento no hay demasiado caos, veremos como avanza el día». Cree que lo más complicado va a ser «el tema de las altas, porque los servicios mínimos en urgencias van a hacernos funcionar dentro de la normalidad».

Y no solo ha ocurrido en el hospital. En los centros de salud la situación fue similar. Hubo quienes como José Javier Fernández tuvieron suerte: «Tenía una prueba programada, he llegado y me han atendido. Pero sí que en la sala de espera, a quienes venían sin cita, les han advertido que solo iban a poder atender a los casos más graves». Era el Centro de Salud de Los Castros. Y, en ese mismo lugar, otros no tuvieron la misma suerte. Teresa salía sobre las 09.20 horas del centro para avisar a su padre, con movilidad reducida, de que no lo iban a poder atender. «La consulta era suya, me he acercado sola antes para asegurarnos de que le iban a atender, porque es complicado hacerle venir hasta aquí», lamenta.

Y en el centro de la calle Vargas la sensación es similar. Carmen tenía cita con un especialista, «me llegó el mensaje de texto como siempre», pero al llegar, «me han dicho que mi médico está de huelga». Lo peor, a su juicio, es «que no nos avisen a primera hora». La diferencia entre los centros de salud y los hospitales, tal y como plantea la trabajadora de la calle Vargas, está en volver a agendar las consultas. «Donde más caos se genera es en la admisión del centro, porque quienes no han visto a su médico quieren pedir una nueva cita». En definitiva, «se nos junta todo, quienes vienen de urgencia después de varios días festivos y quienes quieren reagendar su consulta por la huelga».