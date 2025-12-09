El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Varios coches y una ambulancia aparcados en el servicio de urgencias del Hospital de Valdecilla. Daniel Pedriza

Quejas entre los pacientes: «Si no llego a preguntar, me tiro la mañana esperando a que me atienda el cardiólogo»

El paro médico afecta a consultas rutinarias y con especialistas en hospitales, pero «donde más caos genera es en la admisión de los centros de salud para reagendar las citas»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:34

Comenta

Las salas de espera de hospitales y centros de salud de Cantabria estaban «a rebosar» a primera hora de la mañana de este martes. «Es ... lo normal después de un puente», indica una de las sanitarias del Centro de Salud de la calle Vargas. Pero la vuelta de estos días festivos se ha complicado aún más con la convocatoria de huelga médica. En las consultas programadas, especialmente. Valdecilla Sur es un buen ejemplo. Federico había ido a primera hora a su cita con el cardiólogo, «recibí el mensaje recordándome la fecha y la hora», y tras una hora en la sala de espera se enteró de que su médico no estaba: «Si no llego a preguntar, me tiro la mañana esperando». A primera hora, los pacientes asistieron con normalidad, pero a medida que pasó la mañana, los pabellones se fueron vaciando.

