¿Quieres donar sangre? El 15 de diciembre hay maratón solidario en Valdecilla La jornada, con horario ininterrumpido entre las 08:30 y 21:00 horas, contará con sorpresas y sorteo de varias cestas de Navidad

Ana Gil Zaratiegui Santander Martes, 9 de diciembre 2025, 18:05

A veces cuesta encontrar un hueco en la agenda o comprometerse con fecha y hora para ir a donar, pero el El Banco de Sangre y Tejidos y la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria lo ponen muy fácil con su propuesta navideña: un maratón de 12 horas ininterrumpidas para animar a la población general a acercarse y eliminar todas las pequeñas excusas del día a día. Será el próximo lunes, 15 de diciembre, de 08.30 a 21.00 horas en la Sala de Exposiciones del Hospital Valdecilla. Para hacer todavía más atractiva la cita, las entidades recuerdan que además del refrigerio habitual, los donantes recibirán obsequios especiales y podrán participar en el sorteo de varias cestas de Navidad.

Para fomentar la máxima participación y evitar esperas, el Banco de Sangre ha reforzado sus canales digitales, en los que los donantes ya pueden reservar su camilla a través de la app oficial, la web de la Fundación Marqués de Valdecilla o llamando al 640 244 120.

Bajo el lema 'En Navidad, los mejores regalos no se compran', la campaña pretende concienciar a la población de la importancia de seguir donando sangre en estos días festivos, de cambios de rutinas y viajes en los que es habitual que caigan las reservas, ya que siguen siendo necesarias las entre 60 y 80 donaciones diarias para atender urgencias, cirugías y tratamientos oncológicos. Este contexto navideño «se genera un desajuste entre la disminución de donantes disponibles y la elevada demanda hospitalaria, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos vitales, intervenciones quirúrgicas programadas y la atención de emergencia», recuerdan desde el Banco de Sangre y Tejidos.

La campaña cuenta, además, con el apoyo de VITA, el asistente virtual inteligente que gestiona citas desde el número 842 842 010 para facilitar encontrar un hueco para «salvar tres vidas con un solo gesto», recuerdan las entidades en nota de prensa.

Más allá de la fiesta ininterrumpida de la donación, ambas entidades han impulsado esta campaña hasta el 6 de enero para sensibilizar a la ciudadanía y así reforzar la donación voluntaria, altruista y periódica de sangre y plasma durante este periodo crítico con otra serie de acciones. Por ejemplo, los autobuses municipales de Santander lucen desde esta semana mensajes rotulados con la letra de este peculiar villancico: 'A donar va mi hermano', 'A donar va mi cuñada' o 'A donar van mis amigos'. También varias emisoras de Cantabria replicarán el 'rin, rin, yo me remangué' para recordar a los oyentes que «el gesto más valioso de estas fiestas se hace en el Pabellón 13 de Valdecilla».

En cuento a los requisitos para donar, es necesario tener entre 18 y 70 años, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud, es decir, no tener ninguna enfermedad importante o infección que pueda ser trasmitida por la sangre. Los donantes pueden acudir al pabellón 13 de Valdecilla o en la unidad móvil que recorre Cantabria.