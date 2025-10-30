El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una gran bajamar estrecha el paso en la canal de navegación entre Pedreña y Somo, un problema que se intentará solucionar dragando el área. Sane

Raúl Medina: «Diagnosticar los problemas de la bahía es fácil, lo difícil es implementar medidas»

El director del IHCantabria pide más colaboración entre administraciones para poder asegurar la sostenibilidad del espacio

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:10

Comenta

«El hecho de que las tasas de erosión se hayan reducido les da años de vida a las playas. Pero, ¿quiere esto decir que ... se ha solucionado todo el problema? La respuesta es no». Un día después de presentar un estudio que prueba que la erosión en las playas de Somo y Loredo se ha frenado, y que El Puntal prácticamente ha dejado de avanzar, Raúl Medina, director general del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria), advierte de que la bahía sigue estando amenazada, y que hay que empezar a actuar –una responsabilidad que afecta a todas las administraciones–, para asegurar su sostenibilidad futura.

