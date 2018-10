«Nos hacía reír mucho. Casi 100 años y era la más dicharachera» El coche fue retirado alrededor de las 12.00 horas de la acera frente a la oficina de Liberbank, muy cerca del colegio de Los Salesianos. / Sane Las cuatro víctimas coincidieron en el punto del accidente cuando ellos salían del gimnasio y ellas se dirigían a su clase de gimnasia D. MARTÍNEZ | Á. CASADO Santander Jueves, 25 octubre 2018, 07:19

Ellos salían del gimnasio Salesport y ellas se dirigían a su clase de gimnasia en el Centro Social de Mayores de General Dávila. Una parte habitual de sus rutinas. En un punto intermedio entre el destino de unas y el origen de los otros, junto a una farola, coincidieron. Puede que, sin saberlo, fuera un punto habitual en el que se encontraban cada día debido a sus horarios. A las cuatro víctimas les unía su afición por el deporte y la vida activa. Francisco Javier y Luis, de 60 y 72 años respectivamente, eran amigos desde hacía varios años. Aunque estaban uno al lado del otro en el momento del accidente, el segundo apenas sufrió daños. «Ha vuelto a nacer», expresaba una vecina, que pudo verlo dando un paseo varias horas después del choque cerca de su casa y en compañía de sus seres queridos. «Eran muy cercanos, mi padre lo va a echar mucho de menos», añadía su hija en referencia al fallecido. Aunque lo trasladaron al hospital de Valdecilla, sus leves lesiones le permitieron volver pronto a su hogar.

Era fácil encontrarse con Nieves en el centro de día. Su director, Benjamín, asegura que frecuentaba el lugar prácticamente desde su inauguración. «Aquí la conocemos todos, era una persona muy querida». Julia Pérez, la profesora de gimnasia y voluntaria del centro, recuerda bien a las dos mujeres. Ayer notó su ausencia, aunque desconocía lo que había ocurrido a pocos metros de allí. «Siempre me alejo de los accidentes». Alguien le dijo que nadie conocido estaba involucrado y con ese dato se quedó tranquila. Quien se lo dijo, probablemente, quería ahorrarle un mal rato. Pero a media mañana alguien le avisaba de que Nieves estaba entre las víctimas. «Lamento no haberlo sabido desde el primer momento».

Tenía menos trato con Lucía Milagros porque hace poco más de dos meses que se había apuntado a la actividad. «Tengo muchas ganas de verla y darle un abrazo».

Julia sonríe cuando rememora algunas anécdotas que acumula después de tantos años en el centro de mayores. «Nieves llevaba tanto tiempo junto a mí que ya se había convertido en una buena amiga». Recientemente había celebrado su 97 cumpleaños. Empezó acudiendo a las clases de gimnasia, pero fue animándose y se apuntó también a memoria y a taichí. Y el arte marcial se convirtió en su actividad preferida. «Le encantaba, algunas veces se relajaba tanto que parecía que se iba a quedar dormida», sonríe. Pasaba largas jornadas en el centro, cuando no estaba en alguna de sus numerosas clases, acompañaba a Julia allí donde fuera. «Era una mujer muy pequeñita, pero la más dicharachera. No paraba quieta y siempre me reía mucho con ella». Su amistad traspasó las paredes del edificio y, muchos días, iban juntas a tomar algo a una cafetería cercana.

Julia ha dedicado parte de su vida a los más mayores. A esas edades tan avanzadas, sabe «que es ley de vida» que algunos falten. Muchos dejan de acudir al centro porque su movilidad se lo impide o porque alguna demencia les limita. Pero el caso de Nieves es «diferente». «Como ella no había otra, voy a echarla en falta cada día».