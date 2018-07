«La renuncia del AVE es la decadencia absoluta del revillismo»

-¿La renuncia del Gobierno al AVE es meter un tiro en el pie para el desarrollo de la región?

-Es uno de los mayores actos de deslealtad a los cántabros. Cuando decimos que su tiempo se ha agotado éste es el mejor ejemplo que lo materializa. Revilla pone por delante dos cosas en ese juego de seducción que tiene con Podemos y luego su sumisión al Gobierno de la nación cuando gobierna el PSOE. Lo primero que ha hecho es bajar el listón y dar carta blanca a Pedro Sánchez. Estamos atónitos. Esta es la decadencia absoluta del revillismo y del regionalismo. Algunos no creíamos verlo jamás. Revilla se ha tirado al suelo, ha enmudecido y ha dicho 'haced conmigo lo que queráis'.

-¿Cómo valora que el PSOE haya colocado a su líder y candidato a la Presidencia en la Delegación del Gobierno?

-Yo nunca lo hubiera hecho. Ni yo ni nadie. Es la antítesis de la regeneración. Es el peor de los comienzos posibles. Zuloaga llega con mucha prisa y a cualquier precio. Utilizó Bezana como un trampolín y ahora utiliza una institución que es de todos. Es un ejemplo que tiene pocos precedentes y que ha sorprendido a propios y extraños. Creo que el PSOE de siempre no lo hubiera hecho jamás en la vida. No hay necesidad de forzar tanto las cosas y no todo vale en política.

-Después de las resoluciones del Debate del Estado de la Región, ¿puede seguir la consejera de Sanidad en su cargo?

-Ha habido unas irregularidades gravísimas en el Servicio Cántabro de Salud. Recibió una denuncia de la jefa de Contratación con prácticas y acusaciones gravísimas, no investigó, la tapó, urdió una trama para enterrarlo y sigue aferrada a su cargo. Luisa Real ha hecho mucho daño en esta legislatura al servicio público de salud. Está bajo sospecha. Sólo goza del apoyo de Revilla. Pero es que el presidente del Gobierno puso por delante de la honestidad, la integridad, la ética pública y la decencia su pacto de gobierno.

-¿El pacto con la defensa de Higuera para que no entrase en la cárcel debe tener consecuencias políticas?

-Les han pillado con las manos en la masa. Debe tener consecuencias en las urnas.