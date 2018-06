Las reservas hoteleras para julio descienden «cinco o seis puntos» en un verano «incierto» Un grupo de turistas llegados ayer mismo en la recepción del santanderino Hotel Santemar. / Celedonio Los hosteleros, «sin dramatismos», achacan al tiempo los datos, creen que hay margen para recuperar y recuerdan que 2017 fue un año «espectacular», lo que afea la comparación ÁLVARO MACHÍN Santander Sábado, 30 junio 2018, 16:06

«Hasta que no lleven un tiempo quemándose de Madrid para abajo no empezaremos a llenar». La frase -de Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural- resume una sensación generalizada en la hostelería cántabra. El mal tiempo aquí les ha hecho sufrir en la primera mitad del año y el mal tiempo del resto del país hasta hace bien poco les afecta ahora. De cara al verano, el ritmo de las reservas para julio y agosto «se ha ralentizado», comentan en el sector. Va más lento que en un 2017 que fue espectacular. «Estaremos cinco o seis puntos por debajo del año pasado a estas alturas», analiza Ángel Cuevas, presidente de los hosteleros. Sin dramas. «Igualar el año pasado va a ser difícil, pero tampoco va a ser una debacle. En el resto de España ha hecho muy malo hasta ahora y en este arranque del verano la gente tiene ansia de sol. En Zamora, León, Madrid... Todavía no llevan treinta días ahogándose». Y eso aquí se nota. En Hostelería dicen que, a día de hoy, para julio y agosto andaremos por el 60% de plazas reservadas. Hay margen todavía.

«Se está reservando con más antelación que nunca», comentaban hace ahora justo un año desde el hotel Astuy, en Isla. Todo se adelantó (y, en consecuencia, los precios también subieron). Hay coincidencia: 2017 fue un año para enmarcar. Y venía de un par de años de recuperación. «Nosotros en los primeros meses de este 2018 teníamos la sensación de que las reservas para el verano se adelantaban. Precisamente porque algunos, el año pasado, no encontraron habitación o cuando llamaron los precios estaban muy caros, intentaron hacerlo antes esta vez. Pero en los últimos meses, con el tema del tiempo, más que retrasarse, se ha ralentizado esa reserva», explica Sergio Peón, del Hotel Bahía, en el centro de Santander. Ellos andan por un 94% para el fin de semana y, pese a todo, creen que se «rozarán los números del año pasado» al hacer balance veraniego.

Tres casos Hotel Bahía (Santander) ) Su media de ocupación para anoche y para hoy era del 94% y para julio hablan de algo más del 80% ya cerrado. Entienden que sería bueno «rozar los números del verano pasado» y creen que las reservas para el verano, más que retrasarse, se han ralentizado en el ritmo en los últimos meses por el tiempo. Santemar (Santander) Anoche (según datos a última hora de la mañana) estaban al 96% y para hoy, al 98%. Junio, siendo bueno, ha supuesto una bajada del 3% respecto a 2017 y las reservas están a día de hoy unos puntos por debajo que el verano pasado. Creen que irán al alza en estos días, pero recuerdan que quedan habitaciones libres en todos los sitios. Valdecoro (Potes) Con la referencia del Año Jubilar en 2017 entienden que es muy difícil establecer comparaciones. Hoy sábado estaban completos y para los fines de semana de julio las reservas iban a buen ritmo. El restaurante ha notado el fin del Año Santo. Creen que será un buen verano pero que es mejor tomar como referencia el 2016.

En el Santemar (también Santander, zona de El Sardinero), la conclusión es similar. Anoche y hoy también andaban rozando el lleno. Y así han estado durante los fines de semana de junio. Rozando. «Bien, pero sin acabar de llenar porque ese cliente que te viene de Castilla o de Madrid a última hora no ha venido aún por el tiempo. Hemos bajado en junio un 3%, pero ha sido un buen mes de todos modos porque el año pasado fue una barbaridad», explica Francisco Agudo, que sí que reconoce que, «sin ser pesimista, nada de dramatismos», andan «ahora algo más bajos en las reservas para las próximas semanas que en 2017». Las frases son parecidas. «El calor no ha empezado a apretar en España hasta hace dos días. El cliente de toda la vida que te llama en mayo porque ya está apretando, ahora está empezando a llamar a finales de junio». Conclusión, esos «cinco o seis puntos menos» de los que habla Cuevas y que coinciden con las cuentas de Agudo. Creen que los próximos días se recuperarán. En todo caso, ni en el Santemar ni en el Bahía les extraña que ayer mismo a media mañana en el portal Booking de internet para la capital cántabra la ocupación fuera de un justito 74% (y el dato del próximo fin de semana no aparecía).

El dato 60% de ocupación con las reservas calculan que hay por ahora en Hostelería para julio y agosto.

«El problema es que haces la comparación constantemente con lo del año pasado», insiste María Luisa Rodríguez, del Valdecoro (en Potes). Y, en su caso, con más motivo. «Hemos trabajado bien, pero, por ejemplo, en el restaurante hemos notado que ha bajado la cosa desde que cerraron 'la puerta'». Con lo de la puerta se refiere al fin del Año Jubilar, que en Liébana hace aún menos posibles las comparaciones. No serían justas. En ese sentido, cree que este verano «va a estar bien, pero al nivel del de 2016».

«No voy a ser catastrofista», empieza su análisis en términos más generales Ángel Cuevas. En la misma línea. Pone sobre la mesa los precedentes. Antes de llegar al verano. «Es que sólo ha hecho bueno dos fines de semana. El pasado y el de Los 10.000 del Soplao. Y esos se trabajó de forma excepcional, pero el resto -la Semana Santa, los puentes...- nos ha hecho polvo y los negocios llegan a estas alturas con una baja del 15 o 20%. Lo perdido ya no se recupera». Eso habrá que tenerlo en cuenta en el cómputo de todo el año en su conjunto. «Pero el verano no creo que vaya a ser malo. Si decrecemos con respecto a 2017 será poco y ya digo que no será una catástrofe», tranquiliza el presidente de los hosteleros. Un sector que no suele caracterizarse -aunque les moleste la etiqueta- por ser especialmente optimista.

Turismo rural

Más dudas tienen en la Asociación de Turismo Rural. «Aquí estamos, esperando a ver si sale el sol», responde al descolgar el teléfono su presidente, Jesús Blanco. Amanece bien, se nubla, un día bueno, otro malo... Él es el que define como «incierto» el verano. «No acaba de entrar el calor y eso ha hecho que los fines de semana del mes de junio hayan sido malos y este primer fin de semana de vacaciones esté a medio gas». En porcentajes, para ayer y hoy «andará por el 60% de ocupación» y para julio en su conjunto «por ahora no pasaremos del 50%». Achaca «toda la responsabilidad» de las cifras «a la falta de sol» -aunque recuerda también «el daño» al sector que suponen los alquileres vacacionales- y cree que pueden «sufrir un poco».

El mal tiempo en el invierno y la primavera han hecho daño al sector

«Hemos pasado un invierno frío, con lluvia. La Semana Santa no llenó, los puentes tampoco, junio ha ido mal... Los fines de semana de junio ya debían haber sido de playa. Por eso ahora, después de muchos meses metidos en casa, la gente defuera tiene ganas de tomar el aire y de sol y buscan otras opciones. Están deseando ir a la playa. Así, estos meses se va perdiendo y eso que pierdes ya no se recupera. Llevamos un mal año y, aunque el poder adquisitivo ha bajado, ya no podemos hablar de la crisis». Blanco se agarra, en todo caso a que «julio tampoco es un gran mes hasta el 20 más o menos» y a la posibilidad de alargar la temporada pasado el verano. «Si te viene un septiembre bueno que se prolonga en octubre y te plantas casi en navidades con tiempo agradable algo recuperas».

La excepción, los campings

En ese contexto de tipos mirando al cielo y esperando que suene el teléfono, el camping parece una excepción en lo que al verano se refiere. «Yo creo que se presenta bien. Hemos conseguido alargar la temporada, que empiece antes y estamos contentos con eso. El fin de semana pasado fue muy bien y este también marcha bien. Hay que tener en cuenta que este es un sector específico, con un turismo muy familiar, más fiel y en eso el bungaló tiene una demanda muy alta. Las reservas ahora mismo van un entre un 8 y un 10% por encima del verano pasado», resume Pablo Alonso, de la Asociación de Campings.

Eso sí, él también coincide en que la primavera pasada ha sido «mala» y está convencido de que, cuando salgan los datos del Instituto Nacional de Estadística que resuman el año, se verá que en esos meses (por el tiempo) bajó en su área de trabajo el turista extranjero. «Y ahora con las vacaciones escolares en nuestro país repuntan los datos con el turista nacional».