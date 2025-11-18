Retenciones en la A-8 por el camión volcado ayer en Ontón, que hasta esta noche seguirá bloqueando dos carriles

El vuelco del camión ocurrido al mediodía de ayer en la autovía A-8 a la altura de Castro Urdiales sigue ocasionando problemas para circular ... en sentido Bilbao, debido a que el vehículo continúa en la mediana bloqueando los dos carriles izquierdos en ambos sentidos de la marcha. Hay habilitado un carril por cada sentido para que el tráfico pueda fluir sin desvíos, pero en hora punta este embudo genera importantes retenciones.

Las colas alcanzan los cuatro kilómetros, desde Santullán hasta Ontón, debido al vuelco ocurrido en el viaducto de Ontón (k. 140) sobre las 12.15 de ayer, lunes, punto en el que el camión se salió de la vía y acabó volcado sobre la mediana. El conductor del vehículo resultó herido leve.

Imágenes del accidente. 112

La Guardia Civil de Tráfico ha indicado que hasta esta noche no se procederá a la retirada del camión volcado, por lo que es de prever que las complicaciones para viajar hacia el País Vasco se extenderán a lo largo de todo el día de hoy.