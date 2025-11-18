El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del atasco captada por las cámaras de seguridad de la DGT y en detalle, foto del accidente de ayer. DM

Retenciones en la A-8 por el camión volcado ayer en Ontón, que hasta esta noche seguirá bloqueando dos carriles

Hay habilitado un carril de cada sentido para que se pueda circular, pero las retenciones superan los cuatro kilómetros en dirección a Bilbao

Mariña Álvarez

Mariña Álvarez

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:15

El vuelco del camión ocurrido al mediodía de ayer en la autovía A-8 a la altura de Castro Urdiales sigue ocasionando problemas para circular ... en sentido Bilbao, debido a que el vehículo continúa en la mediana bloqueando los dos carriles izquierdos en ambos sentidos de la marcha. Hay habilitado un carril por cada sentido para que el tráfico pueda fluir sin desvíos, pero en hora punta este embudo genera importantes retenciones.

