Revilla apoya actuación del Gobierno en Cataluña y pide no echar más gasolina El presidente regional ha pedido «sosiego» ante quienes viendo las imágenes de las protestas son partidarios de intervenir DM . Santander Viernes, 18 octubre 2019, 10:48

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado hoy, viernes, que el Gobierno de España está actuando «adecuadamente» en el conflicto catalán, al que cree que «no se le puede echar más gasolina», y ha abogado por mantener el «sosiego sin alteraciones, que es lo que están esperando algunos».

Revilla, que se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas antes de inaugurar un congreso sobre podología en Santander, ha llamado a la calma mientras en Cataluña tiene lugar una huelga general, porque a su juicio es el día «clave» para ver si «este suflé va disminuyendo, con calma pero con energía».

Todo ello advirtiendo, como a su juicio ha hecho el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que «no se va a tolerar de ninguna manera que se asalten las leyes y que lo que ocurrió hace un tiempo tuvo unas consecuencias que algunos están padeciendo».

«No perder los nervios es mi frase estos días porque, ante las imágenes que uno ve, la indignación es entendible. Esto no se puede tolerar«, ha recalcado, antes de añadir que en Cataluña habrá del orden de »20.000 violentos«, de una población de mas de seis millones de habitantes: «Es importante pero no es el sentir mayoritario».

Así, ha pedido «sosiego» ante quienes viendo las imágenes de las protestas son partidarios de intervenir, pues no cree que ahora sea el momento, confiando en que «si se siguen cometiendo ilegalidades el Estado va a actuar con toda seguridad».

El jefe del Ejecutivo cántabro ha vuelto a decir que lo más positivo de este «lamentable» episodio es el comportamiento de los Mossos d'Esquadra, con los que -ha apuntado- «podía haber algún tipo de reticencia sobre actuaciones en otras ocasiones».

«Hay un antes, me refiero al famoso referéndum, y ahora, que están colaborando extraordinariamente», ha apostillado, al tiempo que ve «fundamental» la unidad de los cuerpos de seguridad del Estado para que el orden se restituya.