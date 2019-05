Revilla: «Ha sido la campaña más tranquila y respetuosa de las que yo conozco» Revilla, esta semana en Madrid. / Alberto Aja El líder regionalista hace balance de campaña asegurando, una vez más, que su partido se situará como el «hegemónico» DM . Santander Viernes, 24 mayo 2019, 14:24

No es la primera vez que lo dice. Miguel Ángel Revilla lleva días asegurando que su partido, el PRC, va a «subir notablemente» y va a ganar las elecciones autonómicas del 26 de mayo, que cree que le situarán como el partido «hegemónico». «Para una persona que hace 43 años fundó este partido, ni en sueños ni con la fiebre que te da la pielonefritis, que llegas a coger 40, llegas a imaginar semejante cosa. Ni yo ni nadie del partido», ha dicho.

Revilla se ha pronunciado así durante un acto convocado en la sede de los regionalistas para hacer balance de la campaña, que ha dedicado en buena parte a Santander, ciudad en la que ha firmado más de 13.800 discos voladores y donde el PRC tiene previsión de aumentar sus votos.

«Si es que subimos, es Santander», ha señalado sobre la capital cántabra, donde ha recordado que están un tercio de los votantes.

Así, ha opinado que en esta ciudad «no tiene por qué haber un comportamiento distinto» respecto a otros municipios colindantes en los que el PRC ya sabe lo que es ganar, por lo que cree que la capital «era una asignatura pendiente» que en estas elecciones «va a dejar de serlo».

Además, ha valorado «muy positivamente» esta campaña electoral tanto por las sensaciones de su partido como por la ausencia de insulto, faltas de respeto, crispación o «guerra de carteles» entre los candidatos a la Presidencia.

Campaña «tranquila»

«Cada uno ha defendido sus opciones con educación, no hemos visto salidas de tono (...) Quizás ha sido la campaña más tranquila y respetuosa de las que yo conozco«, ha enfatizado.

Revilla termina este periodo electoral «muy fresco» y casi con el deseo de que siguiera unos días más porque -ha dicho- se ha encontrado «muy buen ambiente en todos los sitios».

A su juicio, el PRC está «en auge» y eso se tiene que «refrendar» el domingo para cumplir «el último sueño» regionalista después de lograr un diputado en Madrid: ganar las elecciones.

«No hay más que bajar a la plaza del Ayuntamiento (de Santander), donde yo he pasado algunas elecciones en la soledad más absoluta, viendo cómo el PP tenía filas de fervientes admiradores pidiendo la papeleta. Y ahora veo cómo es el Partido Regionalista es el que aparentemente concita a la gente en torno a su quiosco y para pedir la papeleta abiertamente sin ningún complejo», ha apostillado.

Ha celebrado además que el «buen momento» del PRC, un partido «inmune» y con «estabilidad de voto» que se ha mantenido frente a poderes «multinacionales» y »emergentes«, ha llegado sin que haya modificado el discurso.

«Una democracia es mucho más fuerte cuando vota más gente»

Miguel Ángel Revilla, que es la décima vez que se presenta a unas elecciones autonómicas, ha llamado a que haya una alta participación porque, en su opinión, una democracia «es mucho más fuerte cuando vota más gente».

Y ha destacado la importancia de todas las urnas, desde las de las juntas vecinales, que son «las más próximas al ciudadano» hasta las de los «fundamentales» ayuntamientos y las autonómicas. En todas ellas, ha destacado, el PRC lleva más de 2.000 personas.

Además, preguntado por una posible configuración del Parlamento cántabro tras las votaciones del domingo, Revilla ha preferido no hacer quinielas para que no se pueda interpretar que va de «sobrado» o para «que se animen o desanimen» integrantes de las demás fuerzas políticas o del propio PRC.

«Esa pregunta me la han hecho desde ayer todos. No he dicho nunca el resultado más que a cinco o seis (personas) del partido», ha afirmado Revilla, quien sí ha indicado que percibe «una especie de consenso» en Cantabria de que el partido «hegemónico» será el regionalista.