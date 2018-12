Amica propone crear un parque temático sobre la prehistoria en la vieja mina de Reocín Luis Palomeque El proyecto, que actuaría sobre 200 hectáreas de terreno, ha recibido el beneplácito del Gobierno PILAR CHATO Santander Jueves, 27 diciembre 2018, 19:26

La asociación Amica quiere desarrollar en los terrenos de las antiguas minas de Reocín un gran parque temático sobre la prehistoria. Un espacio en el que recuperar paisajísticamente la zona y al tiempo crear un motor de dinamización turístico, económico y de empleo para la comarca del Besaya. La base es la plantación de 97.000 árboles para después recrear en ese entorno el bosque prehistórico del Cuaternario con la posibilidad, incluso, de tener en semilibertad algunos de los animales reflejados en las cuevas de Cantabria para reproducir escenas de la vida de entonces.

«Hacer para los visitantes una inmersión» de lo que primero han visto en Altamira. Así lo describe Tomás Castillo, director-gerente de esta organización para personas con discapacidad, quien ya adelantó a este periódico el proyecto y admite que por ahora es una idea que habrá de plasmarse y redactarse en un proyecto. Pero esa idea ya ha pasado consulta y beneplácito de varias de las consejerías implicadas: Medio Ambiente, Turismo, Cultura y Economía, así como de los ayuntamientos de Torrelavega, Cartes, Reocín y Santillana del Mar, municipios del entorno de la ANEI (Área Natural de Especial Interés) de la Viesca, en cuyo entorno se ubican las 200 hectáreas sobre las que quiere actuar Amica.

El proyecto pondría en valor esas 200 hectáreas de suelo abandonado desde hace una década tras el cese de la actividad de la mina y no sería incompatible con la extracción de zinc, ya que esto no afectaría a la superficie de estos terrenos. El director de Amica señala como beneficios no solo la lucha contra el cambio climático -la plantación de esos árboles contrarresta las emisiones de gases de efecto invernadero- sino que dada la proximidad con Altamira -apenas a dos kilómetros- se puede convertir en un «atractivo turístico para la Comarca del Besaya» y contribuir a poner en valor al patrimonio de cuevas prehistóricas de la región. Junto a ello se trata de «un proyecto de dinamización de la economía social que crea oportunidades de empleo y un valor añadido en el territorio» y, además, «tratamos de romper la idea de que Amica es un centro para personas con discapacidad».

Castillo explica que ya se han explorado vías de financiación con la Consejería de Economía y de búsqueda de fondos europeos, aunque no hay aún un presupuesto de cuánto podría costar. Además, buena parte de los terrenos son ya de propiedad pública. El responsable de Amica destaca, además, que es un proyecto que se puede ir abordando por fases, lo que da más viabilidad a su futuro desarrollo.

El último beneplácito ha venido este jueves de la mano del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, con el que se han reunido los responsables de Amica. Según informa el Gobierno en una nota de prensa, Revilla ha trasladado a su presidenta, Mercedes del Hoyo, y Tomás Castillo, su interés por conocer más detalles de un proyecto que considera «una buena idea», dado que contribuiría a la dinamización de la cuenca del Besaya y de los municipios del entorno.

Además, el presidente ha mostrado su voluntad de apoyar a Amica en la búsqueda de cofinanciación a través de fondos europeos de programas para la recuperación de suelos degradados por actividades industriales o de iniciativas de desarrollo rural.

Los responsables de Amica han destacado la necesidad de que Cantabria traslade a Europa cómo se pueden «recuperar territorios mediante economía social» y generar proyectos que contribuyan «a asentar la población y dar más oportunidades de futuro a los jóvenes».

En este sentido, los responsables de Amica han detallado al presidente el estado del Campus Diversia, un complejo medioambiental en la provincia de Valencia para promover la integración laboral y la formación en agricultura, mediante la producción de vino o aceite y la recuperación del monte. La organización trabaja para convertirlo «en el mayor lugar natural del mundo accesible para personas con discapacidad».

Del Hoyo y Castillo han trasladado a Revilla la invitación del presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, para conocer juntos este Campus.

En sus 30 años de funcionamiento, Amica ha logrado implantar un modelo de Formación Profesional Dual que ha permitido formar a 4.000 personas y generar 2.000 empleos.