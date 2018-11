Revilla dice que la decisión del Supremo sobre las hipotecas «no es una buena noticia para la justicia» El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. / Javier Cotera El presidente de Cantabria asegura que «la sensación de los ciudadanos puede ser que cuando hay decisiones que afectan a entidades muy poderosas, la capacidad de reacción a una sentencia puede ser fulminante» JOSÉ CARLOS ROJO Santander Miércoles, 7 noviembre 2018, 13:28

«No es una buena noticia para la justicia», ha zanjado esta mañana el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre el fallo del Tribunal Supremo respecto a la responsabilidad del pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, que deberá caer sobre los clientes

«La sensación que pueden tener los ciudadanos, entre los que me incluyo, es que cuando hay decisiones que afectan a entidades muy poderosas, la capacidad de reacción de una sentencia, que fue en su momento firme, ha sido fulminante, mientras que el resto de sentencias, si no involucran a empresas de gran influencia, suelen ser distintas. Eso creo que no es bueno», ha insistido.

La reacción social y política a la resolución de un Supremo dividido -15 magistrados votaron por volver a la situación anterior y 13 por ratificar lo decidido el pasado 18 de octubre por la Sección Segunda- no se ha hecho esperar. Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno cambiará el jueves la ley, mientras en la calle se agitan pancartas con mensajes desligitimadores del poder judicial.

«Yo no digo que los jueces no sean imparciales», ha puntualizado el presidente de Cantabria, a quien, sin embargo, «sorprende» que con «un nivel de cualificación como el que debe haber en el Supremo, 15 (magistrados) consideren que una cosa es legal y 13 consideren legal lo contrario».

«Creo que no es buena noticia y me quedo ahí», ha reiterado a preguntas de los periodistas durante la inauguración de una nueva tienda de Lidl en el parque comercial de La Madera, en Ganzo.