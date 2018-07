Revilla: «Podía haber dejado adjudicado o licitado un tramito de AVE» Javier Cotera El presidente cántabro valora así la retirada de la política de quien podía haber sido su máximo rival en las próximas elecciones autonómicas, Íñigo de la Serna: «Es joven e igual tiene ahora mismo otras expectativas que hay que respetar» DM . Santander Sábado, 28 julio 2018, 15:38

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha expresado hoy su respeto por la decisión de retirarse de la política del exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna. «Es joven e igual tiene ahora mismo otras expectativas que hay que respetar», ha dicho el presidente y secretario general del PRC este sábado a preguntas de la prensa tras el acto del Día de las Instituciones en Puente San Miguel (Reocín).

Revilla, que en un primer momento se ha mostrado reticente a pronunciarse sobre la retirada de De la Serna, ha considerado que es «una decisión muy personal» y ha ironizado que espera que cuando él se retire también le dediquen «una paginuca» en la prensa.

Sobre su paso por el Ministerio de Fomento, Revilla ha lamentado que lo que ha dejado De la Serna a Cantabria son «proyectos en papeles y dibujos» y que no haya «conseguido adjudicar ni un kilómetro de AVE». «Año y medio no es mucho tiempo pero podía haber dejado adjudicado o licitado un tramito», ha añadido el presidente cántabro. «Vino durante meses creando unas ilusiones que yo francamente me las llegué a creer, pero luego ha pasado lo que ha pasado y todo se ha quedado en ruedas de prensa y actos», ha concluido Revilla.