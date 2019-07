Revilla: «Pedro Sánchez tendrá que garantizarse que no haya dos gobiernos» María Gil Lastra El presidente cántabro sigue sin ver «clara» la investidura de Sánchez pues precisaría de un «cambio de actitud» en Podemos DM . Santander Lunes, 22 julio 2019, 17:03

El jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante su próxima investidura, «tendrá que garantizarse que no haya dos gobiernos, que no sería lo mejor en este momento».

«Hay mucho optimismo por ahí, pero creo que en este momento Sánchez tiene un problema, porque el señor Pablo Iglesias se ha retirado, pero ya veremos lo que propone«, ha añadido Revilla al ser preguntado por el debate de investidura.

Revilla considera que «a lo mejor no es un problema solo de personas», porque aunque Iglesias haya renunciado a entrar en el Ejecutivo, «el Gobierno tiene que ser una piña». «Qué ejemplo se daría si en temas de Estado tan gordos como los que se van a plantear a partir de septiembre, no lo tienen claro», ha añadido el presidente cántabro.

«Yo jamás haría un gobierno con personas que no me aseguren temas fundamentales para una linea, que tendría yo, de respeto absoluto a la Constitución, a las leyes y a los jueces», ha declarado Revilla y ha añadido que »si hay personas que dentro de un gobierno no tienen claro eso«, le costaría hacer un gobierno y «que al día siguiente pueda haber dos enfoques».

Según Revilla, Sánchez «no puede aceptar un gobierno donde no estén claras unas declaraciones de principio que tiene que ser compartidas por la mayoría de los que creemos en el estado de derecho y en la democracia».

Además ha señalado que él «no toleraría» en su gobierno «hablar de presos políticos, de no aplicar el 155 o de referendums ilegales», algo que cree que habría que «asegurarlo antes».

«Me plantea algunas dudas que supongo que Sánchez también tendrá en la cabeza», ha añadido Revilla , para quien este es un «momento crucial», ante que el habrá que «estar atentos».

El PRC reprocha a Sánchez que eluda mencionar su apoyo durante el discurso - El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) José María Mazón ha reprochado al candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, que su discurso de investidura «no ha añadido nada nuevo» y que además no ha incluido ninguna referencia a su partido, el único que garantizó su apoyo. Mazón se ha referido así al pacto firmado entre el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el PRC para que garantizasen el sí a la candidatura de Sánchez a cambio de la aplicación de medidas particulares en Cantabria. «Es un acuerdo de apoyo explícito, y la única referencia que ha habido es cuando ha citado la palabra Cantabria, pero incluida dentro de un pacto de infraestructuras, no relacionada con un pacto de Gobierno», ha añadido. El diputado de PRC ha confiado en que esa mención se produzca mañana si el presidente en funciones responde en su turno de réplica a la intervención de Mazón, y así constatar el «compromiso que adquiere el presidente del Gobierno con la comunidad autónoma». Por otra parte, Mazón también ha señalado, en línea con otros portavoces parlamentarios, la ausencia del asunto de Cataluña durante el discurso, que «únicamente se ha podido interpretar cuando lo ha relacionado con Europa».

Cuestionado sobre si se mantiene la intención de que el diputado nacional del PRC, José María Mazón, vote a favor de la investidura de Sánchez, Revilla se ha preguntado cómo no va a hacerlo cuando «nos han firmado el documento y tenemos el papeluco aquí con todas las firmas».

Según ha recordado, la «única condición» del PRC es que «antes de que acabe el año tienen que estar licitado el tramo de Palencia-Alar del Rey, el tren a Bilbao y en el primer trimestre hay que adjudicar la doble vía Santander-Torrelavega y pagar en 4 años 120 millones de euros porrrateados». «Vamos a estar con perioscopio mirando», ha dicho.

Por otra parte, sobre las declaraciones de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha puesto en duda que el PSOE vaya a cumplir su compromiso con Cantabria, Revilla se ha preguntado «qué va a decir». «Arrimadas ha venido a Cantabria hacer un papel y ya se ha vuelto para allá», ha añadido.

«Tenemos el papel firmado y algo de sartén por el mango en Cantabria, y algo de sartén en Madrid», ha añadido, subrayando que «Cantabria ahora mismo es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas».

«Yo siempre que he firmado algo lo he cumplido, pero ahora tengo que esperar al 31 de diciembre y si hay que esperar algo por un tema burocrático esperarenos al 10 o 15 de enero pero no más», ha concluido Revilla.