Revilla pide a la Bien Aparecida que haya un Gobierno en España «cuanto antes»

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha pedido a la patrona de Cantabria, la Virgen de la Bien Aparecida, que haya un Gobierno central «cuanto antes» y, si no puede haber un acuerdo en los días restantes para una posible investidura, que unas elecciones acaben con la «incertidumbre».

«Si no se llega a un acuerdo, elecciones, a ver si luego ya escampa para algún sitio porque es terrible el daño que se hace a cantidad de ciudadanos por no tener presupuestos ni Gobierno», ha subrayado el jefe del Ejecutivo cántabro.

Revilla ha hecho estas declaraciones en su visita al santuario de la Bien Aparecida, en Hoz de Marrón (Ampuero), donde este domingo se celebra la festividad de la patrona cántabra.

El presidente cree que es «una irresponsabilidad terrible» que todavía no se haya formado un Ejecutivo central, y ha lamentado que «de nada sirve» que en Cantabria se hayan «hecho los deberes con un pacto rápido y coherente, si no hay gobierno», pues, por ejemplo, no llegan a la comunidad 135 millones de euros que le corresponden por los pagos a cuenta que son para quienes más «lo necesitan».

Misa en el santuario de Hoz de Marrón. / Daniel Pedriza

«Estamos atados de pies y manos, es una situación que crea incertidumbre, también en los empresarios», ha afirmado, al tiempo que ha dicho que la imagen que da España «no es nada positiva».

Tras decir que es partidario de que se convoquen elecciones «si no hay posibilidades» de que haya un gobierno estable, ha añadido que, en caso de que no se solucione la situación actual y hubiera que pasar una tercera vez por las urnas, habría que «mandar a los GEO, la OTAN y la UME», pues a su juicio sería ya «demasiado cachondeo».

Por ello, ha apostado por unas nuevas elecciones si no hay posibilidad en estos días de hacer un «gobierno serio», que cree que «no es fácil» porque no hay posibilidad en la izquierda de sumar 175 diputados.

También ha lamentado que «lo que antes era el centro no ha querido sumarse a una coalición con el PSOE». «Pues nada, que hagan elecciones», ha concluido.

Daniel Pedriza Y el PP pide al Gobierno de Cantabria «que empiece a funcionar» La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha reclamado hoy al Gobierno de Cantabria que gobierne, haga su trabajo y «empiece a funcionar» porque no acaba de arrancar y hasta ahora no ha adoptado ni una sola medida «relevante». La dirigente popular considera que hasta ahora «solo ha habido autobombo, anuncios y paseos» y ni una sola reacción ante «el enfriamiento económico, la debilidad del empleo y la mala financiación de los servicios públicos». «Ni una sola medida digna de tal nombre como si nuestro gobierno siguiera en funciones», ha añadido. Buruaga ha hecho estas afirmaciones durante su participación en la festividad de la patrona de Cantabria, la Virgen Bien Aparecida, una jornada con la que tradicionalmente se inicia el curso político, este año marcado -ha dicho- por la situación de «incertidumbre y bloqueo en la que tiene sumido al país Pedro Sánchez», que a juicio de la presidenta del PP «lleva meses en precampaña con el dinero de todos y haciendo un uso intolerable de las instituciones». La presidenta ha pedido a la Virgen Bien Aparecida salud para poder seguir trabajando; «acierto, responsabilidad y sentido común» para todos aquellos que tienen que tomar decisiones en Cantabria y España de las que depende mucha gente y ser capaces de ser útiles a las sociedad generando alrededor «unidad, prosperidad y bienestar».

Zuloaga pide «altura de miras» para facilitar la investidura de Sánchez

El vicepresidente regional, Pablo Zuloaga (PSOE), ha reclamado este domingo a los grupos políticos que tengan «altura de miras» para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, con el fin de que haya Gobierno central que pueda atender las demandas de Cantabria.

Zuloaga se ha pronunciado así en los actos la Virgen de la Bien Aparecida, donde ha pedido a los políticos «anteponer los intereses de los ciudadanos de Cantabria a cualquier interés partidista y mirar por el futuro« de la comunidad.

En ese futuro, en su opinión, la sanidad, la educación y la dependencia deben ser «servicios fundamentales públicos» y «bien financiados», además de que la comunidad tiene que estar «bien comunicada».

Daniel Pedriza

Por ello ha pedido que haya un Gobierno central «que dé respuesta a todas» las demandas de los cántabros. «Hace falta que España empiece a funcionar y que las comunidades autónomas no estén lastradas por la falta de financiación«, ha aseverado Zuloaga.

El vicepresidente cree que los españoles dijeron «muy claro» el 28 de abril que querían tener a Pedro Sánchez como presidente de España.

«Por eso pido también a las fuerzas del Congreso de los Diputados que hagan posible esa investidura y que el Gobierno de España empiece a dar respuesta a los problemas de los españoles y también de los cántabros», ha concluido.

Félix Álvarez pide «generosidad» al Gobierno de Cantabria para llegar a acuerdos

El portavoz de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, ha pedido al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) que durante esta legislatura tenga «suficiente capacidad y generosidad» como para poder llegar a acuerdos en los temas que son «fundamentales» para la comunidad autónoma.

Entre estos asuntos, Álvarez ha citado la financiación autonómica, el Plan Regional de Ordenación del Territorio, la ubicación de la depuradora de Vuelta Ostrera o que se pida al Gobierno central que no suba los impuestos.

Daniel Pedriza

A la patrona de Cantabria le ha pedido que «las cosas vayan bien» para la región y que siga permitiendo a su partido «mantener la coherencia y la palabra». En este sentido, ha remarcado que desde Ciudadanos han sido «bastante claros», tanto en el plano regional como en el nacional, aseverando que no iban a apoyar la investidura de Pedro Sánchez (PSOE). «Y vamos a cumplir nuestra palabra», ha apostillado, antes de añadir que «parece que hoy en día se quiere castigar a aquellas personas que pretenden cumplir con la palabra que habían dado a los españoles».