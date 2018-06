«Revilla y De la Serna son vieja política» Toni Cantó estará junto a Félix Álvarez en Santander. / Irene Mansilla. Toni Cantó estará mañana junto a Félix Álvarez en Santander en el acto 'El reto de la regeneración: nuevas formas de estar en política' ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 22 junio 2018, 16:31

Dice que viene a Cantabria -Palacio de Exposiciones, sábado, 19.30 horas- a «responder preguntas» y a hablar de «los retos a los que se enfrenta nuestro país». Y repite hasta la saciedad eso de «los cambios profundos» que hacen falta. Toni Cantó (Valencia, 1965) es actor de carrera, diputado y responsable del área de anticorrupción y transparencia en Ciudadanos. Uno de los nombres de Albert Rivera.

-Viene a hablar de nuevas formas de estar en política. ¿Adueñarse de ellas no parece algo egocéntrico?

-Nadie ha dicho que me esté adueñando de ninguna de esas nuevas formas. Vamos a hablar de la nuestra. Tanto Félix Álvarez como yo somos dos personas de la sociedad civil que decidieron dar un paso y pasar de nuestro trabajo a algo como practicar la política y echar una mano para intentar cambiar las cosas y mejorarlas.

«Sánchez ha hecho una operación de marketing para blanquear un PSOE que es más de lo mismo»

-Más que a usted me refería a su partido con lo de egocéntrico.

-Tampoco lo veo así. Cada uno puede hablar de su forma. Nosotros hablamos de la nuestra.

-Responsable del área anticorrupción y de transparencia. Parece un chollo en el que no le faltan temas.

-No faltan temas por desgracia porque la historia del bipartidismo es bastante completa. Seguimos viendo cada día como les cuesta a ambos -PP y PSOE, y no digamos a los nacionalistas- admitir los cambios necesarios para que las cosas cambien. Hasta hace nada era el PP el que arrastraba los pies, pero nada más empezar el PSOE está dando los mismos síntomas. En algo tan necesario como la independencia de la justicia con la posibilidad -que defendía la propia ministra- de que una figura como la del fiscal no sea de partido. El PSOE ya ha dicho que no lo va a hacer. Tememos que van por el mismo camino que el PP.

-¿Es Ciudadanos el que más ha perdido con la moción de censura? ¿Se han quedado en tierra de nadie?

-No lo veo así. Veo que nuestro trabajo por desgracia no va a cambiar porque hablamos del PSOE de siempre. El señor Sánchez ha hecho una operación de marketing para intentar blanquear un PSOE que, nada más comenzar, está demostrando ser más de lo mismo. Seguimos viendo a un Sánchez que no ha respondido ni una pregunta libre, que vuelve a aprovechar TVE para hacerse su publicidad, que anuncia un decretazo para nombrar a dedo a los responsables de RTVE, que miente cuando dice que va a convocar elecciones pronto... Ya ha renunciado a hacer algunos de los cambios que necesita este país. El Pacto de Toledo o la financiación autonómica. Decir que va a agotar la legislatura y a la vez que no va a hacer nada importante es algo preocupante.

-¿Pero no pasan casi de encabezar la oposición a estar más tapados?

-Creo que seguiremos encabezando la oposición.

-Oposición al gobierno y oposición al primer partido de la oposición. ¿No son muchos frentes?

-No. La oposición se hace al Gobierno y nos tememos que va a ser bastante parecida porque al fin y al cabo es una oposición al bipartidismo que se niega a acometer cambios fundamentales. Regeneración democrática, lucha contra la corrupción, modernización de la economía... O lo que leí el otro día de Cantabria, con el problema de la despoblación y falta de nacimientos. Acabamos de presentar políticas de conciliación, escuelas públicas, ayudas a los padres, igualación de permisos... Y todo el trabajo con los contratos laborales absolutamente precarios. La mayoría de la sociedad española está encadenada. Todos esos temas el PP no los solucionó. Intentamos negociar y llevamos a cabo mejoras, pero tememos que con el PSOE nuestro trabajo no cambiará.

-Pero a la vez tienen una evidente batalla con el PP por los votos.

-La batalla es con el Gobierno para intentar que cambie las cosas.

-¿Se les puede hacer largo el camino hasta las elecciones desde esa posición que tienen en las encuestas?

-No creo. Seguiremos peleando mucho para que se lleven a cabo los cambios. Nuestra aspiración es gobernar porque nos hemos dado cuenta de que el único sitio desde el que se pueden llevar a cabo esos cambios es el gobierno. Desde la oposición o incluso desde posiciones que hemos tenido hasta hace poco con el PP conseguimos algunas mejoras, pero los cambios profundos sólo se pueden llevar a cabo desde el gobierno. Y ni el PP ni el PSOE están dispuestos a hacerlos.

«Vamos a salir a ganar las elecciones en muchos sitios y Cantabria será uno de ellos»

-¿Cree que el PP sale reforzado con la batalla interna por el poder?

-No lo sé. Pero veo a los candidatos y todos llevan toda la vida en el partido. Y absolutamente todos han estado presentes en la etapa en la que la corrupción ha campado a sus anchas. Por tanto son también responsables.

-No oculta su ilusión por ser el candidato en Valencia. ¿Ve en su compañero Félix Álvarez la misma ilusión lo mismo en Cantabria?

-Lo que veo es su preocupación por todo lo que tiene que ver con Cantabria. Ama profundamente esa tierra. Yo ya he coincidido con él por allí y se lo sabe todo al dedillo. No tengo ni idea de lo que hará, pero sí puedo decir que cuando habitualmente hablamos Cantabria y Santander están muy presentes en sus preocupaciones.

-Aquí Ciudadanos tenía dos diputados y uno se marchó sin dejar su acta. Y en Santander tenían dos concejales y se marcharon los dos. Un asunto que también vivió en Valencia. No parece buena tarjeta de visita.

-No voy a hablar de personas que han hecho lo que han hecho estos señores o lo que hicieron en Valencia, que ni siquiera han querido cumplir con una carta que todos los responsables de Ciudadanos firmamos con un compromiso ético. Por un lado sus actos les retratan y yo confío en que los actos y la labor política que hacen los que siguen también les retraten y sean premiados. Trabajo a diario con Félix y hablo de estas cosas. Sé cuál es su compromiso, la capacidad de trabajo y lo bien amueblada que tiene la cabeza. Eso también tendrá premio.

-¿Es el riesgo de un partido relativamente nuevo?

-Prefiero no hablar del pasado y creo que tenemos gente muy preparada. Vamos a presentar en toda España unas listas ilusionantes, llenas de gente con experiencia pero también, como Félix o como yo, con personas que vienen de la sociedad civil dispuestas a echar una mano.

-La política aquí en Cantabria parece un mano a mano entre Revilla y De la Serna. ¿Qué le parecen?

-Es un escenario bipolar o, si usted quiere, prácticamente 'unipolar'. Son personajes de la vieja política que, aunque intenten hacer operaciones de marketing para parecer nuevos, son más de lo mismo. Son vieja política. Que no quieren llevar a cabo los cambios que se necesitan en nuestro país y en Cantabria. Son la cara de la misma moneda.

-¿Qué papel jugará Ciudadanos entre ellos y qué opciones tiene?

-Vamos a plantarles cara con política nueva, con los cambios que son necesarios. Estoy seguro de que tanto en Cantabria como en el resto de España, y también como valenciano, en las próximas autonómicas y municipales vamos a salir a ganar en muchos sitios. Cantabria será uno de ellos.