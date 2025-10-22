Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se sumó hoy en redes sociales al apoyo popular que está reuniendo la causa para repatriar a Juan ... Manuel Serradilla, el vecino de El Astillero que se encuentra ingresado en un hospital de Vietnam a la espera de regresar a España desde que el pasado 10 de octubre cayera enfermo en un viaje de vacaciones tras sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico.

«Juan Manuel se marchó de vacaciones a Vietnam y estando allí adquirió una enfermedad por la que necesita unos cuidados excepcionales para salvar la vida», resume el expresidente cántabro en relación a un caso que ya adelantó a inicios de semana este periódico. «El seguro de viaje le cubría los primeros diez días y ahora tiene que volver a España en un avión medicalizado».

Para reunir todo ese montante se puso en marcha una campaña de crowdfunding que lleva recaudados cerca de 140.000 euros; aunque el coste del avión medicalizado que recomiendan los médicos para la vuelta de Juan Manuel asciende a cerca de 200.000. Por eso Revilla insiste: «Hago un llamamiento a que sigamos aportando para que Juanma pueda volver con su perrita», cuenta el presidente con el caniche en la mano. «Esta perrita que se quedó en El Astillero en casa de unos vecinos debe volver con su dueño». Y lanzó también un dardo envenenado: «Es increíble que las instituciones no colaboren aportando lo que falta».

Precisamente la familia de Juan Manuel aguarda desde hoy la respuesta del Ministerio de Exteriores a la petición de ayuda para traerle de vuelta a España. «Lo lógico es que no tarden en decirnos algo porque la situación es crítica», explica Fernando Béjar, artífice del crowfunding para repatriar a este vedino de Cantabira que está ingresado en un hospital de Saigón desde que el pasado 10 de octubre cayera enfermo.

Un avión militar

La familia aguarda la ayuda del Gobierno, y está esperanzada con la posibilidad de fletar un avión militar, que sería la mejor opción para que Juan Manuel pueda volar con garantías de regreso a España. «Un avión de estas características puede ir a menor altura, que es lo que recomiendan los médicos por la presión, y además también puede hacer el vuelo directo, que es lo más óptimo para alguien como él que tendrá que viajar con un completo sistema de atención sanitaria porque aún está muy grave», informan fuentes de la familia.

Hoy las circunstancias médicas han mejorado. «Está un poco mejor dentro de la gravedad, pero no conviene que esté mucho más tiempo en el hospital de aquel país porque su sistema inmunitario, según comentan los médicos, no está preparado para los patógenos de Vietnam, y en un estado de inmunodepresión como el suyo ahora, debería regresar a España tan pronto como sea posible para evitar posibles nuevas infecciones», detalla Béjar.