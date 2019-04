Rubén Gómez asegura que Ciudadanos «va a por todas» y «no hará presidente a Sánchez» El candidato de Ciudadanos al Congreso ha visitado hoy el Mercado de la Esperanza de Santander donde ha cargado contra el actual Gobierno del PSOE para elogiar después el papel de Albert Ribera ayer en el debate a cuatro DM Santander Martes, 23 abril 2019, 16:30

El candidato de Ciudadanos al Congreso por Cantabria, Rubén Gómez, ha afirmado hoy que esta formación y su líder, Albert Rivera, están «en su mejor momento» y van «a por todas» en las elecciones generales del próximo domingo, al tiempo que ha asegurado que el partido naranja no hará «con sus votos» presidente al socialista Pedro Sánchez.

Gómez se ha pronunciado así durante la visita que ha realizado hoy al Mercado de la Esperanza de Santander, donde, a preguntas de la prensa sobre el debate electoral de este lunes, también ha afirmado que Rivera fue «el mejor, el más valiente y el que más claro habló».

Según el candidato de la formación liberal, el presidente del Gobierno y aspirante a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, «se puso muy nervioso» cuando tuvo que responder a preguntas de Rivera sobre la corrupción de los ERE en Andalucía y sobre «sus amigos los separatistas», mientras que el líder de Cs «habló claro».

En este sentido, preguntado por una posible alianza de gobierno entre Cs y PSOE, Gómez ha asegurado que su partido «no va a hacer con sus votos presidente a Sánchez».

«Romper el país»

«Mientras Sánchez siga al frente del PSOE, el PSOE ha salido de la zona constitucionalista. Por eso nosotros hemos dicho 'no' a Sánchez, porque ha cruzado la línea, ha pactado con los separatistas y quiere romper este país», ha declarado.

Al respecto, ha sostenido que en el debate, «con su silencio», Sánchez «aceptó que está dispuesto a dar un indulto a los separatistas» en caso de que sean condenados en el juicio del Procés, lo que para Ciudadanos es «inasumible e inaceptable para un país serio y de futuro, con ciudadanos libres e iguales».

«Los amigos de Sánchez, los separtistas, Torra, Puigdemont y Otegui, lo que quieren es romper España y eso es algo que se está jugando en estas elecciones y que va a ser decisivo para el futuro de nuestro país y de Cantabria», ha asegurado Gómez, que ha enfatizado que él no quiere que el futuro de esta comunidad «dependa de los separatistas, de los populistas que quieren romper este país».

Al hilo, Gómez ha recordado que Cs ha «tendido la mano» al PP y a su líder, Pablo Casado, pero éste no «quiere contestar». «Está más preocupado por el resultado que va a tener el domingo que por el futuro de España», ha considerado el candidato, que ha destacado que, por contra, su partido piensa «en esa España de futuro, de ciudadanos libres e iguales».

«Estamos convencidos de que el domingo vamos a ganar las elecciones y Rivera va a ser el próximo presidente. Y esperamos que Casado acepte la propuesta y tengamos un gobierno liberal, moderado y moderno para alcanzar ese futuro que España necesita y que nosotros estamos dispuestos a ofrecer», ha declarado.

Al ser preguntado por un pacto que incluya a Vox, Gómez ha dicho que aspira a un gobierno «liberal y moderado con el PP», que es el partido al que Cs ha «tendido la mano», mientras que el resto de formaciones serán «las que tendrán que decidir, al igual que ocurrió en Andalucía, si quieren que Sánchez sea el presidente con los separatistas y los populistas, o que lo sea Rivera».

En este sentido, Gómez ha asegurado que en Cs están «convencidos» de que darán «un vuelco» en las próximas elecciones, como pasó en Cataluña, «donde nadie nos daba como ganadores y conseguimos ganar a los separatistas», y en Andalucía, donde «nadie pensaba que podíamos sacar al PSOE de la Junta después de 40 años y lo conseguimos».

Comerciantes

Durante su visita al Mercado de la Esperanza, Gómez ha destacado que Cs «es el partido de los autónomos y de los comerciantes», pues el que es el que «más les apoya».

Ha recordado que los autónomos crean uno de cada cuatro empleos de este país, son «la base fundamental de nuestra economía», pero «tienen la mala suerte de tener lo peor de ser empresarios y lo peor de ser asalariados», por lo que Cs apuesta por «devolverles el esfuerzo».

En este sentido, Cs propone aumentar la 'tarifa plana' 24 meses, que los autónomos que tengan hijos puedan no cotizar la cuota durante 24 meses, no tengan que pagar impuestos hasta no cobrar las facturas o igualar las prestaciones del paro a los asalariados porque «no es razonable que no tengan los mismos derechos y las mismas condiciones», ha sostenido.