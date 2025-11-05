Sanidad avisa del bloqueo de mejoras salariales e inversiones si no sale adelante el presupuesto

«El escenario histórico» que dibujó el consejero de Salud, César Pascual, cuando desgranó el multimillonario presupuesto que le toca gestionar –el mayor de todo ... el Gobierno (1.320 millones de los 3.913 totales)–, corre el riesgo de desinflarse como un soufflé si las cuentas no salen adelante. Una posibilidad que existe cuando se gobierna en minoría y los posibles aliados ponen sus condiciones. En el peor de los casos, «se perderían los 219 millones que ha aumentado el montante global de la comunidad» con respecto al de 2025, de los cuales 97,2 van directamente a las arcas del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Así que las mejoras salariales de la plantilla, las inversiones nuevas en infraestructuras y tecnología, más las subvenciones nominativas que fue enumerando Pascual, dentro de ese «extraordinario esfuerzo en materia de salud» para 2026, se quedarían en el aire.

«No quiero ser dramático, pero si eso ocurriera nos dejaría en una situación muy delicada y complicada de gestionar», subrayó el consejero ayer por la mañana en la rueda de prensa de presentación del Presupuesto de Sanidad, en la que estuvo acompañado por la secretaria general, María Souto, y por el gerente del SCS, Luis Carretero. Una comparecencia en la que empezó dejando clara la «idea que guía toda la acción del Gobierno de Cantabria: que la sanidad no es solo un servicio público, sino una política de región, una palanca económica y una expresión tangible de cohesión social». Por eso, continuó, «cada decisión presupuestaria, cada obra y cada contrato en el ámbito sanitario tienen un valor que va mucho más allá de lo contable, representa estabilidad, innovación y bienestar colectivo». Dicho esto, repasó los números que maneja cada una de las patas de la Consejería, siendo el pilar fundamental el SCS, que manejará 1.286 millones –un 8,2% más que el año pasado y un 22% más si se compara con el último ejercicio del Gobierno PRC-PSOE–. «Nunca en la historia de nuestra comunidad se ha destinado tanto a cuidar de las personas», subrayó Pascual para responder a «las críticas sin fundamento». «Este dato desmiente las permanentes referencias a 'recortes' o 'desmantelamiento' en la sanidad cántabra», añadió.

Montante en nóminas

Prácticamente, la mitad del presupuesto del SCS se destina a gastos de personal (624 millones), reflejándose ahí el incremento «ligado a mejoras retributivas, estabilización de empleo y refuerzo de plantillas». Una de las novedades, ya avanzada por este periódico la semana pasada, es el pago del complemento de atención continuada en caso de baja laboral para todo el personal estatutario, en línea con la medida aprobada este año para los médicos, que no estuvo exenta de polémica. De otro lado, en el proyecto de ley de medidas fiscales se recoge un plus para compensar la merma de sueldo de los profesionales sanitarios que accedan a puestos directivos (no se aplicaría a altos cargos). Además, en la nómina se reflejará también el encuadramiento extraordinario de la carrera profesional, acabando así con «la discriminación existente por los sucesivos cambios de criterio de la administración en años anteriores y que la justicia ha venido corrigiendo en sucesivas condenas», explicó el consejero. Eso sí, esas mejoras dependen de que se apruebe el nuevo presupuesto.

Otras novedades para 2026 Sierrallana y Laredo. Está prevista la redacción del proyecto del nuevo edificio de hospitalización de Sierrallana y del nuevo área de atención a la mujer de Laredo (antigua fase II de paritorios) y de consultas externas.

Nueva base del 061. El presupuesto de la Dirección General de Planificación incluye una subvención de 260.000 euros para el Ayuntamiento de ElAstillero destinada a la construcción de la base del 061.

Partida ampliable para vacunas. La Dirección General de Salud Pública dispondrá de 10,8 millones para campañas de vacunación, un crédito ampliable con idea de incorporar nuevas vacunas el año que viene.

Cribado neonatal. La prueba del talón a los recién nacidos para detectar patologías congénitas de forma precoz se ampliará a «20-21 enfermedades en 2026» –ahora incluye 17–, «y a 32 a final de la legislatura».

Complemento para directivos. El proyecto de ley de medidas fiscales incluye una disposición para compensar al personal sanitario que accede a un puesto directivo del SCS (no para altos cargos) la merma retributiva .

El montante en gastos corrientes (productos farmacéuticos, material sanitario y suministros externos) asciende a 397,3 millones; el de transferencias para farmacia (recetas), prótesis y reintegros por asistencia fuera de la comunidad suma 195,3 millones, y en el capítulo de inversiones se recogen 69 millones, repartidos entre aplicaciones y sistemas de digitalización, tecnología e infraestructuras en reforma o construcción. Ahí se incluye la financiación plurianual para el desmontaje de la Residencia (7,6 millones en 2026), la protonterapia de Valdecilla (casi 23) o el acondicionamiento de los centros de salud de Cazoña, Camargo, Campoo, El Astillero y La Maruca (Los Castros) –2 millones–. Además de la financiación específica para consultorios rurales (200.000 euros), se consignan 5,8 millones para nuevas instalaciones en Polanco, Suances, Castro, Piélagos, San Felices y Santillana.

De los casi 34 millones que manejará la Consejería, la mayor partida es para Salud Pública (19,6 millones, de los cuales 10,8 se destinan a vacunas), de la que dependen también los cribados de detección precoz de cáncer de mama, colon y cérvix; la Secretaría General contará con cinco millones; la Dirección de Farmacia, Humanización y Coordinación Sanitaria, con dos; y la de Planificación y Salud Digital crece hasta los 4,8 millones, más otros 2,2 destinados a investigación, a través del Idival y del Hospital Virtual Valdecilla.