César Pascual llega a la rueda de prensa junto a María Souto y Luis Carretero. José Román Cavia

Sanidad avisa del bloqueo de mejoras salariales e inversiones si no sale adelante el presupuesto

César Pascual destaca el «extraordinario esfuerzo presupuestario» en salud, con 1.320 millones: «Nunca en la historia de Cantabria se ha destinado tanto a cuidar de las personas»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

«El escenario histórico» que dibujó el consejero de Salud, César Pascual, cuando desgranó el multimillonario presupuesto que le toca gestionar –el mayor de todo ... el Gobierno (1.320 millones de los 3.913 totales)–, corre el riesgo de desinflarse como un soufflé si las cuentas no salen adelante. Una posibilidad que existe cuando se gobierna en minoría y los posibles aliados ponen sus condiciones. En el peor de los casos, «se perderían los 219 millones que ha aumentado el montante global de la comunidad» con respecto al de 2025, de los cuales 97,2 van directamente a las arcas del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Así que las mejoras salariales de la plantilla, las inversiones nuevas en infraestructuras y tecnología, más las subvenciones nominativas que fue enumerando Pascual, dentro de ese «extraordinario esfuerzo en materia de salud» para 2026, se quedarían en el aire.

