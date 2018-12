Sanidad rectifica y autoriza el término paramédico en la publicidad del tatuaje de mama La Consejería comunica por escrito el cambio de criterio a la tatuadora Mara López Canal y anula el expediente abierto por inspectores hace un mes Miércoles, 19 diciembre 2018, 07:31

La Consejería de Sanidad rectifica y autoriza ahora utilizar la palabra paramédico en la publicidad de Mara Tattoo, el negocio de tatuajes ubicado en la calle Guevara de Santander, que desde hace años realiza de forma gratuita la pigmentación de la areola del pecho en 3D a pacientes que han padecido un cáncer de mama.

Este tipo de tatuaje, que en el gremio se conoce como paramédico y que ayuda a disimular la huella de la enfermedad tras una mastectomía, le supuso a su responsable, Mara López Canal, un disgusto hace justo un mes, cuando recibió el requerimiento de corrección de errores de Salud Pública. En él, los inspectores le ordenaban retirar de su establecimiento toda la publicidad que recogía ese término, bajo amenaza de sanción si no lo hacía, al entender que «llevaba a confusión». Salud Pública señalaba que ya fue advertida hace un año de que debía suprimir esa palabra «porque la actividad para la que tiene autorización y está registrada no tiene relación con la medicina, sino que es puramente estética». Un argumento en el que Mara estaba «completamente de acuerdo», «porque yo nunca me he hecho pasar por médico».

Pero ahora, la Consejería admite el error, «una vez revisado el criterio que originó la comunicación previamente enviada». «No podemos prohibir el uso del término paramédico en la publicidad de una actividad o centro no sanitario», subraya la directora de Ordenación y Atención Sanitaria, María Antonia Mora, en la carta remitida a Mara Tattoo, que anula el expediente abierto. Y añade: «Su uso no tiene porqué referirse a una actividad sanitaria», que es lo que defendía la tatuadora.

«Estaba claro que no me quería hacer pasar por médico y ahora acaban de reconocer que se equivocaban»

«Ellos interpretaban que esa palabra lleva a engaño, pero no me la he inventado yo, existe y así se denomina en todas partes. Al final, acaban de reconocer que se equivocaban», dice «satisfecha» y «sorprendida» también de que la consejera de Sanidad, María Luisa Real, se interesara personalmente por el asunto. «Me llamaron para concertar una cita con ella en su despacho y tengo que decir que su actitud fue muy conciliadora. Quiso escuchar mi versión y entendió que no había motivos para prohibir esto», explica Mara.

Y así se lo reconocen oficialmente en el escrito que acaba de recibir. Desde Ordenación Sanitaria apuntan que, «revisada la publicidad en base a la normativa» (Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre), «entendemos que del uso de la palabra paramedicina referida a una actividad no puede concluirse que se trate de publicidad de actividad sanitaria». Por ello, continúa, «no podemos aducir impedimento legal para el uso del término paramédico en la publicidad de un centro de tatuajes». No obstante, recomienda que «en la publicidad de los centros o establecimientos de tatuajes debiera explicitarse que se trata de aplicar una técnica artística o estética a cualquier persona que libremente lo solicite y de ningún modo puede aparecer alusión al uso de esta técnica como actividad sanitaria».

Mara aprovechó el encuentro con la consejera para ofrecer de nuevo su colaboración profesional en caso de que se incorpore algún día el tatuaje paramédico como una prestación dentro del sistema sanitario público, porque «tengo experiencia en este trabajo, que no es un artículo de lujo, sino parte del final de la andadura de la enfermedad».