Sanidad y los sindicatos aprueban el acuerdo de SUAP y 061 pese al rechazo de los trabajadores Las protestas del SUAP y 061 han sido constantes / Roberto Ruiz La mesa sectorial saca adelante la propuesta que cierra el conflicto laboral prolongado durante un año, sin el apoyo de ATI y con el descontento de parte de la plantilla ANA ROSA GARCÍA Santander Jueves, 4 octubre 2018, 08:00

La histórica reivindicación de los profesionales de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y del 061 se ha resuelto de forma «sorprendente». Después de una huelga (la segunda, tras la protagonizada en 2015, que se cerró con la retribución de una parte de la equiparación salarial reclamada por el colectivo), múltiples concentraciones de protesta y decenas de reuniones negociadoras entre los representantes de los trabajadores y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) sin acercar posturas, la mesa sectorial de Sanidad aprobó la propuesta de acuerdo planteada por Sanidad que había sido rechazada en la última asamblea de trabajadores, el pasado junio.

Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y Satse firmaron el documento que permitirá al personal de SUAP y 061 –en conjunto unos 300 trabajadores– percibir a partir del 1 de enero complementos por turnicidad y atención continuada, así como por nocturnidad y festividad, «al igual que los profesionales de atención especializada», como destacó CC OO en nota de prensa. Los cuatro consideran que es «una buena oferta que no se podía dejar pasar». Solo ATI se mantuvo firme en su postura, negándose a apoyar el documento, que «no solo no mejora las condiciones de trabajo de SUAP y 061, sino que las empeora».

La razón no es otra que el motivo por el que los trabajadores rechazaron la última oferta del SCS, el cambio que se aplica al complemento específico, ese apartado fijo en sus nóminas en el que se recogía la subida pactada tras la huelga de 2015, y que ahora disminuye, porque se añaden los complementos variables de nocturnidad y festividad. ¿Qué implica eso? Que se cobran sólo las guardias que «efectivamente se trabajen», de tal forma que engrosarán su sueldo quienes sumen más al mes, de la misma forma que notarán la rebaja los que hagan menos. De esta modificación los que salen peor parados son los profesionales del 061, puesto que al realizar siempre turnos de 24 horas hacen menos guardias que los compañeros de SUAP, por lo que no llegarían a recuperar con los nuevos complementos lo que perderían al ver reducido esa cuantía que antes era fija. Esta circunstancia fue la que acabó dividiendo a un colectivo que en toda su larga reivindicación siempre había ido de la mano. Y fue el voto del 061 el que resultó determinante para romper las negociaciones con el SCS, dejando la puerta abierta a nuevas movilizaciones de cara al otoño. Por eso ayer, lejos de recibirse el acuerdo con los brazos abiertos, se palpaba también cierto descontento entre la plantilla, al interpretar «como una traición» la postura de los sindicatos, que «no han tenido en cuenta la votación de los trabajadores». «¡Cuánta asamblea en balde!», coincidieron ayer varios profesionales, que no ocultaban su indignación.

«Se han reído de nosotros», añadían. Incluso entre quienes entonces eran partidarios de haber aceptado la propuesta, se escucharon voces críticas por «las formas» en las que finalmente se ha sellado el acuerdo. El texto no hace ninguna referencia al cambio de horario de las Urgencias anunciado por el SCS, uno de los puntos que avivó el conflicto, y que ya fue suprimido de la oferta puesta sobre la mesa para facilitar un consenso.No obstante, desde la Administración ya dejaron claro que la modificación de la jornada, prevista para 2019, no era negociable, una imposición que los sindicatos juzgan «inaceptable», porque «va a suponer un escaso beneficio para la administración y ocasionará malestar entre los trabajadores».