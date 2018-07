Sanidad vigila a 359 mujeres que usan un fármaco peligroso en embarazadas

Las madres afectadas alumbranuna asociación

El escándalo sanitario en ciernes se ha traducido en el nacimiento de la Asociación de Víctimas por el Síndrome del Ácido Valproico, alumbrada en el mes de junio por tres madres españolas y abanderada por una de ellas, Carmen Rosa Galán. «Cada vez que tomaba esa pastilla, el Dépakine, estaba haciendo daño a mi bebé sin saberlo», se lamenta al teléfono la mujer, que tardó trece años en descubrir por qué Víctor sufría el síndrome de Asperger.

«En una revisión rutinaria con mi neuróloga por mi epilepsia le pregunté si el autismo de mi hijo podía tener que ver con el Dépakine que tomé en el embarazo y me dijo que había estudios que lo relacionaban. Al día siguiente pedí cita con el neurólogo que me vio durante el embarazo y me dijo: «Sabíamos que era malo, pero no tanto».