Entrada del Hospital de Santa Clotilde, que tiene por delante un ambicioso proyecto de ampliación. Roberto Ruiz

Santa Clotilde asumirá pruebas de los cribados de cáncer de mama y de colon a partir de 2026

El SCS firma el convenio singular con la Orden de San Juan de Dios, con un coste de 216 millones para 16 años, que cubre toda la actividad que ya presta y abre la puerta a «necesidades futuras»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:39

Comenta

Hace justo 26 años, por estas mismas fechas, Valdecilla estaba inmerso en el caos generado por el fatídico derrumbe de la fachada que partió el ... hospital en dos. A raíz de aquella tragedia, en la que fallecieron cuatro trabajadores, la Orden de San Juan de Dios puso a disposición de Cantabria los antiguos quirófanos de Santa Clotilde. Desde entonces, se han suscrito conciertos periódicos para derivar cirugías concretas, sobre todo de Traumatología y Oftalmología, al tiempo que la entidad sin ánimo de lucro lleva décadas siendo el apoyo principal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para atender a pacientes con convalecencias más largas (objeto de otro contrato), bien porque precisan rehabilitación hospitalaria –los ejemplos más habituales son ictus y fracturas de cadera–, atención 24 horas, cuidados paliativos o consultas ambulatorias.

