Santa Clotilde asumirá pruebas de los cribados de cáncer de mama y de colon a partir de 2026

Hace justo 26 años, por estas mismas fechas, Valdecilla estaba inmerso en el caos generado por el fatídico derrumbe de la fachada que partió el ... hospital en dos. A raíz de aquella tragedia, en la que fallecieron cuatro trabajadores, la Orden de San Juan de Dios puso a disposición de Cantabria los antiguos quirófanos de Santa Clotilde. Desde entonces, se han suscrito conciertos periódicos para derivar cirugías concretas, sobre todo de Traumatología y Oftalmología, al tiempo que la entidad sin ánimo de lucro lleva décadas siendo el apoyo principal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para atender a pacientes con convalecencias más largas (objeto de otro contrato), bien porque precisan rehabilitación hospitalaria –los ejemplos más habituales son ictus y fracturas de cadera–, atención 24 horas, cuidados paliativos o consultas ambulatorias.

¿Qué tipo de asistencia presta Santa clotilde a pacientes del SCS? Hospitalización de media y larga estancia ElSCS deriva a personas con patología crónica o dependientes para continuar su convalecencia, prevenir complicaciones y deterioro funcional.

Rehabilitación Otro de los criterios de ingreso en Santa Clotilde es que el paciente requiera rehabilitación hospitalaria por procesos agudos neurológicos (ictus) o traumatológicos.

Ortogeriatría anta Clotilde se ocupa de mayores que han sufrido una fractura (generalmente de cadera) desde la etapa preoperatoria hasta el alta, así como de cuidados paliativos.

Cirugías Si el SCS no cumple con los tiempos máximos de respuesta que establece la ley de garantías para consultas, pruebas diagnósticas y cirugías, Santa Clotilde es el centro alternativo.

Atención ambulatoria Apoya alSCS en la hospitalización de día, atención geriátrica, paliativa y control del dolor, además de contar con programas de rehabilitación ambulatoria.

Ahora, esa colaboración se regirá por una fórmula distinta, llamada convenio singular (solo se puede suscribir con entidades sin ánimo de lucro), que no van a notar los usuarios y que supone para las arcas de la Consejería un montante similar al que se venía pagando. La diferencia es el tiempo. El acuerdo, firmado esta semana y que entrará en vigor en enero de 2026, tiene una duración de 16 años (prorrogables otros cuatro), con un coste estimado de 216 millones (16 anuales), de los cuales la mitad se destinarán a los procedimientos quirúrgicos habituales –incluidos en el acuerdo marco que finalizará el 31 de diciembre– que se envían desde el SCS para aligerar sus listas de espera cuando exceden los tiempos máximos de respuesta que marca la Ley de Garantías. La operación estrella que se deriva a Santa Clotilde son las cataratas –780 al año es la cifra concertada–, seguida de las sustituciones de prótesis de rodilla (380) y cadera (400), mientras que en Cirugía General el proceso más frecuente es la ligadura y la extirpación de varices (180). El volumen del resto de intervenciones (de Urología, Maxilofacial, Plástica, Ginecología y Otorrinolaringología) no es comparable –una al año en buena parte de ellas–.

Las claves del convenio 18.800 hospitalizaciones de media y larga estancia anuales, por las que el SCS pagará 5,4 millones 7,9 millones es el presupuesto anual para cirugías, sobre todo de Traumatología y Oftalmología 767.800 euros es el presupuesto anual calculado para pruebas diagnósticas de Radiología

La otra pata más importante del convenio es la de la hospitalización de media y larga estancia, cuantificada en casi 5,5 millones al año, calculados sobre una estimación de 18.800 ingresos. Pero esta alianza estable con la Orden de San Juan de Dios, que tiene por delante un ambicioso proyecto de ampliación con una inversión prevista de 50 millones de euros, abre la puerta también a incorporar otras prestaciones en función de las necesidades asistenciales del SCS.

Nueva prestación

Y la novedad del documento, que ya había avanzado este periódico como una posibilidad, es que Santa Clotilde asumirá una parte de la actividad derivada de los cribados poblacionales de cáncer de mama y de colon. Así bien, aunque actualmente se acaba de enviar un millar de las mamografías pendientes de leer por los radiólogos para aliviar el atasco acumulado desde el verano en la Unidad de Mama de Valdecilla, a futuro no será una opción para salir del paso sino un recurso más dentro del engranaje de estos dos programas de detección precoz del cáncer. El servicio de Radiodiagnóstico de Santa Clotilde, inaugurado en enero de la mano de HT Médica, se ocupará de hacer mamografías y pruebas complementarias en caso de duda, al tiempo que seguirá cooperando en la lectura de las exploraciones realizadas en las unidades de la red de cribado de Salud Pública, ubicadas en Santander (calle Vargas), Torrelavega (Centro de Especialidades) y Laredo (hospital), además de la móvil, que se desplaza por toda la región. Y el convenio extiende esta colaboración al programa de cáncer de colon. En este caso, el hospital podrá encargarse de colonoscopias y otras pruebas complementarias, siguiendo los criterios y estándares establecidos por la Consejería. Una medida que servirá para descongestionar al servicio de Digestivo de Valdecilla, que lleva más de diez años esperando una nueva unidad de endoscopias. Precisamente, esta obra está contemplada en el Presupuesto de 2026 (como tantas otras veces) y Sanidad prevé que esté licitada antes de que acabe el próximo diciembre.

Este paquete de pruebas diagnósticas se sumará a las que ya realiza Santa Clotilde en el ámbito de Radiología, bien para atender a pacientes que se han acogido a la Ley de Garantías o para el seguimiento de los que asiste en hospitalización o de forma ambulatoria. El acuerdo presupuesta para esta actividad una cuantía anual de 767.800 euros, principalmente para resonancias, TAC (escáner)y ecografías. El resto del montante se reparte entre las consultas médicas externas (casi 600.000 euros) y la atención ambulatoria (1,2 millones).