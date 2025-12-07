Santander tiene 786 viviendas en construcción y otras 634 han solicitado ya la licencia

Santander tiene en la actualidad 786 viviendas en construcción, repartidas en veinte promociones. Y otras 634, de 26 promociones, ya han solicitado la licencia para ... nuevas edificaciones. Todo ello forma parte de la iniciativa privada. Esos son algunos de los datos que detalló la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante su intervención en el II Foro de Grandes Ciudades, que celebró recientemente el Partido Popular (PP) en Burgos. Lo hizo en un discurso en el que sacó pecho sobre su política en materia de vivienda y en el que no faltaron las críticas al Gobierno de España, al que acusó de «sacar conejos de la chistera para hacer que hace, con anuncios que se quedan en meros titulares, que no van más allá y que nunca se materializan».

En ese encuentro, en el que también participó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la regidora habló de la vivienda como «uno de los grandes retos» a los que se debe dar respuesta desde las administraciones públicas. Todo ello en un contexto en el que el precio, «tanto de venta como de los alquileres, no para de crecer». «En Santander, el coste de la vivienda libre es de 2.908 euros por metro cuadrado, un precio que no se alcanzaba desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria de 2008», añadió Igual, que no escatimó en reproches hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, se está mostrando «absolutamente ineficaz para atajar un problema que afecta especialmente a los jóvenes».

LAS CLAVES 2.908 euros por metro cuadrado cuesta la vivienda libre ahora mismo en Santander

Por eso, considera tan importante que el Ayuntamiento «siga ofreciendo» viviendas protegidas a un precio «mucho más asequible que la oferta del mercado libre, un precio que pueda ser incluso de la mitad de esa cifra». Explicó que lo que ha hecho el equipo de gobierno del PP en Santander, a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), es promover 1.204 viviendas protegidas en los últimos quince años. «Un tercio de ellas con la fórmula del alquiler a diez años con opción a compra». Igual considera que el éxito de esta fórmula «es tremendo ya que 104 familias ya han ejercido ese derecho a convertirse en propietarios y han pagado por sus casas, que todas incluyen garaje y trastero, una media de 96.659 euros». Y mencionó otro fenómeno crucial para el crecimiento de una ciudad, como es la natalidad. «Hace ya unos años que adoptamos la medida de ayudar a los beneficiarios de viviendas en alquiler que aumentasen sus familias durante los años que estuvieran en nuestras VPO. La ayuda consiste en rebajarles el alquiler 100 euros al mes por cada nuevo niño en la familia. Eso supone un ahorro de 1.200 euros al año en el alquiler por cada hijo». En total, añadió, ya son 39 los nuevos bebés nacidos en familias que han recibido esta ayuda.

El pasado mayo, la alcaldesa visitó el Nuevo Alisal por el inicio de los trabajos del primer edificio de viviendas protegidas que se levantará en esta zona de la ciudad. Este fue el segundo paso del proyecto urbanístico que promueve el Ayuntamiento tras urbanizar los más de 170.000 metros cuadrados hacia los que crecerá Santander. Y en junio se dio el impulso definitivo a este plan ya que comenzaron los trabajos de los cinco inmuebles de VPO restantes. Todos ellos darán paso a 281 pisos que se «ofrecen a la venta por 1.334 euros el metro cuadrado y el alquiler con opción de compra por debajo de los 600 euros mensuales». Esas casas se han sorteado -solo falta un edificio- y el 60% de los nuevos residentes son menores de 35 años. Y la edad media global es de 37 años.

Igual también hizo un anuncio durante su discurso y explicó que su equipo de gobierno está «analizando nuevas fórmulas que nos permite la Ley del Suelo regional y nos planteamos poder construir viviendas en parcelas de equipamientos municipales dotacionales que hasta ahora no contemplaban ese uso», concluyó.