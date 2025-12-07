El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santander tiene 786 viviendas en construcción y otras 634 han solicitado ya la licencia

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, participó en el foro que celebró el PP en Burgos, donde criticó la política de Pedro Sánchez, «que se queda en titulares que no se materializan»

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Santander tiene en la actualidad 786 viviendas en construcción, repartidas en veinte promociones. Y otras 634, de 26 promociones, ya han solicitado la licencia para ... nuevas edificaciones. Todo ello forma parte de la iniciativa privada. Esos son algunos de los datos que detalló la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante su intervención en el II Foro de Grandes Ciudades, que celebró recientemente el Partido Popular (PP) en Burgos. Lo hizo en un discurso en el que sacó pecho sobre su política en materia de vivienda y en el que no faltaron las críticas al Gobierno de España, al que acusó de «sacar conejos de la chistera para hacer que hace, con anuncios que se quedan en meros titulares, que no van más allá y que nunca se materializan».

