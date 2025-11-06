Santander acoge por primera vez el Congreso anual de Endocrinología, Diabetes y Nutrición La ciudad será sede, los días 7 y 8 de noviembre, del 36º Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa-Cántabra de Endocrinología, Diabetes y Nutrición (SCLEDyN), que reunirá a 160 especialistas nacionales

Santander acogerá por primera vez la celebración del Congreso Anual de la Sociedad Castellano-Leonesa-Cántabra de Endocrinología, Diabetes y Nutrición (SCLEDyN), que celebra su 36ª edición. Desde mañana al sábado el hotel Santemar reunirá a 160 especialistas nacionales para analizar los retos actuales y futuros de la Endocrinología y la Nutrición.

El programa, fiel al enfoque transversal que caracteriza a esta sociedad científica, se aleja de los temas más mediáticos, como la obesidad, para centrarse en ámbitos de gran relevancia clínica y científica que, aunque menos visibles, resultan fundamentales en la práctica endocrinológica diaria.

El Comité Organizador Local está presidido por la Dra. Coral Montalbán Carrasco, jefa del Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y vicepresidido por las Dras. María del Castañar García Gómez y Margarita Díez Muñiz-Alique.

La reunión se abrirá con una mesa sobre metabolismo óseo, en la que se abordarán los nuevos esquemas de tratamiento de la osteoporosis y el debate sobre el cribado de vitamina D, un asunto que sigue generando controversia en la comunidad médica.

Entre los contenidos más novedosos figura la prescripción de ejercicio físico en pacientes frágiles, que pondrá en valor el papel del ejercicio adaptado como herramienta terapéutica, y un bloque dedicado al abordaje médico-nutricional del trasplante de órganos, con ponencias sobre el manejo nutricional antes y después de la intervención.

El programa incluirá también el debate '¿Enfermedad renal diabética o metabólica?', que revisará la necesidad de redefinir los conceptos clásicos de daño renal, así como la presentación del libro 'Inteligencia Artificial en Nutrición', a cargo del presidente de la SCLEDyN, Dr. Juan José López Gómez, y del Dr. Daniel A. de Luis, coordinador de la obra.

La cita se cerrará con la conferencia 'La integridad en la práctica médica: más allá de la endocrinología', impartida por el profesor Javier Salvador, y contará además con una sesión dedicada a los médicos residentes, que podrán presentar sus investigaciones y casos clínicos.