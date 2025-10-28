El sector ganadero pierde 600.000 euros por semana sin actividad en el Ferial de Torrelavega

Cantabria afronta su segunda semana con las medidas de suspensión de ferias y romerías por la dermatosis nodular, es decir, cualquier evento donde se concentren ... animales (a excepción de perros y gatos). La decisión adoptada por el Ejecutivo regional -el pasado lunes- se puede prolongar por periodos de dos semanas. De momento, su vigencia está asegurada hasta el próximo lunes, 3 de noviembre. Dentro de esta obligación también se incluye el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, que ve paralizada su actividad habitual durante la semana. «Da un aspecto del mercado muy distinto a lo habitual», se atreve a decir Isaac Bolado, director del Ferial. Algo que también nota el sector, ya que el volumen de negocio, entre la compraventa de ganado, alcanza los 600.000 euros semanales.

El camino iniciado por el Gobierno cántabro para «blindarse» ante la enfermedad vírica ha sido seguido en los últimos días por diferentes comunidades autónomas, sobre todo, las del norte peninsular. Y es que apenas un día después, Asturias implementó medidas similares e incluso con mayor duración en el tiempo. Entre las decisiones adoptadas destaca la suspensión de todas las ferias y certámenes ganaderos hasta finales de año, así como el cierre temporal del Mercado Nacional de Ganados de La Pola de Siero durante 21 días, con la salvedad de su apertura un día para la venta de terneros y caballos asturianos de menos de un año.

Asimismo, el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, fue un paso más allá planteando la opción de que se cambie la categorización de la enfermedad -es grupo A- y así evitar «sacrificios masivos de ganado» en caso de brotes. Hay que recordar que esta calificación obliga a una serie de protocolos a la hora de luchar contra ella, incluido el vaciado sanitario en caso de positivo en la explotación, que son completamente distintos a la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) o la lengua azul. Aunque este hecho, a día de hoy, no parece que se contemple desde Europa.

El Ejecutivo debe decidir si aumenta la duración de las medidas contra la dermatosis, vigentes hasta el 3 de noviembre

Los siguientes en sumarse a estas suspensiones de ferias, concursos y mercados de ganado fueron Navarra y Castilla y León. Mientras que la primera anunció que mantendrá vigente la prohibición hasta el 30 de noviembre, la segunda lo hará desde este pasado sábado para las dos próximas semanas, aunque igualmente con carácter revisable y dependiendo de la evolución epidemiológica.

Otra de las comunidades vecinas en incorporar estas actuaciones fue el País Vasco, que junto a las diputaciones forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, decidió suspender temporalmente todas las concentraciones ganaderas hasta el 30 de noviembre. Galicia prohibió desde este lunes los mercados ganaderos durante los próximos 21 días. La última en sumarse, durante la jornada de este lunes, fue Extremadura con la mayor duración de suspensión hasta la fecha, fijando el 31 de diciembre de este año.

Un caso singular es Aragón, que desde su Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación estableció la semana pasada una serie de requisitos obligatorios para la asistencia de ganado ovino, caprino, bovino y avícola a ferias o exposiciones que se celebren en dicha comunidad autónoma.

Sin tregua en Girona

El único lugar con positivos conocidos es Girona, la enfermedad ha afectado ya a 18 explotaciones de bovinos de la provincia desde que se detectó el primer caso el pasado 3 de octubre y ha obligado a sacrificar a unas 2.500 cabezas de bovino.

Desde el departamento catalán han establecido un plan vacunal. Por el momento, se han administrado 125.000 dosis y se espera una llegada progresiva de las vacunas para garantizar la administración en buena parte de la cabaña de vacuno catalana en las próximas semanas.