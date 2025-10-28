El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Este era el aspecto que presentaba la anterior semana el Ferial de Torrelavega sin transacciones de ganado. Javier Cotera

El sector ganadero pierde 600.000 euros por semana sin actividad en el Ferial de Torrelavega

Varias comunidades autónomas han seguido en la última semana las medidas adoptadas por el Ejecutivo cántabro

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 07:04

Comenta

Cantabria afronta su segunda semana con las medidas de suspensión de ferias y romerías por la dermatosis nodular, es decir, cualquier evento donde se concentren ... animales (a excepción de perros y gatos). La decisión adoptada por el Ejecutivo regional -el pasado lunes- se puede prolongar por periodos de dos semanas. De momento, su vigencia está asegurada hasta el próximo lunes, 3 de noviembre. Dentro de esta obligación también se incluye el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, que ve paralizada su actividad habitual durante la semana. «Da un aspecto del mercado muy distinto a lo habitual», se atreve a decir Isaac Bolado, director del Ferial. Algo que también nota el sector, ya que el volumen de negocio, entre la compraventa de ganado, alcanza los 600.000 euros semanales.

